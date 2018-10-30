Посол Финляндии о встрече с ТАИФом: «Мы предложили решения по работе с промышленными отходами»

Делегация из 34 финских компаний презентовала свои услуги Группе компаний ТАИФ

Фото: Максим Платонов

В рамках делового форума Finnish Business goes Kazan 2018 финская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала встретилась с руководством АО «ТАИФ». Финские бизнесмены презентовали передовые технологии в области очистки промышленных отходов, рассказали о реализации строительных проектов в Казани, а также предложили оборудование для операторных заводов ГК ТАИФ. Подробности встречи — в материале «Реального времени».

Финляндия инвестирует в экономику России больше, чем другие страны ЕС

В середине октября в Казани состоялось крупнейшее ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса Finnish Business. Форум начал свою историю в 2011 году. Предыдущие встречи проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В этом году в Казань приехала делегация из 40 предпринимателей Финляндии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала. В рамках форума бизнесмены Финляндии посетили головной офис АО «ТАИФ».

Приветствуя руководство АО «ТАИФ», Микко Хаутала рассказал, что в должности посла работает уже 2 года, до этого он был советником по вопросам внешней политики.

Микко Хаутала в должности посла работает уже 2 года



«Республика Татарстан нам знакома. Мы ценим ориентированность на будущее, стремление к развитию. На открытии форума я сказал, что Финляндия и Татарстан созданы друг для друга, потому что у нас общие стремления. В России работает более 900 финских компаний. Несмотря на то, что Финляндия маленькая страна наши инвестиции в российский рынок составляют более 12 млрд евро. Это больше, чем вкладывают в ваш бизнес другие страны ЕС», — заявил посол.

В ходе встречи финским предпринимателям рассказали о деятельности Группы компаний ТАИФ. Было озвучено, что стратегическая программа развития ГК ТАИФ детально разработана до 2030 года, ее реализация оценивается примерно в 30 млрд долларов. Предприятия Группы компаний ТАИФ производят практически половину российских полимеров. Нефтехимическая продукция экспортируется в более 100 стран, включая такие государства, как Австралия и Южная Америка.

ТАИФ может быть интересен финским предприятиям, как поставщик всего спектра химической и нефтехимической продукции



«Мы готовы предоставить вашему вниманию любую продукцию, которую выпускаем. Из нее можно изготовить изделия, необходимые человеку в повседневной жизни: комплектующие для машин, техники, использовать в строительстве, в изготовлении шинной продукции. Единственное, что у нас пока не выпускается — полиуретаны. Если у вас есть желание работать с нами в этой области, то мы готовы к сотрудничеству», — заявил Альберт Шигабутдинов.

ГК ТАИФ может быть интересна финским предприятиям как поставщики химической и нефтехимической продукции, в том числе дизельного топлива, бензина. «Мы открыты для тесного взаимодействия. Главное условие — наше сотрудничество должно быть выгодно обеим сторонам», — отметил генеральный директор АО «ТАИФ».

Решение вопросов логистики в «новом шелковом пути»

Финская делегация предложила ТАИФу развивать сотрудничество в области биоэнергетики — переработке биомассы в энергию. По словам Карена Григоряна, директора по России направления «Инвестирование в Финляндию», агентство Business Finland, в Финляндии ведутся активные разработки в сфере биоэнергетики, а предприятиям ТАИФа может быть интересна новая технология. «В Финляндии китайские компании разрабатывают технологию получения биоэнергии. Они проводят собственные исследовательские проекты в этой области, создают коллаборации, для того, чтобы получить технологию и перспективно развивать ее на своей территории», — рассказал Карен Григорян.

Директор по России направления «Инвестирование в Финляндию» агентства Business Finland Карен Григорян рассказал о логистических возможностях Финляндии



В случае интереса ТАИФа к финскому рынку Карен Григорян обещал помочь с решением логистических вопросов. Он отметил, что «новый шелковый путь» стал реальностью: поезд из финского города Коуволы курсирует до Китая. Новый маршрут открывает большие возможности для стран Северной Европы и России.

Альберт Шигабутдинов в свою очередь отметил, что в Татарстане под Свияжском строится мощный логистический центр, который также станет частью «нового шелкового пути». Проект должен способствовать развитию транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и позволит объединить транспортно-логистические системы и производственные площадки республики.

В ходе встречи гости пригласили руководство АО «ТАИФ» посетить Финляндию в декабре в составе делегации президента Татарстана Рустама Минниханова, который прибудет в северную страну для участия во Всемирной конференции стартапов «Слаш». Во время этого визита ТАИФ мог бы познакомиться с предприятиями Финляндии, что может способствовать росту доли присутствия компании на финском рынке.

ТАИФу презентовали передовые технологии в области очистки промышленных отходов

Сферой сотрудничества ТАИФа и Финляндии может стать строительная отрасль. Руководству АО «ТАИФ» был презентован финский строительный концерн YIT. Компания 15 лет работает на рынке жилищного строительства Казани, ее проекты давно знакомы ГК ТАИФ. Альберт Шигабутдинов предложил руководству YIT принять участие в проекте «Маленькая Италия». Напомним, что жилой комплекс будет расположен недалеко от РКБ. Планируется, что в него войдут жилые дома, школа, офисные здания, гостиница и торговый центр.

Контакты для сотрудничества с финскими компаниями завязывались сразу во время встречи



«Проект поддерживают президент Татарстана, мэр Казани, итальянские партнеры. Мы готовы максимально содействовать в реализации строительства. Также предлагаем рассмотреть участие в проекте строительства базы отдыха на 2 тысячи человек. Нас интересует и работа с деревянными материалами при строительстве зданий», — рассказал генеральный директор АО «ТАИФ».

Контакты для сотрудничества с финскими компаниями устанавливались сразу во время встречи. Руководство ТАИФа заинтересовалось тем, как в Финляндии решаются вопросы экологии. Феликс Фондем, представляющий компанию Global EcoProcess, рассказал об инновационных технологиях по очистке отходов промышленного производства. Метод Global EcoProcess осаждает растворенные металлы, преобразуя их в инертный и нерастворимый экологически безопасный осадок. В дальнейшем он может быть использован как сырье для извлечения и переработки ценных металлов.

Заместитель генерального директора Global EcoProcess Феликс Фондем рассказал о технологиях по очистке отходов промышленного производства



Альберт Шигабутдинов предложил Global EcoProcessпосетить производственные площадки ГК ТАИФ с целью обмена опытом. «Если вы можете улучшить наши технологии, то мы готовы к долгосрочному сотрудничеству. Очистка стоков находится под нашим постоянным контролем», — заверил генеральный директор АО «ТАИФ».

Услуги по сохранению окружающей среды, а именно способы очистки отходов химических производств презентовал Антти Эрикссон, заместитель генерального директора Kierto. Его компания работает со всеми типами промышленных отходов, продает ноу-хау в области очистки. Предложение Антти Эрикссона заинтересовало руководство ГК ТАИФ. Через производство нефтехимических предприятий ТАИФа ежегодно проходит около 20 млн тонн углеводородных ресурсов. При этом в производственных процессах используется больше 130 млн кубометров воды. «Вода проходит через нашу технологическую цепочку. Она постоянно подвергается очистке. Нам интересны ноу-хау в этой области, мы готовы их купить и использовать», — заявил Альберт Шигабутдинов.

Директор по России мебельного концерна ISKU Наталья Салонен предложила применить интерьерные решения для операторных на предприятиях ГК ТАИФ. Основное направление ISKU производство школьной, офисной, домашней мебели. Однако есть ряд проектов, реализованных и на промышленных предприятиях: компания оснащала центры управления для операторных «Газпрома». Альберт Шигабутдинов предложил посетить операторные предприятий ТАИФа и предложить варианты по их оснащению. Он также посоветовал компании ISKU и всем другим компаниям финской делегации представить свою продукцию на электронной торговой площадке Onlinecontract.

Генеральный директор АО «ТАИФ» выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с Финляндией



Завершая встречу с финскими предпринимателями, Генеральный директор АО «ТАИФ» выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество. «Передовые технологии в экологии — это не просто слова, а жизненная позиция. Когда создавалась наша компания, первая задача была остановить падение на предприятиях, которое шло по всем направлениям. Затем было необходимо вернуть позиции, на которых наши компании находились до распада Советского Союза — эту задачу мы тоже решили. Дальше стояла задача установить на производствах современные технологии — этот вопрос решили. Сейчас в планах определить стратегию развития на будущее. Встреча с вами вселяет надежду, что мы на верном пути и в этом направлении будем взаимовыгодно сотрудничать», — заявил Альберт Шигабутдинов.

«Пока потенциал сотрудничества Финляндии и Татарстана раскрыт не полностью»

Об итогах встречи с руководством Группы компаний ТАИФ Микко Хаутала рассказал в интервью журналистам.

«Пока потенциал сотрудничества Финляндии и Татарстана полностью не раскрыт», — заявил посол



— Вы сказали, что Финляндия и Татарстан фактически созданы друг для друга. Такой, несмотря на дальнее расстояние, близкий регион. Как вы думаете, насколько раскрыт потенциал взаимодействия между Финляндией и Татарстаном?

— Пока потенциал сотрудничества Финляндии и Татарстана полностью не раскрыт, хотя регион и знаком финским предпринимателям. Наши компании в основном работают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, мы пока не полностью открыли остальную Россию. В нашей делегации более 40 компаний. Я очень доволен тем, что они проявляют большой интерес к республике Татарстан.

— Насколько финским компаниям интересно сотрудничество с ГК ТАИФ?

— Мое впечатление, что интерес к такой гигантской компании, как ТАИФ, безусловно, есть. Наши компании предлагали услуги, технологии мирового уровня. Я думаю, что они найдут общий язык для принятия взаимовыгодных решений. Мы будем работать с компанией ТАИФ, надеюсь, что получим, как можно больше реальных контрактов и договоров.

— В каких областях сотрудничество с ТАИФом может привести к конкретным проектам?

— Мы предлагали экологические решения по обращению с отходами, потому что у наших компаний есть передовые технологии в этой области. У больших предприятий всегда возникает нужда в ноу-хау из этой области. Среди наших компаний были организации, занимающиеся логистикой, строительством, оборудованием для операторных.

— Вы второй раз участвуете в деловом форуме в Казани. Какие договоренности были достигнуты по итогам первого форума с вашим участием?

— Были достигнуты конкретные договоренности по разным направлениям, многие компании стали активнее работать на рынке. Они сами должны оценивать конкретные результаты, но то, что сейчас с нами приехало более 40 предприятий, что почти в два раза больше, чем в 2017 году, символизирует об интересе Финляндии к Татарстану.

Екатерина Гумарова, фото Максима Платонова