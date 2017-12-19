Siemens построит для «Нижнекамскнефтехима» электростанцию за 352 млн евро

Соглашение об этом подписали в Мюнхене, в штаб-квартире немецкого концерна.

Фото: Ксения Жаркова

Немецкая компания построит для градообразующего предприятия Нижнекамска автономную электростанцию. Энергоблок мощностью 495 МВт сможет обеспечить электроэнергией все предприятия нефтехимического гиганта, в том числе и те, строительство которых только планируется. На новой электростанции установят оборудование, которое обеспечит минимальные выбросы в атмосферу, что благоприятно скажется на экологической обстановке Нижнекамска. Почему для Siemens было важно начать проект с ГК «ТАИФ» и почему Рустам Минниханов не смог пропустить церемонию подписания соглашения в Мюнхене — в материале «Реального времени».

«Это будет основа промышленности всего региона»

Приезд делегации из Татарстана был запланирован на 15.00, но в головном офисе компании Siemens все были наготове еще за час до начала встречи. В зале, где должно было пройти подписание, собрались представители немецкого концерна и работали журналисты. Когда к штаб-квартире подъехал кортеж, встречать президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова вышли президент Siemens AG Джо Кэзер, президент Siemens в России Дитрих Меллер, заместитель премьер-министра Баварии — министр экономики, средств массовой информации, энергетики и технологий Баварии Ильзе Айгнер.

Гостей встречали президент Siemens AG Джо Кэзер, президент Siemens в России Дитрих Меллер, заместитель премьер-министра Баварии — министр экономики, средств массовой информации, энергетики и технологий Баварии Ильзе Айгнер. Фото prav.tatarstan.ru



Гостей проводили в штаб-квартиру компании. Это главный офис Siemens в Германии, раньше штаб-квартира работала в Берлине, а после Второй мировой войны переехала в Мюнхен.

— К сожалению, премьер-министр Баварии не смог приехать, он заболел, — объяснила Ильзе Айгнер отсутствие Хорста Зеехофера и добавила, что она сегодня будет работать за двоих.

— Пусть поправляется, — пожелал здоровья коллеге Рустам Минниханов.

Делегация из Татарстана приезжала в головной офис Siemens три месяца назад, напомнил президент Siemens AG Джо Кэзер. Результат совместной работы — подписание к Новому году между «Нижнекамскнефтехимом» и Siemens соглашения о строительстве автономной электростанции с турбинами Siemens мощностью 495 МВт.

— Мощность энергостанции составит почти 500 МВт, это будет основа промышленности всего региона и будет работать на чистом сингазе. Это действительно очень важная инновация, а инновации происходят благодаря людям. Когда они находят партнеров, то договариваются о лучшем решении. Благодарю всех вас, что вы приняли решение в нашу пользу, — сказал президент Siemens AG Джо Кэзер.

Словно в благодарность, что ТАИФ будет реализовывать проект совместно с ними, Джо Кэзер дарит Татарстану сертификат на 500 тысяч евро. «500 тысяч евро хотели бы передать на социальные проекты, которые будут реализованы в вашем регионе», — сказал президент Siemens AG, вручая Рустаму Минниханову огромный сертификат.

Джо Кэзер подарил Татарстану сертификат на 500 тысяч евро — на реализацию социальных проектов. Фото prav.tatarstan.ru

Второй крупный проект за год с немецкой компанией

В этом году это его четвертая поездка в Баварию, подсчитал президент Татарстана. Сотрудничество между регионами продолжает укрепляться — в этом году товарооборот между Татарстаном и Баварией увеличился на 85%. В целом Германия давно является крупнейшим торгово-экономическим партнером республики. В прошлом году товарооборот между Германией и Татарстаном превысил 1 млрд евро, и цифры продолжают расти: по итогам первого полугодия 2017 года сумма увеличилась в 1,9 раза. В этом году Татарстан и богатейшая федеральная земля Германии — Бавария — проработали два крупных проекта. В мае на Петербургском международном экономическом форуме между группами компаний «ТАИФ» и Linde был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. Он подразумевает ряд контрактов по газоразделению, техническим газам, но главное — по четырем этапам этиленового комплекса. И вот в конце года «Нижнекамскнефтехим» и немецкий концерн Siemens подписывают соглашение о реализации крупного проекта.

— Когда Альберт Кашафович Шигабутдинов сказал, что вышли на подписание соглашения, мы с удовольствием приехали на церемонию, чтобы показать, что проект будет поддержан руководством Татарстана, — сказал президент республики Рустам Минниханов.

— Мы давние хорошие партнеры, но сегодня открывается новая глава успеха и, может быть, новая глава в татаро-баварских отношениях. Наши регионы одинаковы по площади, но, что главное, у нас много малых и средних предприятий и низкая безработица. Это лидирующие регионы. Сегодняшнее подписание символизирует сотрудничество трех зверей — баварского льва, белого барса и бурого медведя. ТАИФ, Linde и Siemens — это хороший мост для сотрудничества, и когда заключаются такие контакты — это хороший толчок для развития страны, — уверена заместитель премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер.

После приветственных выступлений генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» и президент Siemens в России Дитрих Меллер подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» и президент Siemens в России Дитрих Меллер. Фото Ксении Жарковой



«Siemens было принципиально важно попасть в этот проект»

После подписания соглашения реализация проекта займет 40 месяцев. Siemens будет работать на основе EPC-контракта: компания несет ответственность за проектирование, поставку оборудования и строительство. Немецкий концерн сдаст под ключ энергоблок, состоящий из трех турбин — двух газовых и одной паровой, которые появятся на месте старой станции.

— Проект непростой, так как это не просто газ, это так называемый сингаз, который является побочным продуктом переработки. Нам потребовалось модифицировать горелки на турбинах для того, чтобы они смогли на этом газе работать. Нам было принципиально важно попасть в этот проект, потому что Siemens — мировой лидер по производству газовых турбин. Тем более это сотрудничество с Татарстаном, с которым работа развивается очень плодотворно, — рассказал директор департамента «Производство энергии и газ» Siemens Олег Титов.

Siemens будет работать на основе EPC-контракта. Фото Ксении Жарковой

Минимальные выбросы в атмосферу

Если раньше сингаз сгорал или его выбрасывали, то на на новой электростанции его будут использовать для производства электроэнергии. Это позволит снизить стоимость продукции, а также гарантировать непрерывность цикла — исключены перерывы в подаче электроэнергии, проблемы со снабжением.

— Для «Нижнекамскнефтехима» это важный проект, который призван обеспечить как действующие производства, так и те, что запланированы на будущее. Он также рассчитан и на олефиновый комплекс со всеми производными, а это около 10—12 различных производств в ближайшие 5 лет. Соответственно, мощность новой парогенераторной установки рассчитана как раз с учетом развития компании, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Siemens возьмет в подрядчики турецкую компанию ENKA, которая, в свою очередь, будет работать с субподрядными монтажными организациями. Для реализации проекта ТАИФ отдал предпочтение оборудованию, которое обеспечит минимальные выбросы в атмосферу.

Продукты переработки попутных нефтяных газов, которые раньше сжигали, теперь будут направлять на парогенераторную установку, что снизит воздействие на окружающую среду.

— Проекты, которые были подписаны в этом году, — судьбоносные. Строительство олефинового комплекса — это глобальный проект для всей нашей страны. Проект, который сегодня подписали, — это и улучшение экологической обстановки, это и конкурентность электроэнергии и высвобождение природного газа для производства водорода. Здесь позитивных моментов очень много, самое главное, что любой проект должен быть экономически целесообразным, перспективным в экономическом плане, — сказал Рустам Минниханов.

В этом году Татарстан и Бавария проработали два проекта. В мае ТАИФ и Linde подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В декабре «Нижнекамскнефтехим» и Siemens подписали соглашение о строительстве электростанции. Фото Ксении Жарковой

— Я рада, что сотрудничество наших регионов продолжается. Эти инвестиционные проекты — результат совместной работы. Господин президент и наш премьер-министр в этом году довольно часто встречались. Благодаря таким проектам появляются новые рабочие места, сейчас речь идет о тысяче рабочих мест и, на мой взгляд, это значимая цифра, — высказала уверенность заместитель премьер-министра Баварии — министр экономики, средств массовой информации, энергетики и технологий Баварии Ильзе Айгнер.

Немецкая компания будет полностью курировать проект, привлечь для строительства энергостанции планируют местных специалистов. Стоимость проекта оценивается в 352 млн евро, сдать энергостанцию должны в 2021 году.

Ксения Жаркова