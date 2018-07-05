Кристиан Брух: «Мы надеемся, что олефиновый комплекс — отправная точка для сотрудничества с НКНХ»

Фото: Тимур Рахматуллин

Linde и «Нижнекамскнефтехим» обсуждают начало строительства нового олефинового комплекса. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров Linde Engineering Кристиан Брух во время визита в Нижнекамск. Делегация немецкой компании осмотрела производственные площадки группы компаний «ТАИФ» и после поделилась впечатлениями с прессой. Что поразило Кристиана Бруха в Нижнекамске и планирует ли немецкий концерн продолжать сотрудничество с татарстанскими компаниями — в материале «Реального времени».

«Во всем мире нет такого завода, где выпускается три вида каучука и в таких количествах»

В таком составе делегация из Германии в Нижнекамск приехала впервые, в гостях четыре человека — председатель совета директоров Linde Engineering Кристиан Брух, управляющий директор Linde Engineering Джон ван дер Велден, директор проекта нового олефинового комплекса Linde Engineering Роланд Хайн и директор по развитию бизнеса нефтехимических установок Linde Engineering Данил Ефремов.

Сначала генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин и заместитель генерального директора — директор дирекции строящегося комплекса олефинов Виктор Трифонов повезли гостей на завод синтетического каучука СКИ-3. Здесь производят три вида каучука — СКИ-3, СКДН, СКДL, которые используют в шинной промышленности. Отсюда продукция отправляется на экспорт — основными потребителями является пятерка таких шинных гигантов, как Michelin, Pirelli, Continental, Bridgestone и Goodyear.

Немецкой делегации показали завод синтетического каучука СКИ-3, где производят СКИ-3, СКДН, СКДL

— Во всем мире нет такого завода, где выпускается три вида каучука и в таких количествах. Мы в прошлом году выпустили 286 тыс. тонн СКИ-3, сейчас оборудование доведено до того, что мы сможем выпускать 330 тыс. тон в год СКИ-3, — объяснил директор завода СК «Нижнекамскнефтехим» Сергей Зайцев.

Следующая точка в объезде — новый Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков ТАИФ-НК, где гостей встретил генеральный директор предприятия Рушан Шамгунов. На площадке завершены все строительно-монтажные работы, а основные и вспомогательные производства выведены в режим комплексного опробования. Уже были получены новые нефтепродукты, к 2019 году на комплексе планируют начать прием основного сырья. КГПТО позволит увеличить глубину переработки нефти до 98,6%, благодаря чему предприятие будет вырабатывать качественные светлые нефтепродукты.

Вклад в новый комплекс осуществили и немецкие партнеры: Linde AG спроектировала и поставила оборудование для установки получения водорода, которая предназначена для обеспечения водородом установки Veba Combi Craсking. В России таких водородных установок две: одна в Тольятти на ОАО «КуйбышевАзот» производительностью 120 тысяч куб. м/час по водороду и вторая на ОАО «ТАИФ-НК» с мощностью 222,4 тысячи куб. м/час по водороду.

Linde AG спроектировала и поставила оборудование для установки получения водорода на новый КГПТО

Отсюда гости заехали в операторную завода этилена «Нижнекамскнефтехима», где им показали систему управления производством и рассказали про систему защиты всего предприятия.

«Для Linde большая честь быть выбранными в качестве подрядчика для этого проекта»

На татарстанском рынке Linde AG работает более 10 лет. На «Казаньоргсинтезе» компания реализовала проекты по строительству печи пиролиза, двух установок разделения воздуха и установки КЦА. В 2012 году «Нижнекамскнефтехим» подписал лицензионное соглашение с Linde на технологию «альфа-Саблин», которая была запущена в 2016 году на модернизированном производстве линейных альфа-олефинов, мощность установки составила 37,5 тыс. тонн.

Чтобы продолжить сотрудничество с группой компаний «ТАИФ», немецкая компания стала участником тендера на строительство нового этиленового комплекса. В результате, в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме ГК «ТАИФ» и Linde подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Отдельно было подписано базовое соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и компанией Linde AG по четырем этапам этиленового комплекса. Документ включает предоставление технологических лицензий, поставку оборудования и оказание услуг по техническому консультированию для нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн. В мае на ПМЭФ-2018 решили вопрос финансирования проекта: при поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes было подписано долгосрочное кредитное соглашение с Deutsche Bank AG на предоставление 807 млн евро до 2032 года. Кредитором выступят пять немецких банков: Deutsche Bank, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg и DZ BANK AG. О том, как продвигается работа над олефиновым комплексом в интервью рассказал председатель совета директоров Linde Engineering Кристиан Брух.

— Мистер Брух, сегодня Вы осмотрели несколько производственных площадок, расскажите, пожалуйста, о впечатлениях.

— Это мой первый визит в Нижнекамск, я сегодня посетил несколько площадок и очень впечатлен, поскольку я видел много химических производств, но здесь все продумано и с точки зрения площадей, и с точки зрения эксплуатационных вопросов. Это просто поразительно. Мы находимся на пороге реализации нового проекта совместно с «Нижнекамскнефтехимом», поэтому мы с господином Бикмурзиным воспользовались возможностью обсудить наши дальнейшие шаги по строительству олефинового комплекса, у нас очень большие планы. На самом деле, для компании Linde большая честь быть выбранными в качестве подрядчика для этого проекта. Более того, мы надеемся, что олефиновый комплекс — это только отправная точка для нашего сотрудничества с НКНХ, в дальнейшем мы будем либо строить новые заводы, либо инвестировать в совместные проекты.

— Год назад было подписано соглашение о строительстве нового олефинового комплекса. Как вы оцениваете объем работ, который был произведен за это время?

— Прежде всего, мы сделали все, чтобы избежать каких-либо задержек по проекту, чтобы все шло по графику. Полностью мобилизованы проектные группы в Мюнхене и Нижнекамске. Также для нас важно провести подготовительные работы для начала строительства и закладки первого камня. Именно эти вопросы мы сейчас собираемся обсудить с проектной группой.

Кристиан Брух рассказал журналистам, что сейчас они обсуждают новые проекты с ТАИФом



Россия — ключевой рынок для немецкой компании

— В мае было подписано соглашение о предоставлении финансирования проекта со стороны Deutsche Bank. Насколько важно для вас, что именно немецкий банк будет финансировать проект?

— Deutsche Bank и все немецкие банки сотрудничают с нами на протяжении долгого времени. Также мы работаем с экспортно-кредитным агентством Euler Hermes, которое сыграло большую роль в организации финансирования этого проекта. Мы уверены в том, что сотрудничество между банками, Euler Hermes и «Нижнекамскнефтехимом» приведет к успешной реализации проекта.

Мы разговаривали с Euler Hermes и немецкими банками и знаем, как высоко они оценивают проект олефинового комплекса. Мы надеемся, что у нас будут другие проекты на «Нижнекамскнефтехиме», которые будут поддержаны немецкими банками, и в частности Euler Hermes.

— Какие новые проекты вы планируете реализовать с ТАИФом?

— Мы находимся в тесном контакте с ТАИФом и обсуждаем с ними новые проекты, но пока нет ничего, что мы могли бы рассказать прессе. Несомненно, Россия и, в частности Татарстан, являются для нас ключевым рынком. Мы сделаем все возможное, чтобы реализовать проект олефинового комплекса наилучшим образом, чтобы развиваться дальше и чтобы Россия оставалась для нас ключевым партнером.

— Как продвигаются ваши проекты с «Газпромом» и «Новатэк»?

— Мы действительно работаем с обеими компаниями, проекты находятся в процессе реализации, и пока все идет успешно. Среди всех проектов стоит упомянуть Амурский газоперерабатывающий завод и арктический комплекс СПГ, где все идет по плану.

— Вы в последние годы очень активно выходите на российский рынок. Чем вас привлекает Россия?

— У Linde есть такие технологии, которые хорошо вписываются в российский рынок и продукты, которые востребованы в России. Благодаря и этим технологиям, и отличным взаимоотношениям с нашими заказчиками мы думаем, что у нас есть предпосылки того, что мы остаемся здесь работать и будем делать это успешно.

Ксения Жаркова, фото Олега Тихонова