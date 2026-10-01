В «Транснефть — Прикамье» сменился генеральный директор

На этом посту он сменил Раифа Галимзянова, который руководил магистральными нефтепроводами с 2019 года

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Генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» с 1 октября 2026 года назначен Александр Меджитов, ранее занимавший пост начальника Удмуртского районного нефтепроводного управления (РНУ) компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На посту начальника Удмуртского РНУ Меджитов сменил Раифа Мизхатовича Галимзянова, который руководил магистральными нефтепроводами в регионе с 2019 года. Новое назначение связано с плановой ротацией управленческих кадров в дочерних обществах ПАО «Транснефть».

Меджитов работает в системе «Транснефти» более двадцати лет. Он окончил Ижевский государственный технический университет по специальностям «Оборудование и технология сварочного производства» и «Экономика и управление на предприятиях».

За вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Меджитов награжден Почетными грамотами правительства Удмуртии и «Транснефти», а также благодарностью Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что «Транснефть» входит в число восьми крупных холдингов, которые планируют перенести часть рабочих мест в регионы.

Зульфат Шафигуллин