«Казанькомпрессормаш» отгрузил компрессор 112 МВт для «Криогаз-Высоцка»

Компрессор будет вырабатывать сжиженный природный газ

«Казанькомпрессормаш» (входит в Группу ГМС) отгрузил первый компрессорный агрегат смешанного хладагента мощностью 112 МВт — базовое оборудование для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа в России.

В церемонии участвовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (по видеосвязи), глава Татарстана Рустам Минниханов, замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, гендиректор УК «Группа ГМС» Артем Молчанов, сообщила пресс-служба раиса.

Отгрузка произошла со сборочно-испытательного комплекса ККМ в Зеленодольске. Сначала на испытательном стенде провели тестирования при максимальных нагрузках с использованием рабочей среды, после чего была признана готовность оборудования.

До декабря ККМ должен изготовить второй агрегат для второй технологической линии. Ранее глава ГМС рассказал, что первый компрессорный агрегат предназначен для «Балтийского СПГ», также завершается сборка компрессора для «Мурманского СПГ».

До этого данная технология была доступна только в США и Японии, отметил Молчанов.

Испытательный стенд ККМ для компрессоров большой мощности в Зеленодольске был запущен в июне этого года с участием Владимира Путина по видеосвязи. Инвестиции в проект составили 10,8 млрд рублей. Новое производство призвано полностью заместить импортное оборудование таких компаний, как Baker Hughes, Mitsubishi и SBW, в текущих и перспективных проектах «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Луиза Игнатьева