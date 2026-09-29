В Татарстане запустили проект для инвесторов в формате «Давай поженимся»

Это площадка для встреч инвесторов с управляющими промышленных парков

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане стартовал новый проект Агентства инвестиционного развития республики — «Давай инвестируем!». Это площадка для встреч инвесторов с управляющими промышленных парков, сообщила руководитель АИР Талия Минуллина.

«Понравятся ли они друг другу — посмотрим», — сказала она. По ее словам, формат отчасти напоминает популярную программу «Давай поженимся!», но здесь подходящие варианты ищет бизнес.

В первой встрече приняли участие московские и китайские инвесторы, которые в поиске площадки для размещения производств. Так, московская компания «КЖ Групп» ищет площадь для выпуска тонких резиновых покрытий для спортивных площадок. Инвестиции составят 300 млн рублей. Условия: 1 га земли, энергетическая мощность 1 МВт и готовность к быстрому монтажу оборудования, рассказала гендиректор компании Наталия Тонконогова. Наиболее подходящим под эти условия оказался частный промышленный парк в Тюлячах.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана одобрили восемь инвестпроектов на 5,2 млрд рублей. Среди предложений — акватермальный комплекс в Казани и благоустройство Кабана.