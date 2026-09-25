Индия оценила возможность экспорта дизеля после угроз США

Страна заняла второе место в мире среди крупнейших поставщиков этого топлива

Индия продолжит экспортировать дизельное топливо, несмотря на угрозы со стороны США ограничить индийские поставки нефтепродуктов в другие страны. Об этом заявил министр нефти и природных газа Индии Хардип Сингх Пури.

— Мы намерены выполнять наши договорные обязательства по поставкам дизеля за границу, даже если возникнет противодействие со стороны Соединенных Штатов, особенно на фоне мирового кризиса, — цитирует министра издание The Economic Times.

На деловой конференции в Нью-Дели Пури отметил, что Индия стала важным игроком на международном рынке дизеля, заняв второе место среди крупнейших поставщиков этого топлива. «Увеличение мощностей индийских нефтеперерабатывающих заводов позволяет нам удовлетворять как внутренний, так и внешний спрос», — добавил он.

Ранее министр также рассказал, что текущий объем переработки нефти в Индии составляет около 267 миллионов тонн в год и вскоре может достичь почти 290 миллионов тонн. К 2030-2032 годам планируется увеличение до 320 миллионов тонн в год.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подешевел бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Никита Егоров