ООО Челны-Бройлер

Общая информация

В 2004 году на заседании Cовета директоров было принято решение об объединении двух птицефабрик мясного и яичного направления «Челнинская» и «Тукаевская», которые после вошли в состав общества. В ходе реорганизации создается одно — ООО «Челны-Бройлер». В 2005 году создается еще одно подразделение ООО «Челны-Бройлер» на базе бывшей Нижнекамской птицефабрики. ООО «Челны-Бройлер» производит следующие виды продукции: мясо птицы, полуфабрикаты, колбасные изделия, полуфабрикаты, маринады, деликатесы, а также продукция в соответствии с нормами Ислама с маркировкой «Халяль». Компания входит в состав холдинга «Агросила».

Генеральный директор — Гыйльфанов Айрат Зулфатович





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