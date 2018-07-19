«Казаньоргсинтез» запустил систему бесподдонной упаковки паллет

Фото: Роман Хасаев

На заводе по производству полиэтилена низкого давления (ЗПППНД) ПАО «Казаньоргсинтез» была внедрена новая система упаковки продукции. Новая штабелеформирующая машина Möllers позволяет складывать мешки с гранулированным полиэтиленом как стандартные паллеты на деревянных поддонах, так и в бесподдонные паллеты.

Преимуществ использования бесподдонных паллет несколько. За счет отказа от поддонов в паллету можно уложить дополнительный ряд из четырех мешков. Именно он и служит основанием паллеты вместо поддона. Таким образом, максимальный объем такой паллеты может составлять 64 мешка (или 1600 тонн), а не 60 мешков, как при обычной упаковке. С учетом того, что в стандартный морской контейнер входит восемь паллет, новый способ упаковки позволяет загружать на 32 мешка больше.

Благодаря тому, что в качестве основы паллеты используются мешки, а не поддон, погрузчик может захватывать и поднимать ее с любой стороны. Кроме того, отказ от использования деревянных поддонов потенциально имеет и важное экологическое значение: способствует сбережению лесных ресурсов.

Несмотря на все преимущества системы, пока на предприятии сохранится и традиционная система упаковки, и бесподдонная, так как далеко не все покупатели продукции «Казаньоргсинтеза» имеют соответствующую погрузочную технику.

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