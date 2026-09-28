Президент РФ продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через «Газпромбанк»

Мера действительна до 1 апреля 2027 года

Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года возможность для иностранцев оплачивать российский газ в рублях не только через «Газпромбанк». Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года.

Согласно новой редакции указа от 31 марта 2022 года №172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», теперь покупатели из недружественных стран смогут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, кроме Газпромбанка, до 1 апреля 2027 года.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила поставки газа в Армению.

Никита Егоров