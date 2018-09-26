ТАИФ-НК: новые проекты, активы и стратегия будущего

Нефтеперерабатывающая отрасль сейчас переживает очень сложный период. Особенно тяжело приходится независимым НПЗ, которые перерабатывают покупное нефтегазовое сырье. В связи с реализацией налоговых маневров в отрасли цены на нефть и газовый конденсат растут невероятными темпами, без корректировки на качество сырья. Хорошие результаты ТАИФ-НК по производству и реализации продукции поддерживаются в таких условиях только благодаря планомерной реализации стратегической программы. Если в 2017 году выручка предприятия выросла на 13,8% и составила 195,3 млрд рублей, то уже в первом полугодии 2018 года она составила 108,8 млрд рублей, превысив аналогичный период прошлого года на 37,2%. На Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков — крупнейшем стратегическом инвестиционном проекте Компании — завершены строительно-монтажные работы, ведется комплексное опробование оборудования, получены первые партии товарных продуктов. О состоянии отрасли и результатах работы единственной независимой нефтеперерабатывающей компании Татарстана «Реальное время» беседовало с заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТАИФ-НК» Аллой Евстафьевой.

— Алла Валерьевна, расскажите, пожалуйста, каким был прошлый год для отрасли и ОАО «ТАИФ-НК»? Что изменилось в 2018 году?

— Для ТАИФ-НК, наверное, как и для всей российской нефтепереработки, это время оказалось непростым. С одной стороны, после трехлетнего падения мировых цен на нефтепродукты, наконец-то, в 2017 году цены начали расти. Это, безусловно, оживило и простимулировало отрасль. Для ТАИФ-НК рост цен на выпускаемую продукцию привнес существенный положительный вклад в результаты деятельности компании.

С другой стороны, проводимый в нашей стране с 2011 года налоговый маневр в нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли, известный сначала как система «60-66», потом как «60-66-90-100», а далее, с 2015 года, получивший название «большой налоговый маневр», привел к значительному росту цен на нефтегазовое сырье, что сильно ударило по экономике переработки на ТАИФ-НК.

Постепенное снижение экспортных пошлин на нефтегазовое сырье, предусмотренное налоговым маневром, простимулировало рост цен на нефть и газовый конденсат на внутреннем рынке, обеспечив предприятиям нефтедобычи сверхрентабельность, одновременно существенно увеличив расходы на сырье для независимых НПЗ.

Таким образом, через снижение таможенных пошлин на 1 тонну нефтегазового сырья нефтедобыча фактически была профинансирована за счет отечественной нефтепереработки.

В результате цены на нефть за период с 2010 г., то есть, до начала действия налогового маневра, по сентябрь 2018 г. выросли на 220%, в то время как рост цен по нефтепродуктам значительно отстает.

Такая ситуация с опережающим ростом цен на сырье над ростом цен на готовую продукцию нефтепереработки неизбежно влияет на финансовые результаты ТАИФ-НК.

Ситуация осложняется еще и ростом расходов по кредитным обязательствам, привлеченным ТАИФ-НК на реализацию масштабного капиталоемкого инвестиционного проекта — Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Поскольку проект находится на завершающей стадии, на 2017 год пришелся пик кредитной нагрузки. Начало работы КГПТО в режиме комплексного опробования позволило в первом полугодии 2018 года немного снизить размер кредитных обязательств компании.

Только благодаря тому, что компанией реализуются превентивные мероприятия по снижению влияния возможных отрицательных факторов, в том числе путем модернизации производства, оптимизации структуры выпускаемой продукции, повышения качества нефтепродуктов, поиска новых рынков сбыта, оптимизации расходов на переработку, структурирования денежных потоков, ТАИФ-НК смог сохранить стабильность производственных и финансово-экономических показателей и не допустить убытка в прошедшем году и первом полугодии 2018 года, хотя мы были очень близки к этому.

— Под основной удар «налогового маневра» попала нефтепереработка?

— Нефтепереработка в результате налогового маневра подверглась двойному удару — выросли цены на сырье и одновременно увеличились таможенные пошлины на темные нефтепродукты и акцизы на светлые нефтепродукты. К январю 2017 года экспортные пошлины на мазут и вакуумный газойль были доведены до 100% от экспортных пошлин на нефть и продолжают оставаться такими по настоящее время. Акцизы на моторные топлива увеличились к 2018 году до 11 213 рублей за 1 тонну на бензины и до 7 665 рублей за 1 тонну на дизельное топливо. И хотя было принято временное решение о снижении с 1 июня 2018 года акцизов на 3 тысячи рублей за 1 тонну на автобензины и на 2 тысячи рублей на дизельное топливо, с 2019 года ожидается их новый значительный рост.

С такой серьезной нагрузкой нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены продолжать не только работать, но и развиваться, инвестируя большие средства в новые проекты. При этом, если ВИНКи могут не только перекрыть эти потери в секторе нефтепереработки, но и получить дополнительные доходы в нефтедобыче от реализации нефти и газового конденсата в связи с ростом цен, то ТАИФ-НК, являющаяся одной из немногих независимых нефтеперерабатывающих компаний, несет прямые некомпенсируемые потери доходности от роста цен на сырье, акцизов на моторные топлива и экспортных пошлин на темные нефтепродукты.

Потеря доходности НПЗ, особенно независимых, в связи с постоянным и значительным ростом цен на сырье, ростом налоговой нагрузки и дополнительными расходами, связанными с необходимостью реализации мероприятий по поддержанию промышленной безопасности, может повысить риск неокупаемости начатых инвестиций в модернизацию производства и даже стать причиной банкротства отдельных заводов, привлекших для этого значительные кредитные ресурсы и не способных в таких условиях завершить начатые проекты.

Складывающая ситуация демонстрирует, что реализация таких капиталоемких инвестиционных проектов должна сопровождаться стимулирующими и компенсационными мерами государственной поддержки, которые безусловно необходимо определить и зафиксировать для проекта еще до начала его реализации, чтобы инвестор чувствовал стабильность и уверенность в его успешной реализации и был максимально защищен от влияния отрицательных факторов, возникающих в ходе реализации проекта.

— Качество приобретаемого и перерабатываемого сырья отражается на результатах работы вашей компании?

— ТАИФ-НК перерабатывает только тяжелую татарстанскую нефть с высоким содержанием серы так называемую высокосернистую нефть. При этом такая нефть еще и с высокой долей остаточного гудрона, низким содержанием светлых фракций (бензиновых, керосиновых и дизельных). То есть качество перерабатываемой ТАИФ-НК нефти значительно хуже нефти качества Urals.

В силу экономических предпосылок более легкая нефть нефтедобывающими компаниями экспортируется, а тяжелая нефть, менее выгодная с точки зрения экспорта, продается на внутреннем рынке России для ее переработки. И качество сырья, которое можно купить на внутреннем рынке, постоянно ухудшается, а цена на него из-за налогового маневра только растет, при этом безосновательно приравниваясь к стоимости качественной нефти марки Urals.

Переработка на ТАИФ-НК тяжелой высокосернистой нефти влечет сверхнормативный неконтролируемый износ оборудования, что вынуждает нас нести огромные дополнительные расходы на восстановление и поддержание оборудования в исправном состоянии, проведение более частых его ремонтов, проведения замены узлов, агрегатов и трубопроводов, внедрения множества новейших методов диагностики неразрушающего контроля и дефектоскопии.

То есть возникает дисбаланс, при котором в нефтедобыче аккумулируется несравнимо больше доходов, чем в нефтепереработке. А это неправильно. Ведь в отличие от простого экспорта сырой нефти вложения в нефтепереработку дают больший прирост ВВП за счет выпуска высококачественных нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью. Часть продукции нефтепереработки — прямогонный бензин и углеводородные газы — являются важнейшим сырьем для нефтехимической отрасли. Это позволяет еще больше нарастить производство ликвидной и востребованной нефтехимической продукции, повышая конкурентоспособность и благосостояние страны.

Современная нефтепереработка в России — это очень инвестиционноемкая отрасль, здесь требуются серьезные вложения в современные технологии по внедрению вторичных процессов переработки, нацеленных на увеличение глубины извлечения светлых высококачественных нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью. Требуются ресурсы для организации качественного и безопасного технологического процесса, приобретения катализаторов и эффективных реагентов нового поколения, внедрения сложнейших систем управления технологическим процессом, создание многоуровневой системы промышленной безопасности. Эти мероприятия требуют весьма значительных капиталовложений, средства на которые фактически отвлекаются из оборотного капитала предприятия.

Одновременно с этим надо отметить, что наши конкуренты в развитых странах, во избежание своих значительных дополнительных капитальных и переменных расходов на преждевременный износ и потерю выпуска светлых нефтепродуктов, перерабатывают только легкую качественную нефть.

В 2017 году ТАИФ-НК переработал 8,2 млн тонн сырья. Мощности по первичной переработке нефтегазового сырья ТАИФ-НК за прошлый год были загружены на 98%. Фото предоставлено ТАИФ-НК



— Как изменились объемы переработки сырья в ТАИФ-НК?

— В 2017 году ТАИФ-НК переработал 8,2 млн тонн сырья. Мощности по первичной переработке нефтегазового сырья ТАИФ-НК за прошлый год были загружены на 98%, что по данному показателю позволило нам занять 5-е место среди 35 крупнейших НПЗ России. В первом полугодии 2018 года компания переработала 4,4 млн тонн сырья, превысив объемы переработки за аналогичный период прошлого года.

В связи с ростом мировых котировок на нефтегазовое сырье, при одновременном снижении экспортных таможенных пошлин на него, как уже отмечено ранее, нефтедобывающие компании, с целью получения сверхдоходов от продаж, наращивают объемы добычи нефти и ее экспорта. Так, если сравнить добычу нефтегазового сырья и его переработку за 1995 и 2017 годы, наглядно видно, что добыча сырья увеличилась почти в два раза (+ 240 млн тонн), а его переработка — только на половину (+ 98 млн тонн).

Из-за высоких цен на сырье на внутреннем рынке независимые НПЗ вынуждены сокращать переработку сырья, особенно газового конденсата, оптимизируя загрузку производственных мощностей.

ТАИФ-НК выпускает более 25 наименований нефтепродуктов. Фото Олега Тихонова



— Что касается товарной продукции, то как изменился расклад по ее выпуску и поставкам на внутренний, а также зарубежные рынки?

— Несмотря на то, что ТАИФ-НК использует в производстве тяжелую высокосернистую нефть, наш показатель отбора светлых высококачественных нефтепродуктов, благодаря проводимым мероприятиям по стабилизации технологии, поддержанию оборудования в работоспособном состоянии, проектам модернизации и реконструкции, стабильно сохраняется на уровне не ниже 75%.

Надо сказать, что часто используемый в широких кругах показатель «глубина переработки» был утвержден еще в 1986 году Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Его значение рассчитывается как объем всех нефтепродуктов, кроме мазута, к объему переработанного сырья.

Однако в мировой практике данный показатель является уже устаревшим, поскольку лишь косвенно говорит об эффективности и технологичности процессов переработки сырья. Ведь при замене выпуска мазута производством, например, вакуумного газойля, или тяжелого газойля, или асфальта, или кокса, или иных темных фракций, расчетно показатель «глубина переработки» увеличивается. Но реальная эффективность переработки не меняется. Поэтому при оценке эффективности проектов и технологий необходимо ориентироваться именно на показатель выпуска светлых нефтепродуктов и сжиженных газов, важнейшего сырья для нефтехимии.

ТАИФ-НК выпускает более 25 наименований нефтепродуктов. Основные виды — это высококачественная нафта (прямогонный бензин), которая является важнейшим сырьем для нефтехимии и поставляется в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», автомобильный бензин и дизельное топливо, соответствующие всем требованиям мировых стандартов качества Евро-5, авиакеросин, пользующийся высоким спросом в сфере пассажирских авиаперевозок и покрытия потребностей Министерства обороны Российской Федерации, а также мазут. До недавнего времени в качестве товарного продукта мы также выпускали вакуумный газойль, но это уже в прошлом, поскольку сейчас он в полном объеме направляется на переработку на вновь построенный комплекс переработки тяжелых остатков нефтяного сырья — КГПТО.

Следует отметить, что ТАИФ-НК в первую очередь работает на удовлетворение спроса российских потребителей и только потом экспортирует свою продукцию. Целевым сегментом сбыта для нас по-прежнему является Приволжский федеральный округ, причем все запросы Республики Татарстан удовлетворяются в первоочередном порядке.

Практически весь объем автомобильного бензина — 0,5 млн тонн, произведенного ТАИФ-НК в 2017 году, что составляет 1,2% от общероссийского производства автомобильных бензинов, реализован на внутреннем рынке. В первом полугодии 2018 года выпуск автобензинов вырос на 57,8% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 0,3 млн тонн, что составило 1,7% объема его производства по отрасли. По дизельному топливу, керосину, авиакеросину и мазуту поставки также осуществляются по принципу приоритетности обеспечения внутреннего спроса, все излишки вынужденно направляются на экспорт. При этом, в связи с высоким качеством, продукция ТАИФ-НК всегда пользуется высоким спросом на топливных рынках.

Реализует свою продукцию ТАИФ-НК на открытых торговых площадках, обеспечивая конкурентную рыночную цену. Приобрести нашу продукцию можно через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу и электронную торговую площадку Onlinecontract.

Практически весь объем автомобильного бензина — 0,5 млн тонн, произведенного ТАИФ-НК в 2017 году, что составляет 1,2% от общероссийского производства автомобильных бензинов, реализован на внутреннем рынке. Фото Олега Тихонова



— Как изменилось положение ТАИФ-НК в плане налоговых платежей?

— Компания является и всегда являлась добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме осуществляя платежи в бюджеты всех уровней. С 2007 года мы стали крупнейшим налогоплательщиком не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации. Подавляющая часть налоговых платежей в виде таможенных экспортных пошлин и акцизов направляется в федеральный бюджет. При этом и в консолидированный бюджет Татарстана в прошлом году ТАИФ-НК увеличил платежи более чем в два раза по сравнению с 2016 годом, несмотря на то, что у ТАИФ-НК значительно увеличилась нагрузка в связи с ростом цен на сырье.

Как мы уже с вами обсудили, налоговое окружение нефтеперерабатывающей отрасли и в 2017, и в текущем году продолжает оставаться напряженным, увеличились таможенные экспортные платежи по темным нефтепродуктам, не перестают расти акцизные ставки на моторные топлива. Постоянно возрастающая налоговая нагрузка — это острая проблема нефтепереработки, которая может стать уже не по силам многим нефтеперерабатывающим компаниям. В начале августа текущего года были приняты федеральные законы о постепенном завершении начатого в нефтяной отрасли налогового маневра. Ожидается полная отмена экспортных пошлин на нефтегазовое сырье, что автоматически приведет к очередному резкому скачку цен на нефтегазовое сырье. И нам очень бы не хотелось, чтобы эти инициативы стали очередным продолжением развития сырьевой экономики и сделали экспорт сырья еще более привлекательным, а его переработку все менее и менее рентабельной. Будут ли предприняты какие-то дополнительные меры в поддержку развития нефтепереработки, в том числе какие-либо преференции по снижению налоговой нагрузки при переработке тяжелого высокосернистого сырья, пока не известно. Остается надеяться, что решения будут сбалансированные, учитывающие интересы независимых НПЗ, работающих на низкокачественном сырье и при этом реализующих крупные инвестиционные проекты по углублению нефтепереработки.

— 2017 год в России прошел под эгидой Года экологии. Какие мероприятия по охране окружающей среды проведены в компании «ТАИФ-НК»?

— В век научно-технического прорыва производство развивается с одновременным внедрением современных технологических процессов по защите окружающей среды. Компания «ТАИФ-НК» идет по пути, выбранному во всем цивилизованном мире, реализуя инвестиционные программы на развитие промышленности, не нанося урона окружающей среде, модернизируя существующие и расширяя строительство новых объектов по снижению экологических рисков.

При этом ТАИФ-НК, работая на сырье не самого лучшего качества, обеспечивает лучшие экологические условия по сравнению с предприятиями, которые работая на легкой нефти не вкладывают ресурсы в создание благоприятной экологической среды в местах размещения производств.

В рамках Года экологии, объявленного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Республики Татарстан и ОАО «ТАИФ-НК», по которому Компания приняла и исполнила все обязательства по реализации четырех природоохранных мероприятий на общую сумму более 3,8 млрд рублей. Большая часть из них — 3,7 млрд рублей была направлена на ввод в эксплуатацию локальных биологических очистных сооружений (БОС) нефтеперерабатывающего завода. Торжественный запуск БОС состоялся 8 июня 2017 года, с участием президента Республики Татарстана Рустама Минниханова, заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, министра экологии и природных ресурсов РТ Фарида Абдулганиева, генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова, главы Нижнекамского муниципального района Айдара Метшина и трудового коллектива комплекса.

Торжественный запуск локальных биологических очистных сооружений состоялся 8 июня 2017 года. Фото предоставлено ТАИФ-НК



Цех стабильно работает уже более года, перерабатывая все производственно-ливневые сточные воды Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков и Нефтеперерабатывающего завода. Технология финальной очистки с применением активного ила в сочетании с механической фильтрацией в мембранном биореакторе является уникальной для российской нефтепереработки. Она позволяет возвращать в производство 100% очищенных сточных вод и при этом удалять из них 99,99% нефтепродуктов и загрязняющих веществ. Благодаря этому на предприятии создан «замкнутый водооборотный цикл», при котором все промышленные сточные воды очищаются и возвращаются в производство. Запуск такого современного и высокоэффективного природоохранного объекта позволил нашей Компании сократить внешнюю подпитку водооборотных систем свежей речной осветленной водой в пять раз!

Цех стабильно работает уже более года, перерабатывая все производственно-ливневые сточные воды Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков и Нефтеперерабатывающего завода. Фото Олега Тихонова

Также хочется сказать, что в ТАИФ-НК внедрена интегрированная система менеджмента на основе международных стандартов

ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности». Ее успешное функционирование мы подтверждаем прохождением регулярных независимых ресертификационных аудитов.

Ежегодно наша компания побеждает в конкурсах «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России» и получает награды за выпуск качественной продукции с улучшенными экологическими характеристиками и внедрение природоохранных технологий. Вот и совсем недавно по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2018 года продукция ТАИФ-НК в очередной раз была отмечена знаком качества. Наше летнее дизельное топливо марки ДТ-Л-К5 стало лауреатом, а бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 получил диплом I степени в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Впереди нас ждет федеральный этап — конкурс «100 лучших товаров России», подведение итогов которого и награждение победителей происходит в конце каждого года.

— ТАИФ-НК реализует масштабный проект КГПТО, аналогов которому нет. В чем особенность и уникальность этого проекта?

— Мы реализуем, пожалуй, один из самых значимых и амбициозных проектов не только в своей истории, но и во всей нефтеперерабатывающей отрасли, аналогов которому нет во всем мире. Так что ТАИФ-НК является первопроходцем!

В основу проекта КГПТО заложена уникальная инновационная технология VCC, которая заключается в комбинировании двух процессов — жидкофазного гидрирования гудрона с процессом его последующего газофазного гидрокрекинга. Фото Олега Тихонова



Основной целью проекта является увеличение производства светлых нефтепродуктов за счет переработки тяжелых остатков первичной переработки — гудрона и вакуумного газойля, с достижением глубины извлечения светлых высококачественных нефтепродуктов по всему нефтеперерабатывающему комплексу ТАИФ-НК выше 98%. Производственная мощность КГПТО по сырью — 3,7 млн тонн.

Основной удельный вес в корзине товарных продуктов нового комплекса будут занимать дизельное топливо экологического стандарта Евро-5 и высококачественная нафта, имеющие высокую добавленную стоимость производства. Кроме того, КГПТО позволит извлечь из темных нефтепродуктов дополнительные объемы сжиженных углеводородных газов — ценнейшего сырья для нефтехимической отрасли. Таким образом, с запуском КГПТО ПАО «Нижнекамскнефтехим» получит дополнительный надежный стабильный источник высококачественного сырья для своего нового этиленового комплекса, а это расширяет и открывает новые горизонты как для развития «Нижнекамскнефтехима», так и для развития республики.

В основу проекта КГПТО заложена уникальная инновационная технология VCC, которая заключается в комбинировании двух процессов — жидкофазного гидрирования гудрона с процессом его последующего газофазного гидрокрекинга.

В 2017 году на КГПТО в полном объеме завершены все строительно-монтажные работы, началось комплексное опробование основных и вспомогательных производств с вовлечением в процесс переработки вакуумного газойля, отлажены технологические режимы и получены первые товарные партии продуктов, удовлетворяющих требованиям самых высоких стандартов, — пропановая и бутановые фракции, нафта КГПТО, дизельное топливо и гидроочищенный вакуумный газойль.

Уже в первом полугодии 2018 года, благодаря работе КГПТО в режиме опробования, отбор светлых фракций был существенно увеличен, и на сегодняшний день весь объем производимого вакуумного газойля перерабатывается в ТАИФ-НК, превращаясь в светлые нефтепродукты — дизельное топливо, нафту, керосин.

В 2017 году на КГПТО в полном объеме завершены все строительно-монтажные работы, началось комплексное опробование основных и вспомогательных производств. Фото предоставлено ТАИФ-НК



— Учитывая сложную экономическую ситуацию, ТАИФ-НК продолжает социальные и благотворительные программы? Что удалось реализовать?

— Социальные инвестиции, направленные на формирование здорового образа жизни наших работников, защиту их здоровья, улучшение жилищных условий и качества жизни, — одно из фундаментальных направлений деятельности ТАИФ-НК.

Уже на протяжении 14 лет Компания обеспечивает всех своих работников благоустроенным жильем на льготных условиях по программе социальной ипотеки, осуществляя ежемесячно платежи в Государственный жилищный фонд. При этом часть платежей ТАИФ-НК направляется фондом на строительство жилья и для работников бюджетной сферы и сельского хозяйства республики.

В 2015 году в ТАИФ-НК при поддержке акционеров стартовала дополнительная ипотечная программа. Благодаря новой программе увеличилось количество сотрудников, семьи которых смогли улучшить свои жилищные условия.

Для первоначального взноса на приобретение жилья работникам предоставляется корпоративный заем. Кроме того, при рождении детей работникам оказывается дополнительная поддержка в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Благодаря поддержке этой программы на государственном уровне первым президентом республики Минтимером Шариповичем, а сейчас действующим президентом республики Рустамом Нургалиевичем, уже 740 семей работников ТАИФ-НК улучшили жилищные условия.

Непрерывно, на протяжении 5 лет, ТАИФ-НК участвует в социально значимом проекте Приволжского федерального округа «КаДетство», который направлен на привитие чувства патриотизма со школьной скамьи. Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина — одно из самых престижных образовательных учреждений республики. Благодаря поддержке ТАИФ-НК, в данном кадетском корпусе, расположенном в городе Нижнекамске, проведен полный капитальный ремонт основного здания, построен большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, оборудована полоса препятствий, установлены универсальные спортивные площадки для мини-футбола и баскетбола, уличный спортивный городок для занятий воркаутом, благоустроена территория корпуса.

На протяжении 5 лет, ТАИФ-НК участвует в социально значимом проекте Приволжского федерального округа «КаДетство», который направлен на привитие чувства патриотизма со школьной скамьи. Фото vk.com



Не остаются без внимания социально незащищенные слои населения. Ежегодно ТАИФ-НК оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участвует в республиканской акции «Помоги собраться в школу» для многодетных и малоимущих семей, выделяет средства на поддержку людей с ограниченными возможностями.

ТАИФ-НК участвует в республиканской акции «Помоги собраться в школу» для многодетных и малоимущих семей. Фото предоставлено ТАИФ-НК

ТАИФ-НК — самый активный участник городских мероприятий, таких как Масленица, Навруз, Сабантуй, День города, Новый год. При финансовой поддержке ТАИФ-НК проводятся многочисленные спортивные турниры, в том числе и международного уровня, направленные на развитие массового спорта и здорового образа жизни жителей Нижнекамска.

ТАИФ-НК и генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов занесены в VII том Книги благотворителей. Фото предоставлено ТАИФ-НК



За активное участие в восстановлении древнего города Болгар и острова-града Свияжска, строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери ТАИФ-НК и генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов занесены в VII том Книги благотворителей, а также отмечены благодарственным письмом республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры.

Руководство компании уверено, что активное участие ТАИФ-НК в значимых социальных проектах это инвестиции во благо развития не только нашего предприятия, работников и всех членов их семей, но и весомый вклад в формирование крепкого, стабильного, надежного региона, каким является наша Республика Татарстан, и повышение качества жизни всех народов, проживающих на ее территории.

Партнерский материал

