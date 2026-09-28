Аграрии Татарстана полностью обеспечивают население продукцией — Минниханов
Только зерновых собрано свыше 4,6 млн тонн
В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о результатах аграрного сектора республики. По словам главы региона, сельхозпроизводители полностью обеспечивают население необходимыми объемами продовольствия.
С его слов, только зерновых собрано свыше 4,6 млн тонн, картофеля — более 800 тыс. тонн, сахарной свеклы — 2 млн тонн. Минниханов подчеркнул, что этих результатов удалось достичь благодаря отличному труду сельчан и системной поддержке аграрного сектора со стороны государства.
В 2026 году на меры поддержки сельского хозяйства направлено 16,7 млрд рублей, из которых более 12 млрд из республиканского бюджета. Раис отметил, что сохранение уровня поддержки и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса остаются одними из приоритетов правительства республики.
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