Аграрии Татарстана полностью обеспечивают население продукцией — Минниханов

Только зерновых собрано свыше 4,6 млн тонн

Фото: Динар Фатыхов

В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о результатах аграрного сектора республики. По словам главы региона, сельхозпроизводители полностью обеспечивают население необходимыми объемами продовольствия.

С его слов, только зерновых собрано свыше 4,6 млн тонн, картофеля — более 800 тыс. тонн, сахарной свеклы — 2 млн тонн. Минниханов подчеркнул, что этих результатов удалось достичь благодаря отличному труду сельчан и системной поддержке аграрного сектора со стороны государства.

В 2026 году на меры поддержки сельского хозяйства направлено 16,7 млрд рублей, из которых более 12 млрд из республиканского бюджета. Раис отметил, что сохранение уровня поддержки и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса остаются одними из приоритетов правительства республики.

Дмитрий Зайцев