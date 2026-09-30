Запрет на экспорт дизельного топлива производителями продлен до 31 октября

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании.

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Правительство продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно. Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 30 июля 2026 года №954.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Ранее для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было установлено по 30 сентября 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам. При этом американский лидер подчеркнул, что основной причиной роста цен на топливо является российско-украинский конфликт, а не ситуация с Ираном.

Зульфат Шафигуллин