Стоимость дизеля в Британии установила исторический рекорд

Заправка полного бака в среднем будет стоить £95,8

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании достигла исторического рекорда, составив £1,9918 ($265) за литр, пишет ТАСС по данным автомобильной компании RAC.

Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в июне 2022 года и составляло £1,9909 за литр. Теперь заправка типичного семейного автомобиля с 55-литровым баком обойдется в £110 ($146), что на £31 ($41) больше, чем до начала войны в Иране.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Саймон Уильямс, руководитель отдела политики RAC, отметил, что рекордные цены на дизель повлекут дополнительные расходы не только для водителей на заправках, но и для всех потребителей товаров и услуг, чья доставка зависит от дизельных грузовиков и фургонов. Он подчеркнул, что рост цен на дизель, скорее всего, будет перенесен на конечных потребителей.

Цены на бензин также достигли максимума с конца февраля, составив £1,74 за литр. Заправка полного бака в среднем будет стоить £95,8 ($127), а это на £22,8 ($30,3) больше, чем до начала ударов США и Израиля по Ирану.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подешевел бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Никита Егоров