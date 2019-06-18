Татьяна Прокофьева покинет пост главного архитектора Казани

С поста главного архитектора Казани уйдет Татьяна Прокофьева. Она останется в градостроительных комиссиях исполкома, в качестве архитектора.

Она занимала пост главного архитектора Казани 10 лет. Сегодня об уходе Прокофьевой объявил мэр столицы РТ.

«Все течет, все меняется, и Татьяна Георгиевна приняла решение оставить чиновничью работу, хоть она и имела элементы творчества, и продолжит работать архитектором», — приводит слова градоначальника сайт мэрии Казани.