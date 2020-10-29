Новиков Анатолий Александрович

Общая информация

Родился 18 апреля 1974 года в с. Бима, Лаишевского района, Татарской АССР.

Образование

1999 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет.

Трудовая деятельность

1991-1992 гг. — учитель математики Шуранской неполной средней школы.

1992-1993 гг. — служба в рядах Российской Армии.

1993-1994 гг. — учитель математики Шуранской основной школы.

1999-2001 гг. — учитель трудового обучения Каипской средней общеобразовательной школы.

2001-2002 гг. — и.о. директора Сокуровской средней общеобразовательной школы.

2002-2006 гг. — директор Сокуровской средней общеобразовательной школы.

2006-2007 гг. — директор филиала Республиканского центра информационного методического обеспечения и контроля в области образования в Лаишевском районе РТ.

2007-2008 гг. — директор Информационно-методического центра Лаишевского района РТ.

2008-2009 гг. — мерчендайзер, торговый представитель ООО «АлкоТрейд».

2009-2013 гг. — начальник отдела образования исполкома Лаишевского района РТ.

2014-2015 гг. — начальник МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ.

2015-2020 гг. — глава Сокуровского сельского поселения.

С 2020 г. — руководитель исполкома Лаишевского района РТ.

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом главы Лаишевского района РТ (2010 г.), благодарственным письмом Кабинета министров РТ (2011 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013», почетной грамотой Лаишевского района РТ (2015 г.), благодарственным письмом председателя Госсовета РТ (2017 г.), благодарственным письмом ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» (2017 г.).

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