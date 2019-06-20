Минниханов предложил Бердыеву создать детско-юношескую академию футбола в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

Глава РТ поблагодарил тренера за многолетнюю плодотворную работу на благо футбола республики и вручил именной кий с символикой чемпионата мира по футболу — 2018.

Минниханов предложил Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в городах РТ. В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с тренером предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

По словам президента РТ, республика построит для юных футболистов пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Напомним, что 5 июня «Рубин» на своем официальном сайте объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба. На следующий день клуб сообщил о назначении Романа Шаронова на эту должность.