«Эксперт РА» поставило Татарстану пятерку по кредитоспособности

Российское рейтинговое агентство подтвердило максимальный рейтинг кредитоспособности Татарстана

Максимальный уровень рейтинга — на уровне ruAAA — при «стабильном» прогнозе подтвердило накануне Татарстану «Эксперт РА». В агентстве отмечают высокую диверсифицированность экономики, хорошие бюджетные показатели и низкую долговую нагрузку. В то же время риски несет существенная зависимость доходов бюджета от «Татнефти» и небольшого числа других крупнейших налогоплательщиков. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максимальный уровень рейтинга

Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне ruAAA, прогноз по нему — стабильный. Согласно применяемой агентством шкале, это максимальный уровень. Он свидетельствует о способности республики своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.

Из рейтингуемых агентством более двух десятков российских регионов, такая же оценка присвоена Башкортостану и Ямало-Ненецкому автономному округу. У других регионов, в частности, Краснодарского края, Нижегородской, Саратовской и Кировской областей, Чувашской и Удмуртской республик и других оцениваемых агентством субъектов рейтинг ниже.

Сегодня агентство «Эксперт РА» подтвердило максимальный рейтинг кредитоспособности Татарстана. Фото raexpert.ru

Несмотря на существенные показатели Татарстана по добыче нефти, в «Эксперт РА» отмечают высокую диверсифицированность экономики. Так, в структуре валового регионального продукта в РТ по итогам прошлого года добыча полезных ископаемых занимает 27,1%, обрабатывающее производство — 18%, оптовая и розничная торговля — 12,7%. Объем ВРП в 2018 году составил 2,4 трлн рублей (выше значения 2017-го на 15,4%), на душу населения — 625 тысяч рублей.

Сильные бюджетные показатели, низкая долговая нагрузка и зависимость от «Татнефти»



В «Эксперт РА» отмечают сильные бюджетные показатели республики. В частности, доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составила 84,2%, причем план по поступлению ННД был превышен в прошлом году на 2,9%. Более 66% налоговых поступлений обеспечены за счет налогов на прибыль и доходы физлиц.

В то же время в агентстве признают, что «умеренно высокая зависимость» от «Татнефти», крупнейшего налогоплательщика, и тот факт, что десятка крупнейших налогоплательщиков обеспечивает около 39% налоговых доходов, оказывают давление на рейтинг.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев говорит, что на рейтинги оказывает влияние огромное количество факторов: и закредитованность региона, и состояние его промышленности, и соотношение госдолга региона к величине внутреннего регионального продукта, и качество бизнес-среды.

«Безусловно, наличие нескольких крупных предприятий, обеспечивающих львиную долю поступлений в бюджет республики, является фактором риска, так как проблемы у одного или нескольких таких крупных налогоплательщиков способны оказать резко негативное влияние на состояние дел в Республике Татарстан в целом», — предупреждает Коренев.

В «Эксперт РА» добавляют, что положительное влияние на уровень рейтинга оказывает и низкий уровень долговой нагрузки республики. Так, на начало этого года долг Татарстана составлял 94,9 млрд руб., отношение долга к ННД за прошлый год — 40,4%. «Совокупный объем долга республики на 90% представлен бюджетными кредитами и на 10% — выданной государственной гарантией ПАО «КАМАЗ», которая самостоятельно обслуживает свой долг, — отмечают в агентстве. — Такая структура долга обуславливает низкий уровень расходов на его обслуживание (0,04% налоговых и неналоговых доходов за 2018 год) и комфортный график погашения: в течение 12 месяцев погашению подлежит лишь 0,4% совокупного долга».

Так же в «Эксперт РА» отмечают умеренную долговую нагрузку предприятий госсектора и допускают оказание им адресной финансовой поддержки, однако значительного влияния на кредитоспособность региона это не окажет. «Высокий уровень ликвидности, хорошие бюджетные показатели будут ограничивать потребности республики в дополнительных заимствованиях», — считают в «Эксперт РА».

«Это весьма высокий рейтинг и он достаточно точно отражает состояние дел в республике»



По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, присвоение максимального рейтинга Татарстану вполне оправдано. «Это экономически один из самых развитых регионов России с передовой промышленностью, включающей как добычу природных ресурсов («Татнефть»), так и машиностроение (КАМАЗ). Регион отличают высокие социальные и технологические стандарты, долговая нагрузка умеренная, доля малого и среднего бизнеса на уровне примерно 25 процентов — неплохой показатель», — говорит собеседник.

«Татарстан культивирует развитие особых экономических зон, привлечение инвестиций, в том числе иностранных, мероприятия по повышению инновационности экономики. Отметим, что высокий рейтинг обеспечивает возможность более выгодных заимствований, а также является положительным ориентиром для инвесторов в регион», — говорит Суверов.

Алексей Коренев из «Финам» в целом соглашается с рейтинговой оценкой Татарстана: «Это весьма высокий рейтинг для российского региона и он достаточно точно отражает состояние дел в республике». Рейтинги активно используются и индивидуальными инвесторами, и банками, и фондами инвестиций при определении рисков и, соответственно, лимитов инвестирования в тот или иной инструмент, или в тот или иной регион, отмечает эксперт. «Более высокие рейтинги означают, что и кредиты республике получить будет проще, и инвесторы будут смотреть на Татарстан, как на регион, где бизнес-климат лучше, и инвестиции надежнее защищены, а доходы могут быть выше», — полагает Коренев.