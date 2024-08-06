С 22 по 27 августа 2019 года в Казани пройдет WorldSkills – чемпионат мира по профессиональному мастерству. Подобные соревнования проходят раз в два года начиная с 1950 года. WorldSkills Kazan 2019 – 45-й по счету. Участники казанской «Олимпиады рабочих рук» будут соревноваться более чем по 50 компетенциям (профессиям), объединенным в 6 блоков. Главной соревновательной площадкой WorldSkills Kazan 2019 станет международный выставочный центр «Казань Экспо».