WorldSkills Kazan 2019
С 22 по 27 августа 2019 года в Казани пройдет WorldSkills – чемпионат мира по профессиональному мастерству. Подобные соревнования проходят раз в два года начиная с 1950 года. WorldSkills Kazan 2019 – 45-й по счету. Участники казанской «Олимпиады рабочих рук» будут соревноваться более чем по 50 компетенциям (профессиям), объединенным в 6 блоков. Главной соревновательной площадкой WorldSkills Kazan 2019 станет международный выставочный центр «Казань Экспо».
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