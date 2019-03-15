Зеленодольский завод им. Горького попал под санкции США

США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Среди компаний, которые попали под санкции, — Зеленодольский завод им. Горького.

Соответствующее сообщение опубликовано американским Минфином. В санкционный список включили шесть человек, среди которых заместитель главы погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин. Под санкции также попали восемь компаний, среди которых «Океанприбор», Ярославский судостроительный завод и некоторые крымские предприятия.

Напомним, ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что санкции против России будут только усиливаться. «Маховик раскручивается такой, что даже смена лидеров, на мой взгляд, не сможет сразу его остановить, еще долго надо будет тормозить», — цитирует Шохина ТАСС.