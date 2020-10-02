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Агентство по государственному заказу Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

Агентство создано Постановлением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан №5П от 31.05.17 г.

Ведомство является правоприемником ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан».

Основная задача агенства — обеспечение функционирования федеральных электронных площадок и региональных.

Руководитель — Геллер Яков Вениаминович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 292-95-77
  • Email: agzrt@tatar.ru
  • Сайт: http://www.agzrt.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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