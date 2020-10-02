Агентство по государственному заказу Республики Татарстан
Общая информация
Агентство создано Постановлением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан №5П от 31.05.17 г.
Ведомство является правоприемником ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан».
Основная задача агенства — обеспечение функционирования федеральных электронных площадок и региональных.
Руководитель — Геллер Яков Вениаминович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 292-95-77
- Email: agzrt@tatar.ru
- Сайт: http://www.agzrt.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020