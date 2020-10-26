МКУ Комитета внешнего благоустройства
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
МКУ «Комитет внешнего благоустройства» является отраслевым органом Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, предметом и целью деятельности которого является выполнение в рамках своей компетенции управленческих функций в области внешнего благоустройства.
Руководитель — Куляжев Игорь Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул.Театральная, д.13
- Телефон: (843) 294-83-83
- Email: kvb.kzn@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2020