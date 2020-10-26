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МКУ Комитета внешнего благоустройства

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

МКУ «Комитет внешнего благоустройства» является отраслевым органом Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, предметом и целью деятельности которого является выполнение в рамках своей компетенции управленческих функций в области внешнего благоустройства.

Руководитель — Куляжев Игорь Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул.Театральная, д.13
  • Телефон: (843) 294-83-83
  • Email: kvb.kzn@tatar.ru

Дата последнего обновления: 26.10.2020

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