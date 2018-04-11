В Казани к 2020 году реконструируют ДК имени Саид-Галиева

В Казани проведут капитальную реконструкцию Дворца культуры имени С. Саид-Галиева. Ее планируется завершить к 100-летию образования ТАССР, празднование которого по указу президента РТ состоится в 2020 году.

На данный момент в ДК проводят предпроектные работы: экспертизу и выявление предметов охраны.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здание построили в 1959 году, оно является объектом культурного наследия сталинской эпохи. Сейчас в ДК работает 45 секций, творческих студий и коллективов, в которых занимается порядка 3,5 тыс. человек.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики подготовить программу комплексного капитального ремонта ряда объектов культурного назначения в Казани. Так, будут отремонтированы Казанское художественное училище, КЦ «Сайдаш», ДК им. С. Саид-Галиева в Дербышках, Дома культуры железнодорожников в поселке Юдино и КЦ «Чулпан» в Приволжском районе Казани.