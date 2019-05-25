События недели: снос Арских казарм, WorldSkills Russia и ЦИПР-2019

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Гуландам Фатхуллина

На этой неделе внимание жителей республики, казанцев было приковано к ситуациям, связанным с обмелением Волги и сносом Арских казарм. В Казани прошел VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в Иннополисе — конференция «Цифровая индустрия промышленной России», которые собрали большое число участников и гостей самого высокого уровня. Кроме того, на днях был озвучен приговор виновным в пожаре в ТЦ «Адмирал». Об этих и других событиях уходящей недели — в субботнем обзоре «Реального времени».

Катастрофическое обмеление Волги

На этой неделе вновь обсуждались последствия сброса воды в Куйбышевском водохранилище. В понедельник уровень воды у Казани составлял 50,37 метра. Перед этим за выходные уровень Куйбышевского водохранилища поднялся на 27 сантиметров, сейчас вода прибывает по 5 см в сутки. До этого, согласно данным, полученным «Реальным временем» в управлении Гидрометслужбы РТ, «рекордными» считали показатели от 12 мая, когда отметка опустилась до 50,12 м. Однако 17 мая этот рекорд 2019 года оказался побит — вода в Волге в Казани упала до 50,10 метра.

Между тем 5 мая в республике началось туристическое судоходство, но из-за критически низкого уровня воды в Волге пассажирские суда не могут причалить к трем важным туристическим объектам — Тетюшам, Болгару, Свияжску. Более 20 рейсов в этих направлениях пришлось отменить. Точное количество туристов, которые не смогли увидеть достопримечательности республики в этих поселениях, пока неизвестно.

В Казани не сохранили Арские казармы



22 мая в день открытия в Казани II Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие — 2019» в центре города начался снос последних двух зданий Арских казарм. Застройщик UD Group по предписанию Комитета РТ по охране культурного наследия выждал более 2,5 месяца и возобновил приостановленные работы. Напомним, разбор зданий приостанавливали в марте в связи с широким общественным резонансом — казанцы протестовали против сноса казарм и требовали их сохранить, даже собирали подписи в защиту объектов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, комментируя снос Арских казарм, заявил, что он стал результатом недоработки всех ответственных служб. Мнение главы республики озвучила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



«Позиция президента Республики Татарстан сводится к тому, что при решении подобного вопроса, безусловно, ни в коем случае нельзя относиться к нему формально. Все ответственные службы, которые должны были принимать участие в решении этого вопроса в части еще того, как только этот вопрос зарождался, должны были организовать широчайшие общественные обсуждения для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу. По убеждению президента, к сожалению, должным образом эта работа не была организована», — сказала она.



Голикова заявила, что система образования должна измениться и программа чемпионата как раз должна помочь определиться, какой вызов стоит сегодня и перед образованием, и перед рынком труда. Фото Максима Платонова

WorldSkills Russia 2019

В Казани прошел VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», его участниками стали более полутора тысяч конкурсантов. Открытие чемпионата состоялось 20 мая, соревнования прошли с 21 по 23 мая, а закрылось мероприятие 24-го.



21 мая Казань для участия в пленарном заседании перед финалом VII национального чемпионата WorldSkills Russia 2019 посетила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Система образования в России не успевает за изменениями в мире, а подростки выбирают профессию по совету родителей — такой подход в корне неверный, об этом говорили спикеры на мероприятии. Они призывали молодежь быть готовыми к тому, чтобы регулярно менять профессию, так как технологии производства меняются очень быстро, а модель работы на одном предприятии в течение всей жизни сегодня уже не подходит.

Голикова заявила, что система образования должна измениться и программа чемпионата как раз должна помочь определиться, какой вызов стоит сегодня и перед образованием, и перед рынком труда: «Сейчас очевидно, что мы должны меняться. Меняется мир, и он требует от нас трансформации всех процессов, которые у нас происходят вокруг».

Министр просвещения РФ Ольга Васильева, посетившая республику, высоко оценила уровень подготовки WorldSkills Russiа в Казани.

В общекомандном зачете Татарстан занял не чемпионате первое место.

ЦИПР-2019 и планы «Ростеха» по сборочному производству

Одной из тем пленарного заседания состоявшейся в Иннополисе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» стало безопасное использование технологий. Часто люди делятся с персональными устройствами слишком личной информацией, которая неизбежно попадет в базу данных разработчиков платформ, а они пока все зарубежные. Таким образом, слишком много данных, например о здоровье нации, попадает в чужие руки, создавая опасную ситуацию, так как не всегда у разработчиков технологий безопасность стоит в приоритете, считают спикеры. Воспользовавшись этой личной информацией, злоумышленники могут повлиять на пользователя — обладателя устройства, которое собирает его персональные данные. Понятно, что новые технологии — это прежде всего новые возможности, не использовать их в самых разных сферах, например здравоохранении или образовании, просто нельзя.

В рамках конференции «ЦИПР-2019» генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили основы проекта строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 разработки казанской фирмы «Мвен» и отдельного аэродрома для экспериментальной авиации в Иннополисе.

85 лет лишения свободы суммарно получили 12 осужденных по делу. Фото Максима Платонова

«Адмиральский» приговор

23 мая кульминацией процесса по пожару в казанском ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек, стало оглашение приговора. 85 лет лишения свободы суммарно получили 12 осужденных по делу. К минимальным срокам в 4,5 года приговорены экс-пристав Сафина и прораб рабочих Халиков, максимальный — 13 лет колонии — назначен гендиректору фирмы-арендатора Гахраманову. Из оглашенного судом выяснилось — часть потерпевших получила травмы, спасая из «Адмирала» свой товар и падая вместе с ним, ну а «самые правдивые показания» и обвиняемые, и свидетели давали не Фемиде, а следователям.

Дело о преднамеренном банкротстве завода



Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего супруга главы российского Минздрава Гиви Надарейшвили по признакам преднамеренного банкротства и злостного уклонения от погашения дебиторской задолженности на сумму 131 млн рублей (ст. 177 и 196 УК РФ). Об этом юрист ИВФ сообщила в ходе судебного разбирательства по иску фонда о привлечении Надарейшвили, как руководителя обанкротившегося завода «НТЦ МСП», к субсидиарной ответственности.

По данным кредитора, сразу после выдачи фондом займа предприятию Надарейшвили перевел деньги подконтрольной фирме «Автокомплект», которая вскоре ликвидировалась. Позднее обанкротились и сам бизнесмен, и завод, на который оформлялся заем.

По словам адвоката, на данный момент арестованное имущество подсудимой и завода КЗСК позволяет удовлетворить требования АСВ, заявленные им во всех судах, в полном объеме. Фото Александра Артемьева

Стоимость арестованного имущества Даутовой перекрывает требования АСВ



На очередном заседании по уголовному делу экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой защита просила оставить без рассмотрения гражданский иск АСВ на 2,9 млрд рублей, госкорпорация проходит потерпевшей по делу. По словам адвоката, на данный момент арестованное имущество подсудимой и завода КЗСК позволяет удовлетворить требования АСВ, заявленные им во всех судах, в полном объеме. Дело в отношении первой леди «Спурта», которое рассматривают в особом порядке, близится к завершению: хотя на этом заседании Даутова и не стала выступать в прениях, сославшись на плохое самочувствие, уже в июне стороны готовы поставить точку в судебном процессе.

Судьбу КЗСК продолжили рассматривать в Арбитражном суде РТ в середине недели. АСВ выиграло схватку в борьбе с Внешэкономбанком за завод. Арбитражный суд РТ постановил отменить ряд решений, которые ВЭБ «продавил» на последних собраниях кредиторов: в частности, о подаче заявления о досрочном банкротстве предприятия, находящегося под внешним управлением. Вопрос о досрочном введении конкурсного производства на КЗСК еще только предстоит рассмотреть в суде, но последнее решение может склонить чашу весов в сторону АСВ или как минимум поможет выиграть время.



Споры о кредитах ТФБ неплатежеспособным заемщикам



Госжилфонд продолжает доказывать в суде, что «Татфондбанк» давал кредиты, зная о неплатежеспособности заемщиков, и что сам фонд поручился за одного из таких заемщиков, оставаясь в неведении о его финансовом состоянии. Однако представители АСВ указывают на то, что ГЖФ даже и не пытался узнать что-либо о компании, за которую в качестве залога предоставил участок стоимостью 194,5 млн рублей.

Напомним, 6 мая 2016 года между ТФБ и ГЖФ был заключен договор ипотеки, по условиям которого фонд предоставлял в залог земельный участок по кредиту для ООО «Автопаркинг». Однако 5 декабря 2016 года данный договор был расторгнут.

В Казани выступил Петр Щедровицкий — видный российский методолог, политтехнолог, философ. Фото Рината Назметдинова

В Казани прошла лекция видного политтехнолога



В Казани выступил Петр Щедровицкий — видный российский методолог, политтехнолог, философ, продолжатель дела своего великого отца, основателя системо-мыследеятельностной методологии Георгия Щедровицкого. По большому счету эти определения мало кому и что говорят, особенно в кругах обывателей. Тем не менее встреча собрала татарстанское бизнес-сообщество, профессуру и ряд казанских предпринимателей.

Как в свое время было с Георгием Щедровицким, лидером Московского методологического кружка, идейным вдохновителем всего методологического движения, вокруг Петра Щедровицкого всегда крупные бизнесмены и будущие авангардисты широкого спектра индустрий. Сам он настаивает, что просто учит мыслить, раскладывать мыслительный алгоритм на составляющие и искать «лаги», получая бесценные исторические уроки, и, что более важно, учит задавать правильные вопросы.

Виктор Дьячков ушел из руководства ГК ICL



В конце недели стало известно, что одна из ведущих и быстрорастущих российских IT-компаний из Казани — группа компаний ICL — сменила руководство. Идейный лидер и вдохновитель, при непосредственном участии которого была основана группа, бывший у руля почти три десятка лет, Виктор Дьячков на этой неделе покинул пост генерального директора АО «АйСиЭл-КПО ВС». Головную компанию ГК ICL с выручкой в 9,8 млрд рублей возглавил его заместитель Евгений Степанов. Отвечая на вопрос, чем продиктовано решение уйти из руководства группы компаний, Дьячков ответил, что его ждут новые задачи