Адвокат Даутовой: «Стоимость арестованного имущества перекрывает все требования АСВ»

Защита экс-главы «Спурта» просит оставить гражданский иск госкорпорации на 2,9 млрд без рассмотрения

Фото: Александр Артемьев

На очередном заседании по уголовному делу экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой защита просила оставить без рассмотрения гражданский иск АСВ на 2,9 млрд рублей, госкорпорация проходит потерпевшей по делу. По словам адвоката, на данный момент арестованное имущество подсудимой и завода КЗСК позволяет удовлетворить требования АСВ, заявленные им во всех судах, в полном объеме. Дело в отношении первой леди «Спурта», которое рассматривают в особом порядке, близится к завершению: хотя сегодня Даутова и не стала выступать в прениях, сославшись на плохое самочувствие, уже в июне стороны готовы поставить точку в судебном процессе. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Экспресс-продление ареста

Очередное заседание по делу экс-главы ПАО АКБ «Спурт» Евгении Даутовой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности, стартовало с ходатайства прокурора о продлении меры пресечения — содержания обвиняемой под домашним арестом, а также наложения ареста на ее имущество. Предыдущий срок ареста истекал 22 мая, то есть уже завтра.

Остальные участники, как и защита Даутовой, не возражали. «Ваша честь, мы никогда не возражали и сейчас не возражаем», — мрачно прокомментировал ходатайство адвокат Евгении Даутовой Олег Шемаев. При таком единодушии сторон на продление меры пресечения у суда ушло чуть более пяти минут, включая пребывание судьи в совещательной комнате.

В итоге суд постановил продлить меру пресечения на три месяца, до 22 августа. Хотя на данный момент есть все основания полагать, что процесс завершится намного раньше: гособвинение уже выступило в судебных прениях (и запросило для Даутовой 6 лет колонии), а на ближайшем заседании ожидается выступление защиты и, возможно, подсудимой с последним словом.

В итоге суд постановил продлить меру пресечения на три месяца, до 22 августа. Фото Ирины Плотниковой

АСВ заявило гражданский иск на 2,9 млрд

На данном этапе гораздо больший интерес представляет гражданский иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ), проходящего потерпевшим по делу. В Вахитовском районном суде от АСВ выступает Юлия Савельева. Отказавшись от подробных комментариев, она все же назвала корреспонденту «Реального времени» сумму требований по иску — 2,9 млрд рублей. Это в целом совпадает с суммой ущерба по делу Даутовой, названной ранее Следкомом РТ: около 3 млрд.

Прокурор гражданский иск поддержал. Позиция защиты оказалась чуть более сложной. Не признать иск не позволяет тот факт, что Евгения Даутова уже признала свою вину по инкриминируемым статьям и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. Этот же факт не позволяет как-либо изменить сумму иска, ведь при особом порядке дела доказательства исследоваться не будут.

— Исходя из позиции моей подзащитной о признании вины, принципиальных возражений относительно гражданского иска у нас нет. Подчеркиваю — принципиальных. Но на сегодняшний день в рамках уголовного судопроизводства данный иск необходимо оставить без рассмотрения, — заявил Олег Шемаев.

Адвокат объяснил, что в Арбитражном суде РТ уже рассматриваются два дела: о личном банкротстве Даутовой и о привлечении ее к субсидиарной ответственности. Помимо этого, она фигурирует и в других арбитражных разбирательствах по КЗСК и «КЗСК-Силикону». Участником этих дел выступает также АСВ. «Если суд примет решение о взыскании, то это может войти в противоречие с другими судебными актами», — пояснил Шемаев. Кроме того, он отметил, что в рамках упомянутых дел часть имущества уже «передается на баланс АСВ», что затрудняет оценку требований в рамках гражданского иска.

«По мере того, как идет банкротство фирм, входящих в технопарк КЗСК, имущество на баланс АСВ передается. И представить себе в полном объеме картину тяжело. Это уже от АСВ зависит, как они сработают», — добавила Даутова. Фото Александра Артемьева

Даутова с позицией своего защитника согласилась.

— По мере того, как идет банкротство фирм, входящих в технопарк КЗСК, имущество на баланс АСВ передается. И представить себе в полном объеме картину тяжело. Это уже от АСВ зависит, как они сработают, — добавила она.

Будет ли чем Даутовой расплатиться?

Напомним, что в числе арестованного имущества Даутовой — земельный участок и жилой дом, в котором она и отбывает домашний арест. Остальную долю имущества составляют доли в уставных капиталах предприятий, акции и имущество ее детища — Казанского завода синтетического каучука и его «дочки» «КЗСК-Силикона», других организаций. Ранее Следком РТ отмечал, что размер арестованного имущества полностью покрывает ущерб по делу. С таким же заявлением сегодня к журналистам обратился и Олег Шемаев: он утверждает, что стоимость арестованного имущества «многократно превышает» сумму иска.

— Общая стоимость имущества — не Даутовой, а завода — превышает 10 млрд рублей. КЗСК — стратегическое оборонное предприятие, и оно работает, хоть и неполный рабочий день. Там уникальное оборудование, уникальная продукция […]. Все это оценено, причем не нами и не в рамках уголовного дела. И эта сумма перекрывает все требования АСВ.

Правда, в своих оценках Шемаев делает небольшую ремарку: «если имущество будет продано по справедливой рыночной цене». А имущество завода входит также в конкурсную массу «Спурта» и является предметом споров между АСВ и крупным кредитором проекта — Внешэкономбанком. Последний, напомним, ведет КЗСК к банкротству и продаже завода на торгах, что может сильно повлиять на итоговую стоимость имущества. Шемаев возможное изменение стоимости арестованного имущества комментировать не стал.

Остальную долю имущества составляют доли в уставных капиталах предприятий, акции и имущество ее детища — Казанского завода синтетического каучука и его «дочки» «КЗСК-Силикона», других организаций. Фото elitat.ru

Суд готов поставить точку

После обсуждения гражданского иска защита попросила перенести рассмотрение дела. Шемаев пояснил, что Даутова хотела бы лично выступить в прениях, однако сегодня не смогла по состоянию здоровья. О каком недуге идет речь, он не стал говорить, сообщив лишь, что подсудимой нужно медикаментозное лечение.

Такой поворот, похоже, спутал карты судье Алмазу Мухаметшину. Он уже выделил под рассмотрение дела два дня на этой неделе и вынужден был искать новую дату в плотном графике. В итоге заседание перенесли на 3 июня.

— Давайте прервемся и 3 июня поставим точку. Последнее слово, реплики, приговор, — заявил он.

Сторона защиты также подтвердила журналистам, что 3 июня и адвокат, и Даутова будут готовы к выступлению в судебных прениях.