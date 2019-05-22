Госжилфонд доказывает в суде, что ТФБ попросил его поручиться за «токсичный» заем

Но представили банка подчеркивают, что сам ГЖФ не сделал ничего, чтобы выяснить, за кого поручался

Фото: Роман Хасаев

Госжилфонд продолжает доказывать в суде, что «Татфондбанк» давал кредиты, зная о неплатежеспособности заемщиков, и что сам Фонд поручился за одного из таких заемщиков, оставаясь в неведении о его финансовом состоянии. Однако представители АСВ указывают на то, что ГЖФ даже и не пытался узнать что-либо о компании, за которую в качестве залога предоставил участок стоимостью 194,5 млн рублей. Подробности — в репортаже «Реального времени».

ГЖФ не хочет отдавать участок стоимостью 194 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов и Госжилфонд при президенте РТ продолжают в суде скрещивать копья из-за залога, который ГЖФ предоставил по одному из кредитов, выданных «Татфондбанком». Напомним, 6 мая 2016 года между ТФБ и ГЖФ был заключен договор ипотеки, по условиям которого Фонд предоставлял в залог земельный участок по кредиту для ООО «Автопаркинг». Однако 5 декабря 2016 года данный договор был расторгнут.

АСВ удалось в суде признать договор о расторжении недействительным, и право залога банка было восстановлено. Судя по материалам дела, в качестве залога был выставлен земельный участок площадью 49,2 тысячи кв. м и стоимостью 194,5 млн рублей в Приволжском районе. Попытки оспорить решение оказались безуспешными, тем не менее Фонд не стал сидеть сложа руки и подал в Арбитражный суд иск о расторжении самого договора ипотеки от 6 мая 2016 года.

Теперь же суд объединил в одно несколько дел, по которым «Татфондбанк» в лице АСВ пытается взыскать с ГЖФ 735,2 млн рублей задолженности и оставить за собой заложенный участок, а Фонд, в свою очередь, оспорить договор ипотеки.

Добавим, что заемщик — ООО «Автопаркинг» — на сегодняшний день находится в стадии ликвидации. Его учредителем, по данным «СПАРК-Интерфакс» выступал Айрат Тумакаев, являвшийся также гендиректором АО «Сувар Эстейт», ООО «УК Сувар Эстейт».

«Для чего соглашались?»

В частности, в ходе последнего судебного заседания представитель ГЖФ Резеда Гарипова, ссылаясь на предписание Центробанка России, доказывала, что уже на момент подписания договора ипотеки «Татфондбанк» понимал, что самостоятельно ООО «Автопаркинг» выплачивать кредит не сможет.

— Кассационными инстанциями установлено неудовлетворительное финансовое состояние «Автопаркинга» на момент заключения сделки. Осведомленность руководства «Татфодбанка» о его неплатежеспособности подтверждено предписанием Банка России, — отметила Резеда Гарипова. Она выстраивала свою линию на том, что ТФБ получил залог от Фонда по токсичному кредиту, но не предупредил об этом ГЖФ.

Однако судья поинтересовался — разве не было логичным решением со стороны «Татфондбанка» защитить свои денежные средства и исключить риски, заключив договор поручительства или залога.

— Банк, действуя добросовестно, должен был сообщить нам о финансовом положении заемщика. <...>. По этому факту у нас только соглашение о предоставлении залога. В нем указано, что всю информацию мы можем получать от банка, — сказала представитель ГЖФ Резеда Гарипова.

— Вам предлагают поручиться за «Автопаркинг». Банк пытается свои риски обезопасить, он заключает соответствующий договор. Находит вас, вы соглашаетесь. Для чего вы соглашаетесь? Вы обращались в банк в момент заключения сделки в мае с целью получить сведения о надежности? — спросил судья Горинов.

Резеда Гарипова выстраивала свою линию на том, что ТФБ получил залог от Фонда по токсичному кредиту, но не предупредил об этом ГЖФ. Фото Максима Платонова

Судья попросил представить документы, переписку, из которых бы следовало, что Госжилфонд действительно запрашивал информацию, в том числе о финансовом состоянии «Автопаркинга». Он подчеркнул, что факт устных переговоров тоже нужно доказывать, например, протоколом совещания. А вот устные переговоры по телефону, а тем более между рядовыми сотрудниками фонда и ТФБ не в счет.

— Исходя из договора залога следует, якобы заемщик исполняет свои обязательства надлежащим образом. В договоре указаны конкретные сроки возврата кредитов. Однако данные сроки не были соблюдены. Мы предполагаем, что банку было выгодно получить залог от Фонда, — парировала представитель ГЖФ Резеда Гарипова.

«Точно озвучить свои исковые требования»

Однако на ее доводы о том, что Татфондбанк сам должен был представить информацию о заемщике, судья Горинов вновь заметил, что банк не должен раскрывать финансовую информацию просто так. Другое дело, если бы ГЖФ запросил данные об «Автопаркинге», а банк выдал ложную информацию о финансовом состоянии заемщика. Кроме того, судья обратил внимание, что Фонд давал залог не просто так, а в обмен на плату от заемщика.

Представитель ГЖФ Резеда Гарипова подтвердила, что по одному из пунктов договора за предоставление залога «Автопаркинг» должен был заплатить фонду вознаграждение в размере 1% годовых, в том числе и НДС, от залоговой стоимости имущества. Впрочем, она тут же представила выписки со счетов, из которых следовало, что вознаграждение, начисленное, но не полученное ГЖФ, было аннулировано.

Представитель АСВ Елена Седова делала акцент на том, что ГЖФ неправильно трактует предписание Центробанка и что он не свидетельствует, например, об аффилированности между «Татфондбанком» и «Автопаркингом», да и вообще к ГЖФ не имеет никакого отношения.

— Данный документ устанавливает, какие ошибки были допущены при формировании резервов. <...>. Аудиторами было уставлено, что ссуда была реструктурирована и гасилась с помощью третьих лиц, поэтому резервы было необходимо формировать не в размере 21 процента, а в размере 51 процента, — подчеркнула Елена Седова.

— Вы, в принципе, не сделали ничего, чтобы узнать о финансовом состоянии заемщика, — добавила она чуть позже.



Представитель ГЖФ Резеда Гарипова стала приводить другие аргументы. В частности, она указала на то, что «Автопаркинг» платил проценты не сам, а через другие юрлица («Весна», «Умная электроника»), тоже кредитовавшиеся в «Татфондбанке».

— К сожалению, пока не подтверждено это материалами уголовного дела. Но мы ссылались на то, что банк участвовал в выводе активов путем выдачи кредитов сомнительным организациям, — сказала Резеда Гарипова и обратила внимание на то, что многие кредитовавшиеся в ТФБ обанкротились вслед за самим банком.

— Мне известно о хищении имущества, о выводе залога. Я проинформирована по этим обстоятельствам, — парировала Елена Седова.

В результате судья перенес заседание, к этому времени Госжилфонд должен будет более точно озвучить свои исковые требования.