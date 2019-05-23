Легкомоторные «аграрии» приземлятся в Иннополисе: «Ростех» выносит сборку из Казани

Госкорпорация готовится построить завод малой авиации с аэродромом стоимостью 2,5 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили основы проекта строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 разработки казанской фирмы «Мвен» и отдельного аэродрома для экспериментальной авиации в Иннополисе. Сам «Ростех» ведет переговоры с несколькими инвесторами для его воплощения на условиях частно-государственного партнерства.

Летающие «фермеры» в Иннополисе

«Ростех» взялся за масштабирование производства сельскохозяйственного самолета Т-500, находящегося пока на зачаточном уровне в Казани. Многолетняя разработка казанской фирмы «Мвен», получившая одобрение президента РФ на авиасалоне МАКС-2017, сначала прошла сертификацию Росавиации РФ при поддержке «Ростеха», а затем получила финансирование на строительство первой серии в рамках контракта на поставку 10 самолетов Т-500 стоимостью 200 млн рублей, подписанного «Ростехом» и башкирской авиакомпанией «Русавиа». А его исполнителями стали ООО «Фирма «Мвен» и ОНПП «Технология» им А.Г. Ромашина, заключившие между собой договор на сборку и поставку опытной партии в мае 2018 года.

Вчера десять легких белокрылых планеров из композитных материалов «высадились» на территории Иннополиса. Их выстроили в длинный строй посередине «лысого» сквера: как и год назад, здесь до сих пор нет ни одного дерева, ни одного разбитого цветника, так что операции по передислокации самолетов с казанской производственной площадки в Иннополис ничто природное не помешало. «Летучий отряд» казанских «фермеров» выглядел на этом хайтек-поле абсолютными хозяевами. Интересно, что замыкающим в строю оказался самолет с улучшенной «плавающей» модификацией — с «поплавками» на шасси (то есть гидросамолет, способный садиться на воду). И хотя он был расположен близко у сцены, но его так и не заметили. За полчаса до приезда высоких гостей заморосил дождь, загнав многих из них под большой шатер.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов, обойдя дивизион легкомоторных «аграриев», сосредоточились на макете застройки будущего завода по их сборке. Выбирая из восьми предложенных производственных площадок в Казани, «Ростех» принял решение бросить якорь в Иннополисе. Завод придется строить вместе с аэродромом для экспериментальной авиации. В итоге комплекс займет территорию свыше 300 га.

Вчера десять легких белокрылых планеров из композитных материалов «высадились» на территории Иннополиса

На жаре — не тает, на воде — не тонет

О том, каким он проектируется «в цифре», Сергею Чемезову и Рустаму Минниханову рассказывал генеральный директор ГНЦ РФ ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин. Конфигурация завода, как следовало из его слов, будет традиционной для финальной сборки. Это цепочка из агрегатного цеха, сборочного и ангара для хранения самолетов. Взлетная полоса экспериментального аэродрома составит 650 метров.

По словам Андрея Силкина, сборку самолетов предполагается осуществлять в кооперации между ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина и казанскими предприятиями. Первые оставляют за собой изготовление композитных изделий методом автоклавного формования (то есть по «горячей технологии»). Рустам Минниханов одобрительно закивал головой — если кооперация, то это замечательно. По словам Андрея Силкина, завод предполагается построить к 2020 году, а через два года выйти на серийное производство с объемом сборки в 60—100 машин в год.

«Мы к этому проекту не просто так пришли, — продолжал объяснять Андрей Силкин. — Мы были производителями планеров для Су-26, Су-29 и Су-31. Это спортивные самолеты, которые были известны в 80-е годы. С тех пор компетенции у нас остались, но мы пошли по пути сельскохозяйственных самолетов. Почему? Потому что этот рынок гораздо больше. Это и международный рынок». «А что-то подобное в мире делается?» — поинтересовался Сергей Чемезов.

«В мире достаточно много делается в этой сфере, — обозначил Силкин общий интерес к малым самолетам. — Есть самый большой, лидер всего — это аэротрактор. Металлический самолет, внешне очень похожий на Т-500. Но только чуть больше и с газотурбинным двигателем. Но стоит он совершенно других денег (к слову, стоимость Т-500 из первой серии составляет 20 млн рублей, — прим. ред.)», — уклончиво заметил он. Зато его партнер, глава «Мвен» Илья Ермоленко конкретизировал: в три раза выше, или около $1,5 млн.

По словам Андрея Силкина, завод предполагается построить к 2020 году, а через два года выйти на серийное производство с объемом сборки в 60—100 машин в год

«И чем наш самолет уникален?» — продолжил расспрашивать Сергей Чемезов. Оказалось, что Т-500 наделен определенными качествами. «Поскольку мы применили доступные в «Ростехе» технологии изготовления элементов методом автоклавного формования, то этот самолет «не течет» на жаре, — сообщил Силкин. — Другие самолеты, изготовленные из композитов маленькими фирмами, теряют свою геометрию, — тут он принял позу, похожую на «поникшего пингвина. — В жаркой стране их «клюв» уходит вниз, а здесь они гордо смотрят в нужной плоскости».

В итоге проект был одобрен главой «Ростеха». Это значит, что финальная сборка будет перенесена из Казани в Иннополис.

313 гектаров конкурентной земли

На торжественной церемонии президент РТ объявил о подписании распоряжения о выделении под строительство завода земли. «Около 313 гектаров самой конкурентной земли предоставляются для решения этой задачи», — сообщил он и передал генеральному директору «Ростеха» распоряжение в специальной рамке. Президент считает важным, что сборочное производство и аэродромный комплекс будут находиться рядом с Иннополисом. «Значит, и интеллектуальная часть дальнейшего развития этого проекта будет здесь. Мы целиком и полностью поддерживаем этот проект», — сказал Минниханов.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Чемезов сообщил, что строительство сборочного производства самолетов и аэродрома экспериментальной авиации обойдется в 2,5 млрд рублей. «В 2022 году мы откроем завод, а что касается финансирования, прежде всего, конечно, в основном это будут частные средства, частно-государственное партнерство», — отметил Чемезов.



Но кто пойдет в партнеры с «Ростехом»? По его словам, пока рано говорить, кто из инвесторов войдет в проект, переговоры ведутся со многими. «Сегодня пока финансирование идет за счет средств госкорпорации и некоторых частных инвесторов. Мы уже запустили проектирование. Я надеюсь, что уже к концу этого года проект будет готов, и в следующем году мы начнем уже само строительство», — уточнил глава «Ростеха». Чемезов добавил, что завод будет выпускать от 60 до 100 машин в год, а «если потребность будет увеличиваться, конечно, повысим мощности».

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Чемезов сообщил, что строительство сборочного производства самолетов и аэродрома экспериментальной авиации обойдется в 2,5 млрд рублей

Напомним, что проект реализуется госкорпорацией «Ростех» совместно с Татарстаном в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017. Участок земли под строительство объекта выделен правительством Татарстана. Территория предприятия войдет в состав особой экономической зоны «Иннополис», что даст возможность получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот.

В лизинге не значатся

Правда, сам легкомоторный самолет пока не готов к сдаче — его испытывают на военном аэродроме Казанского авиационного завода и завершат «доводку» машины в ближайшее время. Нет пока и механизма его продажи.

Как сообщили в Росагролизинге, на сегодняшний день в номенклатуре предметов лизинга сельскохозяйственные самолеты Т-500 не числятся. Соответственно, нет и заключенных договоров лизинга на поставку такой техники.

«АО «Росагролизинг» чутко реагирует на потребности аграриев страны в современной и высокотехнологичной технике для проведения сельскохозяйственных работ. Уже сегодня заключены договоры с поставщиками узкоспециализированного оборудования, востребованного на селе, например, для виноградарства, льноводства, овощеводства. В случае запросов от сельхозтоваропроизводителей на поставку самолетов Т-500 на условиях льготного лизинга компания рассмотрит возможность включения такой техники в номенклатуру», — сообщили в компании.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов