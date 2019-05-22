Выиграть время: АСВ одержало первую победу над ВЭБом в борьбе за КЗСК

«Конкурсник» «Спурта» через суд отменил ряд решений, «продавленных» Внешэкономбанком на собрании кредиторов завода

Сегодня АСВ выиграло схватку в борьбе с Внешэкономбанком за КЗСК. Арбитражный суд РТ постановил отменить ряд решений, которые ВЭБ «продавил» на последних собраниях кредиторов: в частности, о подаче заявления о досрочном банкротстве предприятия, находящегося под внешним управлением. Вопрос о досрочном введении конкурсного производства на КЗСК еще только предстоит рассмотреть в суде, но сегодняшнее решение может склонить чашу весов в сторону АСВ или как минимум поможет выиграть время. Кроме того, ВЭБу не удалось перенести собрания кредиторов КЗСК из Казани в собственный офис в Москве.

В поисках судьи

Заседание по рассмотрению требования ПАО АКБ «Спурт» о признании недействительным двух собраний кредиторов Казанского завода синтетического каучука (КЗСК) началось с запозданием из-за внезапного переезда судьи Ляйсан Ахмедзяновой из кабинета в кабинет. На двери традиционно занимаемого ей зала заседаний 3.09 с утра висела табличка о том, что судья Иванов сегодня будет рассматривать дела в другом кабинете, однако про судью по делу КЗСК речи не шло. В электронной картотеке местом также значился зал 3.09, но через пару минут после предполагаемого начала сотрудница суда заявила, что Ахмедзяновой в этом зале сегодня не будет. Где искать ее — оставалось загадкой, сотрудница лишь посоветовала позвонить секретарю судьи.

Участники процесса в шутку предположили, что пока все ищут судью, та по-быстрому проведет процесс в отсутствие сторон.

— Тут же вся страна приехала на процесс! Не может она без нас! — восклицал один из кредиторов КЗСК.

Действительно, среди участников процесса были представители ряда банков-кредиторов как из Казани (ПАО АКБ «Акибанк»), так и из соседних регионов (ПАО «Банк «Йошкар-Ола»), а ВЭБ представляла москвичка Юлия Шевела она же выступает одним из членов совета кредиторов КЗСК. Общими усилиями Ахмедзянову нашли в одном из залов в другой части этажа, процесс стартовал хоть с опозданием, но с участием всех прибывших сторон.

За что бьется АСВ?

Напомним, что ПАО АКБ «Спурт» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), через суд потребовало признать недействительными решения, принятые на двух собраниях кредиторов КЗСК, прошедших 26 марта и 4 апреля. Первое собрание созывалось по инициативе основного кредитора КЗСК — Внешэкономбанка (ВЭБ, размер требований — 3,7 млрд рублей, или 74,6% от общей суммы требований кредиторов), второе же созывал выступавший в то время и. о. внешнего управляющего должника Павел Медведев. На этих собраниях Внешэкономбанк, используя большинство голосов, принял ряд решений о дальнейшей судьбе КЗСК.

26 марта было решено обратиться в Арбитражный суд с заявлением о введении на заводе конкурсного производства, так как внешний план по финансовому оздоровлению так и не был принят. Кроме того, ВЭБ сменил внешнего управляющего — им стала Ольга Рушицкая. На собрании 4 апреля было решено перенести дальнейшие собрания в Москву, в офис Внешэкономбанка на проспекте академика Сахарова.

Против принятых решений выступил «Спурт» в лице АСВ. На прошлом заседании представитель АСВ настаивал, что суд ранее принял решение о введении на заводе внешнего управления до февраля 2020 года, и на заводе должно осуществляться именно внешнее управление. ВЭБ, по мнению «Спурта», не имел права принимать решение о подаче заявления о банкротстве. Кроме того, ряд кредиторов не устроил перенос места проведения собраний из Казани в Москву.

Кредитору никто не пишет

На прошлом заседании представитель Рушицкой не смог предоставить суду свою позицию по требованиям АСВ. Сегодня же он предсказуемо занял сторону ВЭБа — здесь стоит учесть, что Рушицкую назначили внешним управляющим КЗСК именно вследствие решений на оспариваемых собраниях.

— Принятые на собрании кредиторов решения соответствуют действующему законодательству. Решения приняты в пределах компетенции, которая предусмотрена законом, — заявил на суде представитель конкурсного управляющего.

Остальное заседание сводилось к вопросу надлежащего оповещения всех кредиторов о проводимых ВЭБом собраний. Так, конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «СК-Дзержинск» еще на прошлом заседании заявил, что не получил положенного по закону уведомления о проведении собрания. К сегодняшнему заседанию Юлия Шевела подготовила выписку из ЕГРЮЛ с указанием адреса кредитора, а также реестр почтовых отправлений, из которого следует, что письмо было отправлено, но адресата не нашло.

Представитель «СК-Дзержинск» пояснил: в ходе банкротства компания перестала занимать прежние помещения и, естественно, письмо по указанному адресу никого не нашло. Сообщение о смене адреса на адрес конкурсного управляющего было опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, но в ЕГРЮЛ эта информация не фигурировала. Он также обратил внимание, что на сайте того же реестра не было опубликовано сообщение о собрании кредиторов 26 марта, проведенного по инициативе ВЭБа.

— Оно и не могло быть опубликовано, так как созывалось не арбитражным управляющим, — обратила внимание Шевела.

— Все равно, вы могли как от третьего лица опубликовать. Фактически мы не имели возможности знать о проведении того собрания, а значит не могли выразить там свое мнение. Особенно в вопросе смены места проведения дальнейших собраний на город Москва, — настаивал представитель компании.

АСВ выиграло время для КЗСК

В итоге суд принял решение в пользу «Спурта»: он постановил полностью отменить принятые на собрании 26 марта решения, а решения на собрании 4 апреля — в части дополнительных вопросов. Как пояснил после суда представитель «Спурта», речь идет именно об отмене решения о подаче заявления на банкротство КЗСК и переносе собраний кредиторов в Москву.

Отметим, что заседание по рассмотрению заявления КЗСК о собственном банкротстве должно пройти 29 мая. Это заявление объединено в одно производство с заявлением ВЭБа о банкротстве КЗСК, так что сам факт отмены решений собрания кредитора процесс не остановит. Но, как отмечает руководитель гражданской практики юридического агентства «ЮНЭКС» Юлия Майорова, это может повлиять на рассмотрение дела о банкротстве КЗСК — в частности, привести к отложению рассмотрения дела.

— Сама по себе отмена решения не значит, что суд обязан отклонить ходатайство о переходе к конкурсному производству, зависит от того, какую позицию стороны займут. Но он может приостановить рассмотрение дела по существу, может просто отложить — судья будет просто в уме держать, что надо посмотреть, что с тем решением будет. Косвенно отмена решения собрания кредиторов, конечно, затрагивает процесс о банкротстве. Плюс сегодняшнее решение суда еще не вступило в силу, его могут обжаловать. Так что суд не сможет пока делать ссылку на это решение, может просто принять его к сведению.

Напомним, что в рассмотрении вопроса банкротства КЗСК роль играют и другие факторы. В пользу введения конкурсного производства играет тот факт, что план финансового оздоровления КЗСК до сих пор не принят ни на одном собрании кредиторов — против принятия каждый раз голосует тот же ВЭБ. В свою очередь, «Спурт» сможет опираться на то, что КЗСК имеет статус стратегического предприятия, на банкротство которого существует запрет.