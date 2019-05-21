В Татарстане мужа Вероники Скворцовой обвиняют в преднамеренном банкротстве завода

Заявление о возбуждении уголовного дела подал Инвестиционно-венчурный фонд РТ, с Гиви Надарейшвили требуют 131 млн рублей долга

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении супруга главы российского Минздрава Гиви Надарейшвили по признакам преднамеренного банкротства и злостного уклонения от погашения дебиторской задолженности на сумму 131 млн рублей (ст. 177 и 196 УК РФ). Об этом юрист ИВФ сообщила в ходе судебного разбирательства по иску фонда о привлечении Надарейшвили, как руководителя обанкротившегося завода «НТЦ МСП», к субсидиарной ответственности. По данным кредитора, сразу после выдачи фондом займа предприятию Надарейшвили перевел деньги подконтрольной фирме «Автокомплект», которая вскоре ликвидировалась. Позднее обанкротились и сам бизнесмен, и завод, на который оформлялся заем. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Надарейшвили другого мнения, он звонил»



О попытках кредиторов привлечь к субсидиарной ответственности супруга российского министра здравоохранения Гиви Надарейшвили, как руководителя завода «НТЦ МСП», наше издание уже рассказывало. На предварительном судебном заседании Инвестиционно-венчурный фонд РТ просил Арбитражный суд республики провести закрытое заседание, ссылаясь на то, что «учредителем фонда является кабинет министров РТ и будут оглашены документы, которые касаются коммерческой тайны». По словам начальника юротдела ИВФ Гульназ Раковой, это было требованием учредителя с учетом выхода статей, «которые обнародовали сведения...»

— И что там можно было обнародовать, мы заседать еще не начали?! — удивилась судья Венера Красавина.

— Надарейшвили другого мнения, он звонил, — поясняла представитель фонда.

Однако ответчик не согласился с юристом фонда: «Не видим процессуального обоснования. Здесь не исследуются обстоятельства, которые ранее не исследовались судом по другим делам, — это все в открытом доступе. Иных сведений мы не можем сообщить», — заявил представитель Надарейшвили — Филипп Лещенков.

Тем не менее спустя несколько дней фонд подал письменное ходатайство: «С целью обеспечения тайны сведений, оглашение которых может повлиять на репутацию Инвестиционно-венчурного фонда РТ, а также на раскрытие информации относительно персональных данных коллегиального исполнительного органа фонда, который принимал решение о выдаче займа «НТЦ МСП», где генеральным директором являлся Надарейшвили Гиви Гурамович, просим рассмотреть на заседании в закрытом режиме».

На предварительном судебном заседании Инвестиционно-венчурный фонд РТ просил Арбитражный суд республики провести закрытое заседание, ссылаясь на то, что «учредителем фонда является кабинет министров РТ и будут оглашены документы, которые касаются коммерческой тайны». Фото ivf.tatarstan.ru

Примечательно, что представитель самого Надарейшвили и в этот раз не возражал против присутствия СМИ, назвав ходатайство немотивированным. В итоге суд отказал фонду, «поскольку лицами, участвующими в деле, не представлено доказательств наличия в настоящем деле документов, содержащих информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну».

«Предприятие было не способно покрыть за счет выручки свои краткосрочные обязательства»

Юрист ИВФ представила выписку из реестра по ООО «НТЦ «Автокомплект», совладельцем которой также выступал Надарейшвили. Фирма была зарегистрирована в ноябре 2010 года в Арзамасе. Основной вид деятельности — производство электрического и электронного оборудования для автомобилей. Судя по пояснениям сторон, Надарейшвили, в 2012 году получив от ИВФ заем на «НТЦ МСП» в размере 149 млн рублей, перечислил деньги «Автокоплекту». В сентябре того же года «Автокомплект» был объявлен банкротом и ликвидирован. Впрочем, все это выяснилось не сразу, поскольку сначала юрист ответчика не знал, на чем строились отношения между фирмами Надарейшвили.

Напомним, фонд уточнил сумму требований по иску, увеличив ее с 50 тыс. до 130,7 млн рублей. Правда, недоплатил госпошлину, сославшись на то, что разницу можно будет потом взыскать с должника. С чем не согласился представитель Надарейшвили, назвав такую отсылку «незаконной», и попросил рассмотреть заявление фонда в размере оплаченной госпошлины, то есть по первоначально заявленной сумме.

Перешли к основному судебному заседанию. Ракова напомнила, что «НТЦ МСП» признан банкротом в декабре 2014 года. Суть требований фонда к предприятию основана на четырех договорах займа за период от 25 июля до 30 октября 2012 года. Обязательства по ним заводом не выполнены, ИВФ вошел в реестр требований кредиторов «НТЦ МСП» на сумму 130,7 млн рублей. Юрист пояснила, что фонд предъявляет свои требования к Надарейшвили, основываясь на статьях 61.11 (субсидиарная ответственность контролирующего лица) ФЗ «О банкротстве».

В обоснование требований фонд также представил анализ финансового состояния должника. Согласно ему, было сделано заключение, которое «свидетельствовало о действиях доведения до банкротства».

— Предприятие было не способно покрыть за счет выручки свои краткосрочные обязательства. Основная деятельность осуществлялась благодаря использованию средств кредиторов и банков. По результатам анализа определено, что у предприятия нет возможностей для безубыточной деятельности. На протяжении всего периода деятельность предприятия малоэффективна и неэффективна, при этом на 1 января 2015 года появился убыток в размере 1,5 млн рублей, что свидетельствует о неэффективности деятельности предприятия, — отметила Ракова.

Заявление на уголовное дело о преднамеренном банкротстве

Лещенков напомнил про вступившее в силу решение Арбитражного суда Москвы, по которому требование ИВФ по тем же договорам займа включено в конкурсную массу «НТЦ МСП». По данному же спору юрист полагает, что срок исковой давности истек, так как требование заявителя включили в реестр завода-банкрота в феврале 2015 года.

— Деньги были получены Надарейшвили для расширения производства, закупки оборудования под договоры о долгосрочном сотрудничестве. Но достигнуть необходимых объемов сотрудничества не удалось, ввиду этого была подорвана платежеспособность. Это обычные деловые риски без намеренного нарушения прав и интересов кредиторов, — пояснял Лещенков.

У судьи Красавиной возник вопрос к юристу фонда: какие обстоятельства послужили основанием для привлечения Надарейшвили, как контролирующего лица должника, к субсидиарной ответственности? Ответа о злоупотреблении оказалось недостаточно.

— Ввиду чего наступило банкротство? Вот ответчик говорит, что это обычные предпринимательские риски. Не получилось развить проект с КАМАЗом (Надарейшвили брал займы в ИВФ под инновационный проект по производству систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей «Соллерса» и КАМАЗа, — прим. ред.), — уточнила Красавина.

По словам Раковой, именно бездействие руководителя завода привело к финансовому краху предприятия: «НТЦ МСП» получил заем, он должен был эти деньги вернуть, а деньги не были возвращены». Но потом запуталась: кто кому был должен: «Надарейшвили брал заем в фонде, хотя должен был «Автокомплекту» 169 миллиона. Как гендиректор, он должен был предусмотреть, что его общество не сможет выплатить еще один заем».

По словам Раковой, именно бездействие руководителя завода привело к финансовому краху предприятия: «НТЦ МСП» получил заем, он должен был эти деньги вернуть, а деньги не были возвращены». Фото ntcmsp.ru

«У должника была дебиторская задолженность НТЦ «Автокомплект» 169 млн рублей, так кто кому должен был?! Получается, «Автокомплект» должен был!» — перебила ее Красавина и обратилась уже к ответчику: «НТЦ МСП» дал заем «Автокомплекту»?»

Но и тот не внес ясности в вопрос финансовых отношений между фирмами Надарейшвили: «Все действия проводились согласно законодательству».

— Проще скажите: заем давали? — спросила судья.

— Не знаю. Если какие-то займы и были, то все в рамках закона. Хозяйственная деятельность велась, по ней ни к гражданско-правовой, ни к уголовной ответственности никто не привлекался. Поэтому в данном случае считаем безосновательно прослеживать причинно-следственную связь.

Между тем Ракова сообщила, что фонд подал заявление о возбуждении уголовного дела по обвинению Надарейшвили в преднамеренном банкротстве и злостном уклонении от погашения дебиторской задолженности на сумму 131 млн рублей (ст. 177 и 196 УК РФ): «Заявление подано в МВД, уже два месяца на рассмотрении».

«Они выезжали, смотрели, говорили, что это качественный поставщик»

Суд вновь вернулся к вопросу взаимоотношения двух фирм.

«Получается, фонд выдал средства «НТЦ МСП». В свою очередь, ответчик передал деньги «Автокомплекту?» — на вопрос судья получила утвердительный ответ юриста ИВФ и обратилась уже к Лещенкову: «А вы говорите, что он купил оборудование? Тогда дайте пояснения по отношениям с «Автокомплектом».

Лещенков попросил 5 минут перерыва, чтобы выяснить все у своего клиента по телефону, а, вернувшись, пояснил, что между фирмами Надарейшвили были договорные отношения по поставке продукции. Ежемесячные обороты доходили до 30—40 млн рублей. «Автокомплект» поставил товар, который оплатил «НТЦ МСП».

Суд отложил разбирательство на 6 июня. Фото Максима Платонова

— Если даже Надарейшвили и был участником «Автокомплекта», это допустимо, его право. Изначально производство было в Арзамасе, цель была — развитие производства в Татарстане. Поэтому, конечно, брали деньги взаймы при контроле попечительского совета ИФВ.

— Как контролировали?

— При участии ИВФ, они выезжали, смотрели, говорили, что это качественный поставщик. Просто так такие суммы никто не дает. Да, были заключены договоры о долгосрочном сотрудничестве, но не пошел бизнес, возникла задолженность.

По другим спорам, на которые ссылался Лещенков, Надарейшвили действительно был привлечен к ответственности, но не как директор «НТЦ МСП», а как физлицо — поручитель по займам завода. В фонде также не согласны, что представленные должником документы подтверждают реальность хозяйственной деятельности между арзамасским и елабужским предприятиями: «Да, договоры поставок есть, но сотрудники фонда никак не контролировали направления денежных средств куда-либо».

— Заявитель пишет, что у «НТЦ МСП» имеется дебиторская задолженность, однако после 1 августа 2012 года, уже после выдачи займа от фонда, общее собрание «Автокомплекта» приняло решение о ликвидации. И это ООО является аффилированным лицом, — зачитала доводы фонда Красавина.

Юрист ИВФ попросила время, чтобы конкретизировать заявление и прописать, в чем именно выразились действия и бездействия Надарейшвили. Суд отложил разбирательство на 6 июня.