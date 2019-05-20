В круиз на Соловки: как усохшая Волга вынудила туроператоров менять речные маршруты

Навигация-2019: Болгар, Свияжск и Тетюши пока недоступны, а цены на прогулки по воде выросли на 20—25%

Фото: Олег Тихонов

Рост цен на топливо взметнул цены на речные круизы в новом сезоне на 20—25%, но на заполняемости это никак не сказалось, говорят наши собеседники из сферы организации речных круизов. Правда, неожиданный форс-мажор из-за обмеления Волги вынудил участников рынка менять планы буквально на ходу — вместо Свияжска, Болгара и Тетюш, к которым невозможно причалить, туристам предлагают съездить на экскурсии в другие регионы. Обзор ситуации на рынке волжских путешествий — в материале «Реального времени».

Сели на мель

5 мая в республике началось туристическое судоходство, но из-за критически низкого уровня воды в Волге пассажирские суда не могут причалить к трем важным туристическим объектам — Тетюшам, Болгару, Свияжску. Как поясняет пресс-секретарь Госкомитета по туризму РТ Оксана Аганина, более 20 рейсов в этих направлениях пришлось отменить. Точное количество туристов, которые не смогли увидеть достопримечательности республики в этих поселениях, собеседница назвать затруднилась.

17 мая в Куйбышевском водохранилище был зафиксирован минимальный уровень воды — 50,1 м. В воскресенье по этой причине села на мель баржа под Казанью, на прошлой неделе — грузовое судно под Саратовом. К счастью, в минувшие выходные вода постепенно начала прибывать, ее уровень повышается на 5 см в сутки.

«Проблемные» достопримечательности республики

«Пока проблема с очень популярными круизами выходного дня, например с посещением Болгара или Тетюш», — говорит директор ООО «Круиз-компания ИнтурВолга» Елена Рябцева. Из-за уменьшения уровня воды теплоходы не могут причалить у знаменитых исторических поселений, и компании организуют рейсы до Чебоксар вместо Болгара, а вместо Тетюш — до Ульяновска. «Но это буквально дней 10, потом, сказали, «воду дадут», и Тетюши посмотрят все», — добавляет Рябцева.

17 мая в Куйбышевском водохранилище был зафиксирован минимальный уровень воды — 50,1 м. Фото rt.rbc.ru

В целом, конечно, ситуация с обмелением расстраивает, отмечает начальник отдела продаж ТК «Водоходъ» Наталья Кадырова:

— СМИ преподносят это в несколько катастрофичном ключе. Когда туристы звонят нам, [чтобы] узнать о ситуации, они используют такие словосочетания, как «экологическая катастрофа», «обмеление Волги». Конечно, проблема есть, но в применении к туризму в целом она не препятствует судоходству. Пока у нас никаких изменений по другим стоянкам не проходит, — продолжает собеседница.

О том, что причалить к Тетюшам не удастся, узнали буквально в день посадки 19 мая, рассказывает Кадырова: «Кого-то из туристов смогли оповестить, кого-то не смогли оповестить, непосредственно на борту капитан провел беседу, что в приоритете вопрос безопасности, если мы не можем идти — то уж не можем, и лучше не рисковать».

Предпочтения казанцев

У жителей Казани по-прежнему популярны рейсы вверх по Волге с посещением городов в рамках тура «Золотое кольцо», таких как Углич, Кострома и Ярославль. Отдельно стоят рейсы, всегда пользующиеся популярностью, — до Москвы и Санкт-Петербурга, продолжает Кадырова: «В этом году наблюдается очень большой спрос — они были практически выкуплены за несколько месяцев до начала навигации, то есть было ноль [свободных] кают по рейсам еще до того, как теплоход начал навигацию».

Направление вниз по Волге не так привлекательно, уверяет собеседница: «Круизный туризм — прежде всего экскурсионно-познавательный вид отдыха, который предусматривает очень богатую экскурсионную программу, насыщенную культурно-историческими деталями, отсылками, города должны быть тесно связанными с древней историей страны — именно этим люди интересуются. Вверх по Волге таких городов большое множество, вниз — меньше. Но там другая привлекательность — другие климатические зоны. Если едете туда, готовьтесь загорать».

У жителей Казани по-прежнему популярны рейсы вверх по Волге с посещением городов в рамках тура «Золотое кольцо». Фото Олега Тихонова

Тур на Санкт-Петербург — самый популярный, подтверждает Рябцева: хотя он длительный и дорогостоящий, 90% кают были проданы еще до начала весны. Однако собеседница не согласна с мнением, что казанцам неинтересны туры в направлении Астрахани — это следующий по популярности маршрут, уверяет она: «Поскольку сейчас лето в Поволжье на лето особо не похоже, люди хотят отправиться в южные места, посмотреть на цветение лотоса, поесть вкусной рыбы и арбузов с дынями. Это направление популярно еще и за счет того, что туристы посещают Волгоград и Мамаев курган».

По словам Рябцевой, в этом году появилось необычное направления из Казани — на Соловки. Популярны туры в Карелию с посещением острова Кижи, остров Валаам, Рускеала — заповедные места.

Взлет на 25%

Поскольку продажи туров начинаются за несколько месяцев, цены на 2019 год устанавливают уже в 2018 году, говорит Кадырова. Она отмечает, что рост составил в среднем 20—25%: «Сложно привязываться к конкретной сумме, потому что мы ориентируемся на рынок. И какой-то рейс может остаться на уровне прошлого года, а какой-то вырос, например, на 30% — в зависимости от спроса на него, сезона, теплохода, на котором рейс проводится».

Главный фактор повышения цены — удорожание топлива, отмечают наши эксперты. «Теплоходы строились в далеких 50—90-х годах, когда дизельное топливо стоило как вода — может, чуть дороже, а сейчас дизельное топливо стоит на 1,5 рубля дороже, чем 95-й бензин, а теплоходу нужно немало топлива, чтобы совершать круизы, поэтому цена, естественно, выросла в этом году», — поясняет Рябцева. По ее словам, цены незначительно меньше у компаний, которые заранее заключили контракты и еще зимой, по предоплате, загрузили топливо:

— Но разницы особой нет: теплоходу для рейса Казань — Самара — Казань нужна минимум тонна топлива в зависимости от типа судна — теплоходы все разные, кто-то ест чуть больше, кто-то чуть меньше. Заправляют по 54—56 рублей, то есть 54 тыс. рублей за тонну.

Главный фактор повышения цены — удорожание топлива, отмечают эксперты. Фото Олега Тихонова

Не без потерь

Прошлый год отметился потерей главного республиканского игрока — компания «Волжские путешествия+» было единственным в Татарстане и крупнейшим в Поволжье круизным агентством речных перевозок, работавшим с 1989 года. Год назад стало известно о финансовых сложностях в компании, связанных, по словам его руководителя, все с тем же удорожанием топлива. Затем последовала отмена рейсов из-за того, что один из теплоходов («Очарованный странник») оказался сломанным. Деньги туристам пока не вернули.

В октябре у «Волжских путешествий+» отозвали лицензию, но, по словам наших источников, глава компании Вячеслав Самолин открыл другое агентство «Мир будущего». На сайте компании предлагаются туры на лето, однако телефоны не отвечают.

«Для «Волжских путешествий» прошлый сезон оказался не очень удачным, компания как бренд на рынке более не представлен. Это основное событие [прошлого сезона]. У них были свои поклонники, постоянные туристы, для них это, наверное, неприятный момент», — говорит Кадырова.

«Волжские путешествия» ушли, но обещали вернуться. Этой компании уже более 30 лет, у них расписание стоит до середины июля, но вряд ли они будут совершать рейсы. Берут [телефон] с десятого раза, там один менеджер», — отмечает Рябцева.

Дозвониться как до самой компании, так и до Самолина нам не удалось. Новых игроков, говорят эксперты, нет — напротив, каждый год становится все меньше теплоходов, которые осуществляют посадку-высадку в Казани.