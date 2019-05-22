Не отстояли: в дни фестиваля по архитектурному наследию в Казани сносят остатки Арских казарм

В марте Комитет ОКН приостановил снос, однако никаких других действий по спасению зданий не предприняли — в итоге девелопер продолжил разбор особняков

Фото: Гуландам Фатхуллина

Сегодня, в день открытия в Казани II Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие — 2019», в центре города начался снос этого самого наследия — последних двух зданий Арских казарм. Застройщик UD Group переждал предписанный Комитетом РТ по охране культурного наследия в связи с разгоревшимся 6 марта из-за сноса одного из уцелевших на тот момент трех корпусов Арских казарм 90-дневный срок и возобновил приостановленные работы. «Реальное время» выяснило, почему комитет так и не защитил здания, которые, по мнению любящих свой город жителей Казани и специалистов в области охраны памятников, являются объектами культурного наследия, хотя официально и не признаны таковыми.



День 91-й



Первый из трех уцелевших корпусов Арских казарм застройщик снес 6 марта. Тогда исполнительный директор UD Group Алексей Фатхутдинов сообщил «Реальному времени», что компания действует в соответствии с утвержденным горисполкомом в 2016 году проектом планировки и что на месте тогда еще стоявших жилых двухэтажных домов №1/2 и 1/15 по ул. Октябрьский городок предполагается строительство многофункционального центра.

Однако возмущенная реакция общественности и прокатившаяся в СМИ волна публикаций вынудила Комитет РТ по охране культурного наследия вмешаться в ситуацию. Реакцией на поступившее в комитет 4 марта 2019 года обращение от инициативной группы, просившей признать постройки в Октябрьском городке обладающими признаками объектов культурного наследия, стал официальный комментарий, опубликованный на сайте ведомства. В нем сообщалось, что по состоянию на 06.03.2019 года указанные здания в Октябрьском городке включены в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и в адрес застройщика направлено предписание о приостановлении проведения работ на предусмотренный законом срок — 90 дней. Комментарий заканчивался обещанием: «В течение 90 дней после проведения исторических исследований Комитетом будет принято решение включать данные дома в список выявленных объектов культурного наследия или нет».

Сегодня утром председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин принимал гостей фестиваля «Архитектурное наследие — 2019» и пока не ответил на запрос «Реального времени» о том, какие и кем проводились исследования и какое в итоге было принято решение по Октябрьскому городку. По получении его комментарий будет опубликован.

«Документов от комитета не поступило»

Директор ООО «UD Group» Алексей Фатхутдинов пояснил «Реальному времени», что еще 27 августа 2016 года «официальным письмом за подписью заместителя министра культуры Республики Татарстан [было] подтверждено, что жилые дома №1/2, 1/13, 1/15 по ул. Октябрьский городок не являются объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия (на государственной охране не состоят, государственному учету не подлежат)», а 4 июля 2017 года Межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях одобрила решение о строительстве многофункционального центра «при условии согласования проекта с Министерством культуры Республики Татарстан». Минкульт 23 ноября 2017 года эскизное предложение, в котором здания жилых домов №1/2, 1/13, 1/15 подлежали сносу, застройщику согласовал.

— В марте 2019 года в адрес компании поступило письмо, подписанное председателем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, с требованием приостановить демонтаж зданий в Октябрьском городке для проведения повторной экспертизы с целью установления, носят ли данные здания признаки объектов культурного наследия, — сообщил Фатхутдинов. — Мораторий действовал до 20 мая 2019 года. Компания выполнила указанные требования и остановила все работы. Однако ни 20, ни 21 мая в адрес UD Group от Комитета РТ по охране объектов культурного наследия не поступило документов, признающих аварийные здания по адресу Октябрьский городок, №1/2, 1/13 либо объектами культурного наследия, либо продлевающих срок моратория. В связи с этим компания, действуя в рамках законодательства РФ и понимая, что расселенные и находящиеся в аварийном состоянии дома могут в любой момент обрушиться и нанести непоправимый вред жизни и здоровью граждан, продолжила работы по демонтажу аварийных домов.

На защиту памятников трех лет не хватило

— Этот снос — «подарок» к нашему фестивалю, — с горечью констатировала в разговоре с корреспондентом «Реального времени» зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. — Раньше мы спасали памятники от вандалов, а теперь боремся с экономическими интересами жадных застройщиков. И это оказалось намного труднее.

Забирова сообщила, что в апреле в Комитете РТ по охране культурного наследия прошло совещание, на котором представители ГБУ «Центр культурного наследия» представили результаты обследования, согласно которым техническое состояние зданий не позволяет их сохранить — они, дескать, поражены грибком.

— Они хотели, чтобы мы [представители ТРО ВООПиК] поставили подписи под протоколом комитета о невозможности сохранения объектов. Мы с Олесей Александровной [Балтусовой] отказались это сделать. Такой протокол, по нашему мнению, неправомочен, такие решения не оформляются протоколом органа охраны памятников — тут нужно экспертное заключение, а его просто не захотели заказывать.

Забирова уточнила: в течение 90 дней, на которые был приостановлен снос казарм Октябрьского городка, подготовить такое заключение с соблюдением всех предусмотренных законом формальностей было вполне реальным делом: на это требуется всего 30 дней.

— Причиной сноса стало то, что относительно этих объектов не было проявлено политической воли, а у застройщика не было желания с этими домами возиться, — констатировала Забирова.

Между тем при наличии той самой политической воли принять решение о придании Арским казармам охранного статуса было очень просто.



— В 2014 году в республиканский минкульт было направлено соответствующее предложение и подготовленный мной акт государственной историко-культурной экспертизы, — говорит Забирова. — Реакции никакой не последовало.

— Почему же сейчас потребовалось писать какие-то протоколы, если экспертиза уже проведена? — изумилась корреспондент «Реального времени». — Что еще требовалось Комитету РТ по охране культурного наследия, чтобы придать охранный статус памятникам культуры?

— Опираться на данные этой экспертизы уже нельзя, недавно истек срок ее действия, он составляет 3 года. Сейчас экспертизу надо было проводить повторно. Основания ее проводить были: эти здания были включены в число обладающих признаками объектов культурного наследия.

«Мы не можем спасать насильно»

— Мне очень грустно. В 2011—2015 годах эти объекты поставить на охрану не удалось: общественность возражала, жители городка писали массовые обращения против статуса объектов культурного наследия, поскольку были заинтересованы в новых квартирах, — прокомментировала «Реальному времени» окончательный снос Арских казарм помощник президента РТ Олеся Балтусова. — Мы не можем спасать дома насильно и не можем этого делать, обходя официальные процедуры. Участие, влияние общественности может ускорить те или иные бюрократические процессы, через которые проходит согласование охранного статуса, но, к сожалению, не может их заменить.

Кроме того, Балтусова посетовала на отсутствие у общественных защитников старинных зданий достаточных знаний и четкого представления о законодательных механизмах, действующих в этой области, и, воспользовавшись случаем, пригласила желающих пройти ликбез в недавно открывшейся, в том числе и по ее инициативе, «Школы горожанина»:



— Объекты, которые не являются культурным наследием и никогда не стояли на госохране, привлекают внимание, а то, что реально ценно и внесено в реестр, нет. Те, кто приходят в школу, начинают отличать одно от другого и разбираться в регламентах.

«Пусть восстанавливают!»

Фарида Забирова дала понять, что бороться за Арские казармы поздно, но самое время проявить политическую волю в отношении упомянутых ею «жадных застройщиков».

Ведь кроме упомянутого исполнительным директором UD Group Алексеем Фатхутдиновым утвержденного горисполкомом в 2016 году проектом планировки существуют и другие обязательные к исполнению документы. Строительство на месте Арских казарм ЖК «Арт-Сити» межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности согласовала «Унистрою» в 2016 году, поставив условие сохранения исторического здания в первой линии застройки по улице Ершова — того, которое снесли в новогодние праздники в январе 2018-го. В этом доме до революции располагались молельный дом, затем лазарет, а в советское время — магазин военторга и детсад.

— Это здание получило статус ценного градоформирующего объекта, — говорит Забирова. — А застройщик публично обещал воссоздать это здание. Пусть выполняют обещание, пусть его восстанавливают!

1 / 30 Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина