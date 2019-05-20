Сухая река: катастрофические последствия на Волге уже не предотвратить?

В пятницу отметка Куйбышевского водохранилища в районе Казани упала до 50,1 метра

Уровень воды в Волге, по данным на вечер минувшей пятницы, в Казани составил 50,10 м — это абсолютный минимум нынешнего сезона. До этого, согласно данным, полученным «Реальным временем» в управлении Гидрометслужбы РТ, рекордными считали показатели от 12 мая, когда отметка опустилась до 50,12 м. Почему, несмотря на принятые меры Межведомственной рабочей группой по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, вода еще почти две недели продолжала уходить из Волги и какими последствиями это грозит, читайте в нашем материале.



Не знали, что делают?



15 мая татарстанский Гидромет распространил заявление, предостерегающее СМИ от сообщений, что в данный момент достигнуты самые низкие уровни воды в Куйбышевском водохранилище — дескать, это не соответствует действительности. И проинформировал, что подъем воды уже начался, а минимальная отметка этого года уже пройдена — она составила 50,12 метра. Однако 17 мая этот рекорд 2019 года оказался побит — вода в Волге в Казани упала до 50,10 метра.

Прибывать по-настоящему вода начала только в выходные.

— Сейчас отметка воды у Казани — 50,37 метра, — сообщил сегодня «Реальному времени» начальник отдела гидрологии управления Гидрометслужбы РТ Алексей Соколов. — За выходные уровень Куйбышевского водохранилища поднялся на 27 сантиметров, сейчас вода прибывает по 5 см в сутки.

Соколов пояснил, что ситуация переменилась после того, как попуски воды полностью закончились, то есть приток ее в водохранилище начал стабильно превышать сброс. Так, по его словам, плотина будет работать до 1 июля — затем сбросы начнутся вновь — как обычно, к осени.



Уровень воды в Волге падает ежегодно, и, как сообщается на сайте управления Гидрометслужбы РТ, за последние 36 лет бывали ситуации и похуже: «более низкие уровни воды вблизи Казани в мае отмечались в 1973, 1989, 1996 годах, когда минимальные отметки составляли 49,72 мБс, 49,94 мБс, 49,88 мБс». И ежегодно в результате обмеления Волги гибла рыба, однако именно в этом году в Росрыболовстве расценили ситуацию как катастрофическую.

— Мы работаем с 1995 года и такого падения уровня воды никогда не было, так что ждем убытков, — говорит главный бухгалтер рыбнослободского ООО «Круг» Татьяна Караганова. — Пока рыбалка не открылась, конкретные прогнозы делать рано, но из-за обмеления Волги многие участки лова уже отпадают, там вместо воды — суша. Нереститься рыбе было негде, значит, ее будет меньше, а выловят ее быстрее. Сами понимаете, одно дело в большом водоеме ее ловить, другое — в лужице.

— Я полагаю, что ситуация вызвана климатическими условиями, — пояснил начальник отдела строительства и водоохранных мероприятий ФГУ «Средволгаводхоз» Александр Райхштат. — В последние годы уровень воды был высоким, на это даже дачники жаловались. А зима была снежной, возможно, поэтому и было принято решение о сбросе воды — водохранилище освобождали для приема поверхностных вод, а они в ожидаемом объеме не пришли.

Одной из причин катастрофических последствий этого решения, как полагает Райхштат, может быть простая неинформированность смежных ведомств и организаций о ситуации у соседей: дескать, каждый видит и решает свои задачи, не прогнозируя все последствия.

Режим работы Куйбышевского водохранилища регулируется путем пропуска воды через Жигулевский гидроузел (Жигулевскую ГЭС). Фото Вадима Кондратьева / wikipedia.org

Как сливали Волгу

Волга в Казани — это не собственно Волга, а Куйбышевское водохранилище. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского Минэкологии, режим его работы регулируется путем пропуска воды через Жигулевский гидроузел (Жигулевскую ГЭС). Судя по данным, предоставленным министерством, резкое падение уровня воды в водохранилище стало следствием больших объемов сброса воды на фоне незначительного роста объемов притока. 1 апреля сброс (5249 куб. м/с) почти на треть превысил приток (3630 куб. м/с), а начиная с 24 апреля сброс стабильно превышал приток почти наполовину.

30 апреля разница между объемами сброса и притока воды (в пользу сброса) достигла 10698 куб. м/с. К этому моменту Волга отступила от берегов так, что обнажились десятилетиями невидимые мели и повсеместно пересохли мелководья — места нереста рыбы. И лишь с 12 мая в Куйбышевское водохранилище стало вливаться больше воды, чем выливаться. При этом даже в настоящее время уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Казани на три метра ниже, чем год назад. Выйти на превышение притока над расходом в 10000 куб. м/с планируется лишь к 21 мая, а на отметку 52 метра — к 9 июня.

Запоздалая тревога

Следуя логике, тревогу по поводу обмеления Волги в Татарстане должны были забить еще в середине апреля — обнаружив, что отметки воды заметно не дотягивают до прошлогодних. Но сделали это только в конце месяца.

— Вопросы регулирования уровня Куйбышевского водохранилища находятся в ведении Федерального агентства водных ресурсов. Правительство республики со своей стороны контролирует данный вопрос. 29 апреля 2019 года президент РТ Рустам Минниханов направил в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина письмо с просьбой о пересмотре графиков пуска воды в низовья Волги, — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы Минэкологии РТ Лилия Мулюкова. — 7 мая позицию республики по данному вопросу до участников Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада довел министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. По итогам заседания продолжительность и объем рыбохозяйственных пропусков в связи с завершением паводка на волжских водохранилищах и низким притоком воды в Куйбышевское водохранилище были откорректированы в сторону уменьшения.

Мулюкова подчеркнула, что режим работы Куйбышевского водохранилища зависит не только от ситуации на экологическом фронте:

— В состав Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада Федерального агентства водных ресурсов, которая принимает решения, входят представители Росводресурсов и его территориальных подразделений, ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго», Росрыболовства, Росморречфлота и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По словам Конышева, рыбным популяциям нанесен непоправимый ущерб: погибшее сейчас поколение рыбы не даст потомства, а значит, рыбы не будет и в последующие годы. Фото Василия Иванова / kazanfirst.ru

«Рыба погибла, а повышенный сброс начался в феврале»

Но похоже, что меры по повышению уровня воды безнадежно опоздали.

— Ситуация критическая, и шансов на то, что она улучшится, уже нет, потому что у большинства видов рыб икромет уже состоялся, — заявил «Реальному времени» сопредседатель региональной общественной организации «Рыболовы Татарстана» Артем Конышев. — Хищники — щука, окунь — полностью погибли, судак — частично… Не успели отметать икру только лещ и густера, но, если в ближайшие неделю-две вода не поднимется, погибнут и они.

По словам Конышева, рыбным популяциям нанесен непоправимый ущерб: погибшее сейчас поколение рыбы не даст потомства, а значит, рыбы не будет и в последующие годы. Восстановить рыбное поголовье, утверждает он, теперь есть шансы только искусственным путем. Кроме того, гибель хищников приведет к уничтожению выживших нехищных видов: слабые и больные не будут своевременно уничтожаться — в результате распространятся болезни.

По словам рыболова с 25-летним стажем, такого обмеления и таких последствий сброса воды на его памяти не случалось. К тому же он отметил, что повышенный сброс начался еще в феврале:

— Я занимался подледным ловом и заметил, что течение было необычно сильным, это как раз говорит о высоком сбросе.

А квоты на вылов повысили!

Однако катастрофические последствия обмеления Волги никак не повлияли на квоты, выданные Татарстану Росрыболовством на промышленный вылов рыбы.

— Эти цифры утверждаются в Министерстве природы России на основе научных исследований, проводимых ГосНИОРХ — Государственным научно-исследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяйства, — пояснила пресс-секретарь комитета по биоресурсам Ксения Ванюкова.

В Госкомитете РТ по биоресурсам «Реальному времени» предоставили данные о размерах квот по Куйбышевскому водохранилищу. Если в 2018 году они были существенно понижены по сравнению с 2017-м: с 3403,45 до 2980 тыс. тонн, то в 2019-м, напротив, были подняты выше пятилетнего максимума. На Куйбышевском водохранилище нынче промысловикам разрешено добыть 3523,1 тыс. тонн рыбы. Вопрос: откуда она возьмется?

При дальнейшем понижении уровня воды будет введено ограничение пассажирских перевозок судами на пригородных маршрутах на Волге и Каме. Фото Александра Шакирова

Мели судам не помеха?

15 мая грузовое судно село на мель под Саратовом, вчера — баржа под Казанью. Минтранс РТ еще в понедельник официально проинформировал, что открытие пассажирских скоростных линий до Болгара и Тетюшей перенесено из-за низкого уровня воды на Волге, а при дальнейшем понижении уровня воды будет введено ограничение пассажирских перевозок судами на пригородных маршрутах на Волге и Каме.

— Туристические суда ходят по расписанию с 5 мая, — сообщила «Реальному времени» исполнительный директор туристического агентства «Интурволга» Лариса Хазбиева. — Из-за низкой воды они пока не могут причаливать в Болгаре и Тетюшах, однако мы делаем замену: вместо Болгара суда идут в Чебоксары, а вместо Тетюшей — в Ульяновск и Тольятти. Туристы относятся к этому с пониманием, да и всего по одному такому рейсу было пока в каждом направлении. А сейчас Волга начала прибывать, и ситуация должна выправиться.

В ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» за судьбу перевозчиков не переживают. Первый замначальника Казанского района водных путей и судоходства Александр Волков заверил «Реальное время» в минувшую пятницу, что судоходство в связи с обмелением Волги не пострадает:

— Суда ходят в штатном режиме, минимальная отметка, которая позволяет это делать, — 46 метров на Волге у Казани, а сейчас отметка — 50,10 метра.

Воды нет, но она есть

Не собираются бить тревогу и в казанском «Водоканале», несмотря на то, что отметки воды в районе водозабора низкие, а стоки с очистных сооружений продолжают поступать в Волгу в обычном режиме, то есть теоретически создают повышенную нагрузку на биосистему реки.

«В настоящее время водозабор, находящийся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», работает в штатном режиме, водоснабжение потребителей города осуществляется в полном объеме, качество подаваемой в городские сети воды соответствует санитарным нормам и правилам, — сообщили в пресс-службе исполкома. — В МУП «Водоканал» разработан и утвержден в установленном порядке план мероприятий по обеспечению Казани водой питьевого качества в условиях прекращения подачи воды с Волжского водозабора».