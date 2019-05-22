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Татьяна Голикова: «Наша задача — сделать так, чтобы в большой стране развивалась трудовая мобильность»

07:00, 22.05.2019 2

Спикеры финала WorldSkills Russia советовали невостребованной молодежи переезжать или получить новую профессию

Татьяна Голикова: «Наша задача — сделать так, чтобы в большой стране развивалась трудовая мобильность» Фото: Максим /Платонов

Система образования в России не успевает за изменениями в мире, а подростки выбирают профессию по совету родителей — такой подход в корне неверный, говорили на пленарном заседании перед финалом VII национального чемпионата WorldSkills Russia 2019. Спикеры призывали молодежь быть готовым к тому, чтобы регулярно менять профессию, так как технологии производства меняются очень быстро, а модель работы на одном предприятии в течение всей жизни сегодня уже не подходит. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ненужные профессии

Спикеры пришли на пленарное заседание с получасовым опозданием. «Можно мы тогда начнем сразу с места в карьер, без прелюдий», — обратился модератор, генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов к залу. Начался мультфильм: девушка по имени Оля по настоянию родителей выучилась на бухгалтера и получила должность в крупной компании. Но из-за автоматизации ее сократили. Получать новую профессию уже поздно, сокрушалась Оля.

Анимированный персонаж сменился живой девушкой, которая вышла на сцену и сообщила, что мы видели на экране ее историю: «Мой диплом о высшем образовании больше ничего не значит. По совету моих родителей и родственников я получила специальность, которая уже не востребована сегодня. Я не знала, что меня ждет в будущем. Я сидела на рабочем месте не по душе, видела возможности для развития, но боялась, потому что не знала, как прийти к будущему моей мечты, где найти информацию, куда пойти учиться». Ольга добавила, что могла поехать во Владивосток, но побоялась.

«Кто вас научил?»

Уразов попросил спикеров посоветовать Ольге, как поступить в ее ситуации.

«Наша задача — сделать так, чтобы в нашей большой стране развивалась трудовая мобильность, и вы имели возможность, не получив профессию в том городе, в котором родились, учились, или на том предприятии, на котором вас сократили, куда-то переехать, предъявить там свои компетенции», — предложила героине зампедседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Другие варианты — получить дополнительное образование или пройти переподготовку.

«Можно мы начнем сразу с места в карьер, без прелюдий?», — обратился Роберт Уразов к залу

Голикова посоветовала обратиться к информационному ресурсу, созданному в 2010 году на базе Роструда. «Очень много человек благодаря этому ресурсу обрели новую профессию. [Он позволяет] пройти профподготовку», — перечисляла она возможности Ольги.

По словам Голиковой, система образования должна измениться, и программа чемпионата как раз должна помочь определиться, какой вызов стоит сегодня и перед образованием, и перед рынком труда: «Мы над этим сейчас работаем, постарались с коллегами сделать наметки и наброски. <…> Сейчас очевидно, что мы должны меняться. Меняется мир, и он требует от нас с теми серьезными вызовами трансформации всех процессов, которые у нас происходят вокруг».

Эти изменения, в частности, вынуждают каждого человека осваивать технологии, независимо от возраста. «Рустам Нургалиевич, вы завели твиттер в возрасте, когда вам было больше 50, — обратился Уразов к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. — Кто вас научил?». «Никто, я попался на эту удочку — друзья записали», — пошутил в ответ президент.

— Это форма получения информации. Во-первых, я стараюсь сделать события, которые интересны для других. С другой стороны, есть много людей, которые нуждаются в каких-то вопросах, ругают нас — власть. Это тоже некая форма [взаимодействия]. Мои помощники реагируют, мы стараемся реагировать. То есть сегодня совершенно другой мир, открытый — мы должны быть другими.

«Рустам Нургалиевич, вы завели «Твиттер» в возрасте, когда вам было больше 50. Кто вас научил?». «Никто, я попался на эту удочку — друзья записали»

Идеи устаревают намного быстрее, чем раньше

Человек может выбирать разные специальности, у кого больше к чему тяга, и высшее образование должно меняться, чтобы выпускник был конкурентоспособен, рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Этот процесс начался, и «мы с ректорами обсуждаем», добавил министр: «Выпускники должны уметь распоряжаться своими знаниями, и это одна из составляющих национального проекта практикоориентированных образовательных программ, когда в процессе обучения большое внимание уделяется практической деятельности, взаимодействию с будущим работодателем». Вузы должны проявлять заинтересованность в выпускнике.

Президент WorldSkills International Саймон Бартли продолжил дискуссию в другом ключе, снова обратившись к истории Ольги. Прислушиваться к мнению бабушек и родителей — значит идти не тем путем, современная молодежь не удовлетворена решениями, которые есть сегодня, заявил он.

— Молодежь, естественно, перенимает идеалы родителей, преподавателей. А родители и сегодняшние преподаватели набирались идей у предыдущих поколений, но мир движется так быстро, что эти идеи устаревают намного быстрее, чем когда бы то и было.

По словам Бартли, молодежь больше не будет ждать приглашений — ни во Владивосток, ни куда-то еще, а будут выбирать сами — будь то Сингапур или Бразилия. «Они будут уверены в себе, не будут отталкиваться от того, что им говорят. Молодежь дня сегодняшнего очень сильно отличается от молодежи дней вчерашних или того времени, когда мне давали советы».

Прислушиваться к мнению бабушек и родителей — значит идти не тем путем, современная молодежь не удовлетворена решениями, которые есть сегодня, заявил Бартли

Глобальный рынок

«Нам нужна Ольга, нам нужны такие, как Ольга», — заявил председатель комиссии по образованию и обучению Международного института сварки, директор по глобальному образованию Lincoln Electric Карл Петерс. У Ольги есть набор межличностных навыков, soft skills, что выгодно отличает ее от вчерашних выпускников. Кроме того, из женщин получаются сварщики лучше, заявил он, а Уразов подтвердил:

— Она не одинока, есть и другие группы людей, которые нуждаются в нашем понимании. В США каждый год выходят из тюрьмы порядка 600 тысяч заключенных. Если им работу не дашь, они опять за решеткой окажутся. На каждый доллар, который мы инвестируем в их обучение, потом мы экономим 6 долларов в тюремной системе.

Современные дети должны понимать, что им нужно, и уметь выбирать, отметила замминистра просвещения Ирина Потехина. Однако профориентационные исследования 200 тысяч детей в конце прошлого года показали, что почти 90% детей не понимают, чего хотят, и не знают, где искать что бы то ни было по профессии. А 10% детей, если и понимают, то не знают, где искать.

— Если первую категорию психологи называют неосознанная некомпетентность, то вторая — это осознанная некомпетентность. И только 1,5 процента детей что-то уже выбрали и даже следуют в этом направлении. Наша задача как системы образования увеличивать не первую категорию, потому что они, возможно, еще десять раз свою профессию поменяют. А увеличивать вторую категорию — детей, которые понимают, что хотят, и умеют искать, что они хотят. Это новый вызов для системы образования — помогать детям понимать, что им хотелось бы.

Современные дети должны понимать, что им нужно, и уметь выбирать, отметила Ирина Потехина

Важно научить детей ориентироваться в гигантском объеме информации: «Им кажется, что если они хорошо умеют нажимать на кнопки в телефоне, то они уже ориентируются в информации. На самом деле это не так, детям нужны педагоги-навигаторы, которые будут ориентировать их, куда идти». По словам Потехиной, педагоги и сами этого не знают и им тоже нужно учиться навигации.

Пересечение — 10 процентов

Несмотря на то, что ежегодно уходят какие-то профессии, параллельно возникает спрос на от 5 до 10 млн новых рабочих мест в так называемой «экономике знаний», которые должны уметь решать нестандартные задачи, но готовит ли их система образования, задался вопросом профессор практики Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша:

— Соотношение с точки зрения компетенций между теми, кто высвобождается, и должен зайти, грубо говоря, пересечение — 10—15 процентов. Одни компетенции уходят и больше не нужны будут в экономике, другие, по сути, неоткуда взять. На мой взгляд, главная идея ролика, что Ольге поздно переучиваться — массово существующее представление, что человек раз и навсегда выбирает путь и идет по нему. А сейчас цикл появления новых технологий и прохождения через пик развития и исчезновения и замены на другие технологии — 10—15 лет.

Каждый человек будет менять в течение жизни множество карьер, и, следовательно, всем нужно готовиться к ситуации, когда раз в 2-3 года нужно ставить вопрос: тем ли мы занимаемся, — резюмировал Лукша.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Лейсан Набиева, фото Максима Платонова
ОбществоВластьОбразованиеКультура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:20
    Не нужных профессий нет! Все профессии нужны
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  • Анонимно 08:32
    трудовая мобильность это чтобы из малых населённых пунктов все в Москву ехали в магазинах работать?
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