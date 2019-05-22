Татьяна Голикова: «Наша задача — сделать так, чтобы в большой стране развивалась трудовая мобильность»

Спикеры финала WorldSkills Russia советовали невостребованной молодежи переезжать или получить новую профессию

Фото: Максим /Платонов

Система образования в России не успевает за изменениями в мире, а подростки выбирают профессию по совету родителей — такой подход в корне неверный, говорили на пленарном заседании перед финалом VII национального чемпионата WorldSkills Russia 2019. Спикеры призывали молодежь быть готовым к тому, чтобы регулярно менять профессию, так как технологии производства меняются очень быстро, а модель работы на одном предприятии в течение всей жизни сегодня уже не подходит. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ненужные профессии

Спикеры пришли на пленарное заседание с получасовым опозданием. «Можно мы тогда начнем сразу с места в карьер, без прелюдий», — обратился модератор, генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов к залу. Начался мультфильм: девушка по имени Оля по настоянию родителей выучилась на бухгалтера и получила должность в крупной компании. Но из-за автоматизации ее сократили. Получать новую профессию уже поздно, сокрушалась Оля.

Анимированный персонаж сменился живой девушкой, которая вышла на сцену и сообщила, что мы видели на экране ее историю: «Мой диплом о высшем образовании больше ничего не значит. По совету моих родителей и родственников я получила специальность, которая уже не востребована сегодня. Я не знала, что меня ждет в будущем. Я сидела на рабочем месте не по душе, видела возможности для развития, но боялась, потому что не знала, как прийти к будущему моей мечты, где найти информацию, куда пойти учиться». Ольга добавила, что могла поехать во Владивосток, но побоялась.

«Кто вас научил?»

Уразов попросил спикеров посоветовать Ольге, как поступить в ее ситуации.

«Наша задача — сделать так, чтобы в нашей большой стране развивалась трудовая мобильность, и вы имели возможность, не получив профессию в том городе, в котором родились, учились, или на том предприятии, на котором вас сократили, куда-то переехать, предъявить там свои компетенции», — предложила героине зампедседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Другие варианты — получить дополнительное образование или пройти переподготовку.

«Можно мы начнем сразу с места в карьер, без прелюдий?», — обратился Роберт Уразов к залу

Голикова посоветовала обратиться к информационному ресурсу, созданному в 2010 году на базе Роструда. «Очень много человек благодаря этому ресурсу обрели новую профессию. [Он позволяет] пройти профподготовку», — перечисляла она возможности Ольги.

По словам Голиковой, система образования должна измениться, и программа чемпионата как раз должна помочь определиться, какой вызов стоит сегодня и перед образованием, и перед рынком труда: «Мы над этим сейчас работаем, постарались с коллегами сделать наметки и наброски. <…> Сейчас очевидно, что мы должны меняться. Меняется мир, и он требует от нас с теми серьезными вызовами трансформации всех процессов, которые у нас происходят вокруг».

Эти изменения, в частности, вынуждают каждого человека осваивать технологии, независимо от возраста. «Рустам Нургалиевич, вы завели твиттер в возрасте, когда вам было больше 50, — обратился Уразов к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. — Кто вас научил?». «Никто, я попался на эту удочку — друзья записали», — пошутил в ответ президент.

— Это форма получения информации. Во-первых, я стараюсь сделать события, которые интересны для других. С другой стороны, есть много людей, которые нуждаются в каких-то вопросах, ругают нас — власть. Это тоже некая форма [взаимодействия]. Мои помощники реагируют, мы стараемся реагировать. То есть сегодня совершенно другой мир, открытый — мы должны быть другими.

«Рустам Нургалиевич, вы завели «Твиттер» в возрасте, когда вам было больше 50. Кто вас научил?». «Никто, я попался на эту удочку — друзья записали»

Идеи устаревают намного быстрее, чем раньше

Человек может выбирать разные специальности, у кого больше к чему тяга, и высшее образование должно меняться, чтобы выпускник был конкурентоспособен, рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Этот процесс начался, и «мы с ректорами обсуждаем», добавил министр: «Выпускники должны уметь распоряжаться своими знаниями, и это одна из составляющих национального проекта практикоориентированных образовательных программ, когда в процессе обучения большое внимание уделяется практической деятельности, взаимодействию с будущим работодателем». Вузы должны проявлять заинтересованность в выпускнике.

Президент WorldSkills International Саймон Бартли продолжил дискуссию в другом ключе, снова обратившись к истории Ольги. Прислушиваться к мнению бабушек и родителей — значит идти не тем путем, современная молодежь не удовлетворена решениями, которые есть сегодня, заявил он.

— Молодежь, естественно, перенимает идеалы родителей, преподавателей. А родители и сегодняшние преподаватели набирались идей у предыдущих поколений, но мир движется так быстро, что эти идеи устаревают намного быстрее, чем когда бы то и было.

По словам Бартли, молодежь больше не будет ждать приглашений — ни во Владивосток, ни куда-то еще, а будут выбирать сами — будь то Сингапур или Бразилия. «Они будут уверены в себе, не будут отталкиваться от того, что им говорят. Молодежь дня сегодняшнего очень сильно отличается от молодежи дней вчерашних или того времени, когда мне давали советы».

Прислушиваться к мнению бабушек и родителей — значит идти не тем путем, современная молодежь не удовлетворена решениями, которые есть сегодня, заявил Бартли

Глобальный рынок

«Нам нужна Ольга, нам нужны такие, как Ольга», — заявил председатель комиссии по образованию и обучению Международного института сварки, директор по глобальному образованию Lincoln Electric Карл Петерс. У Ольги есть набор межличностных навыков, soft skills, что выгодно отличает ее от вчерашних выпускников. Кроме того, из женщин получаются сварщики лучше, заявил он, а Уразов подтвердил:

— Она не одинока, есть и другие группы людей, которые нуждаются в нашем понимании. В США каждый год выходят из тюрьмы порядка 600 тысяч заключенных. Если им работу не дашь, они опять за решеткой окажутся. На каждый доллар, который мы инвестируем в их обучение, потом мы экономим 6 долларов в тюремной системе.

Современные дети должны понимать, что им нужно, и уметь выбирать, отметила замминистра просвещения Ирина Потехина. Однако профориентационные исследования 200 тысяч детей в конце прошлого года показали, что почти 90% детей не понимают, чего хотят, и не знают, где искать что бы то ни было по профессии. А 10% детей, если и понимают, то не знают, где искать.

— Если первую категорию психологи называют неосознанная некомпетентность, то вторая — это осознанная некомпетентность. И только 1,5 процента детей что-то уже выбрали и даже следуют в этом направлении. Наша задача как системы образования увеличивать не первую категорию, потому что они, возможно, еще десять раз свою профессию поменяют. А увеличивать вторую категорию — детей, которые понимают, что хотят, и умеют искать, что они хотят. Это новый вызов для системы образования — помогать детям понимать, что им хотелось бы.

Современные дети должны понимать, что им нужно, и уметь выбирать, отметила Ирина Потехина

Важно научить детей ориентироваться в гигантском объеме информации: «Им кажется, что если они хорошо умеют нажимать на кнопки в телефоне, то они уже ориентируются в информации. На самом деле это не так, детям нужны педагоги-навигаторы, которые будут ориентировать их, куда идти». По словам Потехиной, педагоги и сами этого не знают и им тоже нужно учиться навигации.

Пересечение — 10 процентов

Несмотря на то, что ежегодно уходят какие-то профессии, параллельно возникает спрос на от 5 до 10 млн новых рабочих мест в так называемой «экономике знаний», которые должны уметь решать нестандартные задачи, но готовит ли их система образования, задался вопросом профессор практики Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша:

— Соотношение с точки зрения компетенций между теми, кто высвобождается, и должен зайти, грубо говоря, пересечение — 10—15 процентов. Одни компетенции уходят и больше не нужны будут в экономике, другие, по сути, неоткуда взять. На мой взгляд, главная идея ролика, что Ольге поздно переучиваться — массово существующее представление, что человек раз и навсегда выбирает путь и идет по нему. А сейчас цикл появления новых технологий и прохождения через пик развития и исчезновения и замены на другие технологии — 10—15 лет.

Каждый человек будет менять в течение жизни множество карьер, и, следовательно, всем нужно готовиться к ситуации, когда раз в 2-3 года нужно ставить вопрос: тем ли мы занимаемся, — резюмировал Лукша.

1 / 52 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов