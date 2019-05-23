ЦИПР-2019: «Подлинный вызов XXI века — не цифры и данные, а климат и планета Земля»

Как природоподобные технологии выходят на первый план, а основные инвестиции в науке идут в физику, фотонику и генетику

Фото: Ринат Назметдинов

Одной из тем пленарного заседания открывшейся в Иннополисе конференции «Цифровая экономика промышленной России» стало безопасное использование технологий. Часто люди делятся с персональными устройствами слишком личной информацией, которая неизбежно попадет в базу данных разработчиков платформ, а они пока все импортные. Таким образом, слишком много данных о здоровье нации и трендах в ее развитии попадают в чужие руки, создавая опасную ситуацию, так как не всегда безопасность стоит в приоритете у разработчиков технологий, считают спикеры. Воспользовавшись этой личной информацией, злоумышленники могут повлиять на пользователя — обладателя устройства, которое собирает его персональные данные. Понятно, что новые технологии — это прежде всего новые возможности и не использовать их в самых разных сферах, например здравоохранении или образовании, просто нельзя. Подробнее о том, как шагать в ногу с технологическим прогрессом и делать это без ущерба, — в репортаже «Реального времени».

«Мы перестанем говорить об искусственном интеллекте»

Более 5000 делегатов из 18 стран приехали в Иннополис, чтобы обсудить вызовы цифрового мира, и масштаб события сказался на организации мероприятия. С началом назначенной на 16.30 пленарной сессии «Цифровая экономика — экономика данных» задержались почти на два часа. Кроме того, на нее пришли не все заявленные гости: президент Рустам Минниханов в последнюю минуту отменил участие.

— Большие данные — рынок, который растет экспонентно, до 2024 года рассчитываем минимум на десятикратный рост сфер использования больших данных, и это тот косвенный эффект, который будет существенно влиять на ВВП нашей страны, — открыла сессию модератор, член совета директоров «Мегафона» Анна Серебряникова.

По ее словам, бизнес рассчитывает, что большие данные повлияют на рост конкурентоспособности и поспособствуют сокращению издержек, поэтому технологии нужны и важны. К участникам сессии Серебряникова обратилась с вопросом о том, какие вызовы цифровой экономики нас ожидают через пять лет.

— Мы научились работать в логике сквозных технологий, — ответил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. — Буквально несколько лет назад этой логики не было, а сейчас есть модель трех волн: первая — волна цифровизации, использование зрелых технологических решений, которые мы называем базовым технологическим пакетом. Первая самая важная группа технологий — большие данные. Самое главное, что все последующие технологии опираются на работу с данными. Следующая волна — технологическая инициатива. <…> Много прорывных технологий сейчас тестируется. Телекомы выступают заказчиком новых технологий.

Дмитрий Песков: «Сегодня нацпроект «Наука» — это в первую очередь инвестиции в физику, фотонику, генетику»

По словам Пескова, вторая волна — фокус 20-х годов. «Хайп схлынет, мы перестанем говорить о больших данных и искусственном интеллекте, это станет обычным делом. Дальше еще важнее — природоподобные технологии. Подлинный вызов XXI века — не цифры и данные, а климат и планета Земля. Страны смотрят, как все изменится», — пояснил он и продолжил линию, что в 30-е годы фокусом станет генетика, биотехнологии, кванты.

В этот третий, технологический пакет как раз и приходят инвестиции сейчас, продолжил спикер: «Сегодня нацпроект «Наука» — это в первую очередь инвестиции в физику, фотонику, генетику».

Хайп в этой сфере, который породили ранее, был очень важен, но пора отделить его от реального содержания и начать работать. Суверенитет сегодня невозможен без суверенитета данных, нам необходимо понять технологические стыки, которые его формируют, заключил он.

Новый уровень взаимодействия со своим здоровьем

«Говоря про государство и суверенитет, мы не должны забывать, что в первую очередь важно качество жизни, долголетие, возможность самореализации», — обратилась Серебряникова к замминистра здравоохранения Елене Бойко с просьбой пояснить, как она относится к «опытам», которые проводятся над системой здравоохранения сегодня, а главное, получат ли в ближайшее время россияне ощутимый эффект, например, в продлении срока жизни.

Бойко поправила модератора, не согласившись со словом «опыты»: «Мы движемся по спланированной траектории», — отметила она.

Бойко начала свое выступление с общеизвестного тезиса о том, что легче предотвратить заболевание, чем лечиться. Тем не менее не все это понимают, посетовала она, поэтому в новом нацпроекте «Здравоохранение» проекты направлены на подготовку медицинских кадров и внедрение цифровых технологий: «Нужно перенести сознание населения на то, что о здоровье надо заботиться. Звучит банально, но это наш основной инструмент, на который мы рассчитываем». Цифровые технологии должны вам дать совсем новый уровень взаимодействия со своим здоровьем, добавила она. Как это должно работать — в идеале человек получает информацию о своем здоровье и совет: например, у вас низкое давление — выпейте кофе. Или у вас такие-то показатели, пройдите диспансеризацию.

Елена Бойко: «Нужно перенести сознание населения на то, что о здоровье надо заботиться. Звучит банально, но это наш основной инструмент, на который мы рассчитываем»

Второе направление нацпроекта — как более эффективно лечить человека. «Мы можем существенно снизить человеческий фактор. Врачи — тоже люди, они ошибаются. Нам необходимо накапливать в медицине цифровые данные, внедрять единые алгоритмы по каждому заболеванию, оцифровывать их».

По словам Бойко, Россия существенно продвинулась здесь, и совсем недавно был принят закон, который вводит сущность клинических рекомендаций. Это алгоритм лечения каждого заболевания, который станет единым правилом для всех врачей в каждой медорганизации. Закон вступит в силу в 2022 году. Профессиональное сообщество должно утвердить эти правила, а правительство — оцифровать и сделать обязательным контроль выполнения алгоритмов.

«При лечении важна скорость реагирования», — продолжила она. И здесь человек должен точно знать, куда он может обратиться, у каждого должна быть индивидуальная траектория, а информационные системы должны помочь выстраивать эту траекторию и соблюдать время.

Безопасность не входит в планы разработчиков

«Не упускаем ли мы что-то, что мы делаем не так, когда нам нужно задумываться или уже поздно с точки зрения информационной безопасности, защиты данных?» — обратилась модератор к генеральному директору группы компаний InfoWatch Наталье Касперской. Выяснилось, что упускаем, и довольно много моментов. Например, многие разработчики вообще не закладывают параметр безопасности в свои разработки, так как спешат продемонстрировать свой новый невероятный продукт инвесторам. После чего выясняется, что внедрить его в готовый продукт уже невозможно.

«Новые технологии, естественно, несут новые риски. Большинство современных технологий — импортные. Второе — все современные технологии (практически без исключения) либо облачные, либо требуют удаленного доступа для своего использования», — начала Касперская. А это значит, что производитель имеет возможность управления этой технологией, по сути, технологии даются не в собственность, а в аренду. То есть предприятия не приобретают технологии, а приобретают право на них, пояснила она.

Наталья Касперская: «Что такое персональное устройство? Оно имеет прямой доступ в интернет. Это значит, что производитель платформы этого персонального устройства имеет всю информацию с этого устройства о пользователе»

Опасность таится уже в самом устройстве, в котором содержатся данные. «Что такое персональное устройство? Оно имеет прямой доступ в интернет. Это значит, что производитель платформы этого персонального устройства: а) имеет всю информацию с этого устройства о пользователе. И обладает этими большими данными. Как бы мы их ни деанонимизировали, это абсолютно не имеет смысла, потому что там есть десятки приложений, которые тоже получают доступ, — и вы не можете запретить им доступ, потому что так устроена сама платформа».

Эти личные сведения о том, как человек ест, спит, какое у него здоровье, дают большие данные о нации, о трендах, ее здоровье. С другой стороны, можно вычислить конкретных индивидуумов и оказать на них конкретное воздействие — и это страшно, заключила Касперская.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов