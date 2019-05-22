Пётр Щедровицкий: «И вообще, если кто кого и эксплуатирует, то всё общество — предпринимателя»

Российский методолог, экс-советник Кириенко и член «Группы Бессмертных» — о промышленных революциях и ключевых исторических уроках

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани выступил Петр Щедровицкий — видный российский методолог, политтехнолог, философ, продолжатель дела своего великого отца, основателя системо-мыследеятельностной методологии Георгия Щедровицкого. По большому счету эти определения мало кому и что говорят, особенно в кругах обывателей. Тем не менее встреча собрала татарстанское бизнес-сообщество, профессуру и ряд продвинутых казанских предпринимателей. Что ищут и что обнаруживают (или нет) слушатели в лекциях Щедровицкого-младшего — в репортаже «Реального времени».

Как в свое время было с Георгием Щедровицким, лидером Московского методологического кружка, идейным вдохновителем всего методологического движения, вокруг Петра Щедровицкого всегда были крупные бизнесмены и будущие авангардисты широкого спектра индустрий. Сам он настаивает, что просто учит мыслить, раскладывать мыслительный алгоритм на составляющие и искать «лаги», получая бесценные исторические уроки, и, что более важно, учит задавать правильные вопросы. Петр Щедровицкий — участник «Группы Бессмертных», экс-советник Кириенко во времена его полпредства в ПФО, член правления «Росатома», что свидетельствует о признании его теорий и образа мысли. Мы задокументировали встречу, чтобы каждый мог решить сам — насколько актуальны и применимы в реалиях теории Щедровицкого.

От холокоста до взрыва платформы в Мексиканском заливе. Пора вернуться к пониманию процессов

В зале Института экономики и финансов КФУ — более ста человек. На этот раз никаких студентов, за очень редким исключением. Аудитория Щедровицкого — скорее те, кто уже в состоянии на что-то влиять за пределами своей комнаты. Перед появлением на сцене спикера слово взял глава «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев:

«Все мы помним 90-е, тогда все были предпринимателями по одной простой причине: если втыкали палку в землю, она приносила плоды, а 90% бизнесов были прибыльными. Было достаточно легко шокировать публику, сказав: «Мы производим в Елабуге майонез и продаем аж в Удмуртию». Все радовались: о, какое достижение. Сейчас мы производим и поставляем в 54 страны мира, понимая, что этим уже невозможно удивить. Инкубатор под названием «Российская экономика в 90-х», где рынок все прощал, вырос.

Перед появлением на сцене спикера слово взял глава «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев

Сегодня мы будем размышлять о роли предпринимателя уже не просто в разрезе «я вложил деньги и хочу что-то получить», а о том, как создать новые условия для добавленной стоимости, которая рождается не только умением и деньгами, но еще и инновациями, продвижениями в области технологий. Я думаю, что тем, кто хочет сделать прорыв в следующем десятилетии, нужно очень внимательно относиться к этому. Поэтому я здесь, поэтому я также буду слушать эту лекцию», — подытожил промышленник, передав микрофон Петру Щедровицкому.

«Есть очень известный тезис, старшее поколение его хорошо помнит — это один из «Тезисов о Фейербахе». Звучал он так: предыдущие философы только объясняли мир, а наша задача — его поменять. Мы в последние сто с лишним лет так напряженно меняли окружающий мир и менялись от этих проблем — от холокоста до взрыва платформы в Мексиканском заливе, что хорошо было бы чуть-чуть остановиться и вернуться к пониманию процессов, которые происходят. Все, что я буду говорить, — это результат некой исследовательской программы, которую я веду всю сознательную жизнь. О некоторых результатах я попробую вам рассказать», — начал спикер.

«В России производительность труда отстает от европейского уровня минимум в 1,5 раза»

Щедровицкий вспомнил дискуссию, развернувшуюся в ранние годы СССР: тогда основным вопросом были методы индустриализации — обеспечение участия страны в глобальной промышленной гонке, которая к середине 1920-х годов стала очевидной. Лев Троцкий однозначно сформулировал метрики любых проектов индустриализации. «Если вам удалось добиться улучшения производительности труда в большей степени, чем вашим конкурентам, то та система, которую вы создали, конкурентоспособна. Если вы проигрываете в производительности — вы обречены», — перефразировал лектор революционера.

Методолог продемонстрировал залу слайды со статистикой собственной исследовательской работы, согласно выводам Щедровицкого, в стране победившего социализма в самом пике развития ее экономики (в 1975 году), как и сегодня в России, производительность труда достигала лишь половины показателей США, то есть лишь 55%. Сегодня страна находится в еще более сложном положении, заявил спикер, аргументируя это подсчетами, согласно которым лидер второй промышленной революции — США ушли далеко вперед, а с европейцами Россия сейчас находится в таком же соотношении, как и с американцами в 1975 году (см. статистику ниже).

«В России производительность труда на крупных и средних предприятиях отстает от европейского уровня минимум в 1,5 раза. Мы можем по-разному считать, но мы должны понимать, что каждая промышленная революция приводит к взрывному росту производительности труда», — подчеркнул Щедровицкий, добавив, что именно понимание и осознание этого может обеспечить жизнь экономике и предприятиям, занятым в ней.

«Барьер не в технологическом разделении труда, а в экономическом и социальном»

«Я читал Адама Смита в старшем классе школы. Там в первой главе написано, что разделение труда — единственный источник богатства народов. Тогда я не понял и потом долго не понимал, пока не пришел работать в «Росатом», и мы начали создавать систему серийного строительства атомных станций. Тогда я понял, что технологическое разделение труда — и есть источник добавленной стоимости. Если формула разделения труда неправильная, то добавленная стоимость низкая. Может сложиться ощущение, что это очень просто — это написано в первой главе Адама Смита. Проблема в том, что уже в 1920-е годы стало понятно, что это многоуровневая система», — констатировал методолог.

Щедровицкий напомнил слушателям трехуровневую теорию разделения труда Макса Вебера: технологическое разделение труда — распределение функций или видов занятий между отдельными работниками, экономическое разделение труда, когда отдельные самостоятельные предприятия со своей экономикой и прибыльностью входят в кооперацию и что-то производят, и, наконец, социальное разделение — система статусов и ролей, возникающая на основе распределения обязанностей.

«Экономическое разделение труда не совпадает с технологическим. Вы не можете рассуждать так: если нужны шины, надо создать завод по производству шин. В Советском Союзе так рассуждали, и ничего не получилось. Завод должен производить что-то еще, — пояснил Щедровицкий. — Инновации же в последние 15—20 лет напоминают анекдот «Отгадал все буквы — не отгадал слово». Вся элементная база инновационного процесса у нас есть: инкубаторы бизнеса, венчурные фонды и так далее. А инновационный процесс не идет, поскольку барьер не в технологическом разделении труда, а в экономическом и социальном. И там завязан узел, который трудно распутать».

При том что, согласно теории Щедровицкого, именно на предпринимателе лежит ответственность за построение новой системы разделения труда, а значит, и повышение производительности, предприниматель еще и тот, кто берет на себя риски формирования этой новой системы, «снимая» их с общества

«Построение новой системы разделения труда обеспечивает предприниматель»

«Что за позиция выигрывает и получает свой тип дохода от того, что система разделения труда стала более производительной? Это и есть источник. Технологический предприниматель — странная фигура, которая зарабатывает не на торговле, не на том, что он у кого-то что-то отбирает, или приходит к большому начальнику и о чем-то рассказывает. Он зарабатывает только благодаря повышению производительности труда: раз производительность труда выросла, он честно получает часть добавленной стоимости в виде предпринимательской прибыли».

При том что, согласно теории Щедровицкого, именно на предпринимателе лежит ответственность за построение новой системы разделения труда, а значит, и повышение производительности, предприниматель еще и тот, кто берет на себя риски формирования этой новой системы, «снимая» их с общества.

«Предприниматель — это тот, кто берет на себя риски за формирование новой системы разделения труда, которая в будущем повысит его прибыль, но этого, конечно, никто не гарантирует. И вообще, если кто кого и эксплуатирует, то всё общество эксплуатирует предпринимателя. Потому что тот, кто пришел к нему за заработной платой, получает ее независимо от того, создаст он этот новый продукт, который заработает предпринимателю прибыль, или нет. Капиталист дает ему кредитные деньги, рассчитывая получить процент ну или инвестиционный доход, потому что он сам не знает, что делать. А государство забирает у него часть добавленной стоимости на решение социальных вопросов», — аргументировал Щедровицкий.

«Сейчас перед нами опять стоит выбор, и мы его как-то сделаем с вами в ближайший год»

Финальную часть спича методолог посвятил четвертой промышленной революции. Согласно теориям Щедровицкого, в данный момент мировая экономика находится на грани четвертого цикла прорывного развития, циклы проходят с периодичностью в 150 лет начиная с 1550 года. Технологическое ядро новой волны составляют цифровизация, создание материалов с управляемыми свойствами и «умных» систем управления.

Спикер выразил уверенность в том, что страна-локомотив грядущей перестройки всех общественных институтов еще не успела обозначиться, а это, в свою очередь, рождает мотивацию. И здесь все зависит от активности именно предпринимателей, их готовности и желания коррелировать с изменяющимися условиями. Якорным фактором успеха может стать тщательный анализ исторических уроков и учет ошибок, за которые страна может расплачиваться последующий век.

«Основной вопрос: мы опять попробуем реализовать догоняющую индустриализацию административным методом или мы все-таки не будем наступать на эти грабли и попробуем войти в нее на предпринимательской основе? Россия в последнюю четверть XIX — начала XX века по этой развилке как раз шла. Я считаю, что был шанс пойти по пути предпринимательства, но он не состоялся в силу катаклизмов в первую очередь, участия в Первой мировой войне, а война работает скорее на выбор административного пути. Потом, как вы знаете, 70 лет у нас за предпринимательство расстреливали. Сейчас перед нами опять стоит выбор, и мы его как-то сделаем с вами в ближайший год», — резюмировал Петр Щедровицкий.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов