«Это было мое личное решение»: Виктор Дьячков ушел из руководства ГК ICL

Титан татарстанской IT-индустрии уступил кресло гендиректора своему заместителю

Фото: Максим Платонов

Одна из ведущих и быстрорастущих российских IT-компаний родом из Казани — группа компаний ICL сменила руководство. Идейный лидер и вдохновитель, при непосредственном участии которого была основана группа, и бывший у руля почти три десятка лет, Виктор Дьячков на этой неделе покинул пост генерального директора АО «АйСиЭл-КПО ВС». Головную компанию ГК ICL с выручкой в 9,8 млрд рублей возглавил его заместитель Евгений Степанов. Чем вызван уход пионера татарстанской IT-индустрии и на каких проектах он теперь сосредоточится — подробнее в материале «Реального времени».



«Это было мое личное решение»



У татарстанской группы компаний ICL, работающей на рынке 28 лет и предоставляющей весь спектр IT-услуг, с 13 мая новый руководитель. Стоявший у руля компании с момента ее основания в начале 90-х (с 1991-1998гг. заместитель генерального директора, с 1998-2019гг. — генеральный директор) Виктор Дьячков уступил пост руководителя головной компании АО «АйСиЭл-КПО ВС» своему заместителю. Отвечая на вопрос, чем продиктовано решение уйти из руководства группы компаний, Дьячков ответил, что его ждут новые задачи:

— Это было мое личное решение. Решил сосредоточиться и уделять больше внимания стратегическим вопросам развития группы компаний. Для этого вопросы оперативного характера теперь будут находиться в ведении назначенного 13 мая этого года Общим собранием акционеров генерального директора Евгения Витальевича Степанова. Я остался генеральным директором ООО «ДжиДиСи Сервисез» (дочернее общество АО «АйСиЭл-КПО ВС», — прим. ред.). А в целом в группе компаний занимаю позицию председателя совета директоров головной компании, что позволит мне сосредоточиться на развитии стратегии группы компаний. Развитие идет динамично, у нас много проектов, связанных с расширением деятельности в Европе и Юго-Восточной Азии. Буду заниматься в том числе этими проектами и меньше буду загружен оперативной деятельностью, — прокомментировал «Реальному времени» свой уход с поста гендиректора Виктор Дьячков.

«Никаких принципиальных изменений в структуре, миссии и приоритетах не запланировано»

Как сообщили в пресс-службе ICL, Виктор Дьячков, являющийся основным акционером АО «АйСиЭл-КПО ВС», перешел на позицию председателя совета директоров головной компании, где он, в частности, планирует заниматься вопросами стратегии и выстраиванием системы взаимодействия подразделений и юридических лиц, входящих в группу компаний ICL, в целях повышения их эффективности и конкурентоспособности на рынке.

Новый руководитель ICL Евгений Степанов был заместителем Дьячкова в АО «АйСиЭл — КПО ВС» по логистике, производству и реализации оборудования ICL. Также он является директором производственно-коммерческого центра (ПКЦ / ICL Техно) и гендиректором ООО «АйСиЭл Техно» (ICL Техно), которому принадлежит открытый год назад первый технопарк в рамках развития ОЭЗ «Иннополис» в Лаишево, инвестиции в проект составили 820 млн рублей. В отличие от главной титульной площадки «Иннополиса» в Верхнеуслонском районе, которая строилась на федеральные деньги, «младшая» поднималась исключительно на частном капитале.

— Главная задача, которую ставит передо мной, как перед генеральным директором, Совет директоров компании, — это обеспечивать компании устойчивый рост, опережающий темпы роста рынка. До данного назначения я проработал в компании более двадцати лет в должности первого заместителя генерального директора, и мне близки цели, которые компания ставит перед собой, и подходы к их осуществлению. На новом посту я продолжу придерживаться действующей стратегии: будем создавать и развивать уникальные решения для различных отраслей экономики, реализовывать уже имеющиеся и брать в разработку новые проекты, которые уже исчисляются сотнями, — сообщил «Реальному времени» Евгений Степанов.

По его словам, приоритетами развития компании по-прежнему остаются вклад в формирование комфортной среды для жизни с использованием механизмов цифровизации, а также разработка удобных инструментов и решений для бизнеса. Для этого в ICL продолжат держать курс на автоматизацию и повышение эффективности заказчиков посредством привлечения ведущих практик IT-сферы. «Таким образом, курс на развитие группы компаний ICL и верность высоким стандартам работы, принятый руководством группы компаний, сохраняется, никаких принципиальных изменений в структуре, миссии и приоритетах работы группы компаний не запланировано», — заверил Степанов.



«Он еще на заре своей деятельности мыслил трансгранично»

ICL была основана в 1991 году на базе завода ЭВМ при непосредственном участии Виктора Дьячкова. Группа компаний была создана как совместное предприятие Казанского производственного объединения вычислительных систем (КПО ВС) и британской компании International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 год входила в ГК Fujitsu, которая на сегодня является одним из партнеров. ГК ICL состоит из семи самостоятельных бизнес-центров и трех направлений брендов, часть из которых работает как дочерние компании ICL. Штаб-квартира в Казани, ряд представительств и офисов — в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Астрахани, Иннополисе и Белграде (Сербия).

Завод ЭВМ для Дьячкова был родным. После выпуска из КАИ в 1974 году по специальности «Электронные вычислительные машины» Дьячков начал здесь профессиональную карьеру, пройдя путь от инженера-наладчика до начальника цеха. В 1988 и 1990 годах окончил курсы директоров в Академии внешней торговли СССР и в школе бизнеса Университета Duke (США).

Выручка группы компаний ICL за 2018 год составила 9 853 154 тыс. руб. (без НДС). Фото icl.kazan.ru

Говоря о планах в группе компаний, сообщили, что намерены продолжать активное развитие на российском рынке, расширяться в азиатский регион (Сингапур, Япония) и в европейские страны. География заказчиков уже насчитывает 30 стран мира. Выручка группы компаний ICL за 2018 год составила 9 853 154 тыс. руб. (без НДС).

По данным за 2016 год, в уставном капитале головной компании у бывшего гендиректора был 51%, однако сейчас, по данным базы «Спарк-Интерфакс», структура учредителей АО «АйСиЭл-КПО ВС» выглядит иначе. Научно-производственному объединению вычислительных систем (НПО ВС) принадлежат 42,28%, Виктору Дьячкову — 25,46%, возглавляемому им «ДжиДиСи Сервисез» — 10%, Элине Силантьевой — 5,07%, Евгению Степанову — 2,15%, Айдару Гузаирову — 1,5%, Игорю Кульмякову — 1,5%, Дмитрию Ляшко — 1%, Сергею Соловьеву — 0,78%.

— У нас в прошлом году произошли изменения, к которым мы планомерно шли несколько лет. Заключаются они в том, что все предприятия группы компаний теперь находятся под материнской компанией АО «АйСиЭл-КПО ВС», основным акционером которой является Дьячков, — пояснили в группе компаний.

Дьячков также остается совладельцем еще двух компаний ICL: «Айсиэл Проминжиниринг» (20%), «Айсиэл Техно» (30,6%). А в марте он также передал руководство фирмой «Айсиэл Софт» директору Центра глобального предоставления услуг (GDC / ICL Services) Сергею Соловьеву.

В среде экспертов IT-сферы встречаются разные отзывы о продуктах компании, в том числе негативные: «Откровенно говоря, по ICL мало хорошего могу сказать с точки зрения того железа, которое они собирают». Однако в целом преобладают положительные оценки о деятельности группы и ее достижениях.



— Дьячков — достаточно результативный и успешный предприниматель и управленец. Он еще на заре своей деятельности мыслил трансгранично, то есть для него уже тогда международные контракты были нормой. Я, как предприниматель, допустим, был на этапе развития. Мы с ним сидели в совместных проектах, могу сказать, что это сильный, активный управленец, — отметил гендиректор «Барс Групп» Тимур Ахмеров.

— Ему нужно отдать должное, они смогли быстро реализовать крупную сервисную компанию в российских масштабах. В этом отношении они молодцы! Тот спектр услуг, который как раз за счет сервиса они охватывают, достаточно широкий и объективно сложный. Но они с этим справляются, — высказал свое мнение сооснователь и гендиректор международной компании-провайдера DeNet Рафик Сингатуллин.

Василя Ширшова, Лейсан Набиева