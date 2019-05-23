85 лет для 12 фигурантов дела ТЦ «Адмирал»
Казанский суд не нашел оснований для условного срока ни одному из подсудимых
Жесткий приговор по делу об огненной трагедии в ТЦ «Адмирал» вынес сегодня казанский суд. Все 12 фигурантов получили реальные сроки от 4,5 до 13 лет колонии. Пять из них уже находились под стражей, семеро были арестованы сразу после оглашения решения. Суд также возложил на органы опеки вопрос о судьбе трех детей экс-начальника отдела УФССП по РТ Жанны Алпаровой, не найдя оснований для предоставления ей отсрочки хотя бы до вступления приговора в силу. По реакции осужденных было ясно — они рассчитывали на более мягкое наказание, а то и на полное оправдание.
Приговор суда полностью совпал с позицией гособвинения в части наказания для нескольких фигурантов — экс-приставов Алпаровой и Сафиной, прораба Халикова, рабочих Габдулхаевых и Ульданова. Все остальные получили сроки меньше, чем запрашивала прокуратура. Исключением стал рабочий Мухаметханов. Если приговор вступит в силу, за решеткой фигурантам предстоит провести чуть больше 85 лет — по совокупности сроков.
Гусейн Гахраманов, директор ООО «Заря»
Гюльгусейн Наджафов, замдиректора ООО «Заря»
Николай Каекин, замдиректора ООО «Заря»
Роберт Хайруллин, гендиректор ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент»
Галия Исаева, старший специалист 3 разряда инспекции Госстройнадзора РТ
Фанис Мухаметханов, безработный
Альберт Халиков, бригадир рабочих
Нияз и Наиль Габдулхаевы, безработные
Фирдинат Ульданов, безработный
Жанна Алпарова, экс-начальник межрайонного отдела УФССП по РТ
Минзиля Сафина, экс-пристав межрайонного отдела УФССП по РТ
Справка
Статьи обвинения и максимальные санкции по УК РФ:
- Статья 216 часть 3: нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двух и более лиц и крупного ущерба, — до 7 лет колонии.
- Статья 238 часть 3: выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, — до 10 лет колонии.
- Статья 219 часть 3: нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, — до 7 лет колонии.
- Статья 201 часть 2: использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, повлекшее тяжкие последствия, — до 10 лет колонии.
- Статья 315: злостное неисполнение вступившего в силу решения суда — до 2 лет колонии.
- Статья 199 часть 2 пункт «б»: уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере — до 6 лет колонии.
- Статья 327 часть 2: подделка официального документа с целью скрыть иное преступление или облегчить его совершение — до 4 лет колонии.
- Статья 33 часть 4, статья 286 часть 3 пункт «в»: подстрекательство к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий — до 10 лет колонии.
- Статья 286 часть 3, пункт «в»: превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий — до 10 лет колонии.
- Статья 292 часть 2: внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества и государства, — до 4 лет колонии.
- Статья 33 часть 4, статья 292 часть 2: подстрекательство к внесению должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества и государства, — до 4 лет колонии.
комментарии