85 лет для 12 фигурантов дела ТЦ «Адмирал»

Казанский суд не нашел оснований для условного срока ни одному из подсудимых

Фото: Максим Платонов

Жесткий приговор по делу об огненной трагедии в ТЦ «Адмирал» вынес сегодня казанский суд. Все 12 фигурантов получили реальные сроки от 4,5 до 13 лет колонии. Пять из них уже находились под стражей, семеро были арестованы сразу после оглашения решения. Суд также возложил на органы опеки вопрос о судьбе трех детей экс-начальника отдела УФССП по РТ Жанны Алпаровой, не найдя оснований для предоставления ей отсрочки хотя бы до вступления приговора в силу. По реакции осужденных было ясно — они рассчитывали на более мягкое наказание, а то и на полное оправдание.

Приговор суда полностью совпал с позицией гособвинения в части наказания для нескольких фигурантов — экс-приставов Алпаровой и Сафиной, прораба Халикова, рабочих Габдулхаевых и Ульданова. Все остальные получили сроки меньше, чем запрашивала прокуратура. Исключением стал рабочий Мухаметханов. Если приговор вступит в силу, за решеткой фигурантам предстоит провести чуть больше 85 лет — по совокупности сроков.



Гусейн Гахраманов, директор ООО «Заря»

13 лет колонии общего режима

Прокурор просил 14 лет и 10 месяцев

Осужден по: ст. 238 ч. 3, ст. 216 ч. 3 УК РФ

Освобожден за сроком давности по: ст. 315, ст. 199 ч. 1 УК РФ

Реабилитирован по: ст. 201 ч. 2; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ

Гюльгусейн Наджафов, замдиректора ООО «Заря»



9 лет и 6 месяцев

Прокурор просил 14 лет и 6 месяцев

Осужден по: ст. 238 УК РФ

Реабилитирован по: ст. 201 ч. 2 УК РФ

Оправдан по: ст. 216 ч. 3 УК РФ

Николай Каекин, замдиректора ООО «Заря»



7 лет колонии строгого режима

Прокурор просил 14 лет

Осужден по: ст. 238 УК РФ

Реабилитирован по: ст. 201 ч. 2 УК РФ

Оправдан по: ст. 216 ч. 3 УК РФ

Роберт Хайруллин, гендиректор ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент»

9 лет и 6 месяцев колонии

Прокурор просил 9 лет и 10 месяцев

Осужден по: ст. 238 ч. 3

Реабилитирован по: ст. 201 ч. 2 УК РФ

Оправдан по: ст. 327 ч. 2 УК РФ

Галия Исаева, старший специалист 3 разряда инспекции Госстройнадзора РТ

5 лет колонии общего режима

Прокурор просил 6 лет

Осуждена по: ч. 3 ст. 293 УК РФ

Фанис Мухаметханов, безработный



6 лет колонии общего режима

Прокурор просил 4 года и 6 месяцев

Осужден по: ст. 216 ч. 3 УК РФ

Альберт Халиков, бригадир рабочих

4 года и 6 месяцев колонии общего режима

Прокурор просил 4 года и 6 месяцев

Осужден по: ст. 216 ч. 3 УК РФ

Нияз и Наиль Габдулхаевы, безработные

По 6 лет и 6 месяцев колонии

Прокурор просил по 6 лет и 6 месяцев

Осуждены по: ст. 216 ч. 3 УК РФ

Фирдинат Ульданов, безработный

6 лет и 6 месяцев колонии общего режима

Прокурор просил 6 лет и 6 месяцев

Осужден по: ст. 216 ч. 3 УК РФ

Жанна Алпарова, экс-начальник межрайонного отдела УФССП по РТ

7 лет колонии общего режима

Прокурор просил 7 лет

Осуждена по: ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ

Минзиля Сафина, экс-пристав межрайонного отдела УФССП по РТ

4 года и 6 месяцев колонии общего режима

Прокурор просил 4 года и 6 месяцев

Осуждена по: ст. 292 ч. 2; ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ

Ирина Плотникова