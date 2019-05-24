Минниханов заявил, что снос Арских казарм стал результатам недоработки всех ответственных служб

Президент Татарстана Рустам Минниханов, комментируя снос Арских казарм, заявил, что он стал результатам недоработки всех ответственных служб. Мнение главы республики озвучила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Позиция президента Республики Татарстан сводится к тому, что при решении подобного вопроса, безусловно, ни в коем случае нельзя относится к нему формально. Все ответственные службы, которые должны были принимать участие в решении этого вопроса в части еще того, как только этот вопрос зарождался, должны были организовать широчайшие общественные обсуждения для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу. По убеждению президента, к сожалению, должным образом эта работа не была организована», — сказала она.

По ее словам, «произошло то, что произошло».

«И, наверное, это такой тяжелый урок, который на будущее будет учтен при организации подобной работы», — подытожила Галимова.

В Казани 22 мая начали снос оставшихся зданий Арских казарм в Октябрьском городке. На улице Николая Ершова, где расположены казармы, заработала строительная техника. Территория вокруг казарм огорожена.