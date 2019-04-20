События недели: пожар в Нотр-Даме, декларации депутатов Госсовета и конец следствия об «Адмирале»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

Начало недели оказалось трагичным для жителей Франции и ценителей готической архитектуры — в Париже от пожара пострадал Нотр-Дам. Французская судебная полиция предполагает, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической системе здания. В Татарстане неделя прошла в рабочем режиме: депутаты Госсовета обнародовали декларации, следствие об «Адмирале» подошло к концу, Айрату Нурутдинову предрекли пост в Минземимуществе РТ. Об этих и остальных событиях уходящей недели — в материале «Реального времени».

Пожар в Нотр-Даме

Понедельник принес французам и ценителям готической архитектуры страшное известие — в соборе Парижской Богоматери произошел пожар. В результате обрушились крыша и шпиль Нотр-Дама. Собор горел более 12 часов, туристы и французы не смогли остаться равнодушными. Многие всю ночь провели у реликвии, молясь за окончание пожара. К горящему собору прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп. С огнем боролось более 400 спасателей.

Часть реликвий Нотр-Дама удалось спасти, среди них терновый венец и туника Сен-Луи. Эмманюэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет. Он подчеркнул, что после реконструкции собор станет еще красивее. Представитель французской судебной полиции в конце недели сообщил, что, по мнению следователей, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, скорее всего, является электрическое короткое замыкание.

Депутаты Госсовета РТ обнародовали декларации

На этой неделе, следом за федеральными коллегами, декларации обнародовали депутаты Госсовета РТ. Аналитическая служба газеты «Реальное время» подготовила ежегодный рейтинг доходов татарстанских парламентариев. На первое место вернулся основатель холдинга ТТС Вячеслав Зубарев. Он увеличил за год свое состояние на 28,3 млн рублей, до 435,5 млн рублей. Несмотря на то, что до показателя 2016 года он не дотянулся (641,3 млн), первое место в списке самых богатых депутатов сумел вернуть. Доход супруги уменьшился в 8 раз — с 1,3 млн рублей до 165 тысяч. Предыдущий лидер Альберт Фахрутдинов оказался в конце двадцатки. Улучшил показатели и глава ПСО «Казань» — по общим доходам с супругой он вошел в топ-5 нашего рейтинга.

На этой неделе состоялось годовое собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Фото Романа Хасаева



«Казаньоргсинтез» направит 70% прибыли на дивиденды

На этой неделе состоялось годовое собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». На нем были озвучены итоги деятельности предприятия за 2018 год. В прошлом году выручка ПАО «Казаньоргсинтез» достигла 79 млрд рублей, что на 9,7% выше уровня 2017 года. Налоговые платежи во все уровни бюджета составили 9,7 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Татарстана — 6,1 млрд рублей.

Успешное развитие предприятия положительно сказалось и на дивидендах. В этом году на них будет направлено 70% от чистой прибыли, которая за 2018 год составила 19,9 млрд рублей. Подробнее об итогах финансовой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за прошлый год — в материале «Реального времени».

ВИП-пристав получил право на реабилитацию



Второе уголовное дело против замглавы УФССП по РТ Сергея Плющего Вахитовский суд Казани рассмотрел аналогично первому — снова вынес оправдательный вердикт. Следствие обвиняло заместителя главного пристава республики в превышении полномочий и получении взятки в 100 тыс. рублей. По версии силовиков, в 2015 году Плющий якобы получил деньги за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника.

Обвинение запросило для него 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Во время предыдущего заседания в своем последнем слове Плющий продолжил настаивать на своей невиновности, заявил, что никаких преступлений не совершал. Подробности — в материале «Реального времени».

Айрат Нурутдинов может покинуть свой пост еще до выборов в татарстанский парламент. Фото Максима Платонова



Возглавит ли глава РФП Айрат Нурутдинов Минземимущество РТ?



Глава Республиканского фонда поддержки пострадавших вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка» (РФП) Айрат Нурутдинов может покинуть свой пост еще до выборов в татарстанский парламент. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили источники в правительстве и парламенте РТ. Сам фонд теперь возглавит первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин — по крайней мере, лидерам движений вкладчиков ТФБ и «Интеха» говорят об этом на встречах в правительстве РТ уже полгода. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что официальных документов еще нет, и пока не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.

В преддверии ухода в большую политику двух политических тяжеловесов — главы Министерства земельных и имущественных отношений РТ Азата Хамаева и главы «Таттелекома» Лутфуллы Шафигуллина — обсуждается назначение Нурутдинова на новые государственные должности, но скорее всего он возглавит МЗИО, сообщили источники издания. Действующий же министр Азат Хамаев, как рассказали собеседники нашего издания, займет место зампредседателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой, а Лутфулла Шафигуллин покидает свой пост 1 мая. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кульминацией процесса стал двухдневный допрос подсудимой Жанны Алпаровой — с вызовом скорой, обвинениями в адрес председательствующего судьи и сотрудников Следкома, разоблачениями бывших коллег-приставов. Фото Ирины Плотниковой



Судебное следствие о трагедии в ТЦ «Адмирал» подходит к завершению

В среду казанский суд поставил точку в судебном следствии по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». На следующую неделю назначен старт прений. Такой срок предложила сторона обвинения. Защита же просила о перерыве от двух недель до трех месяцев. Кульминацией процесса стал двухдневный допрос подсудимой Жанны Алпаровой — с вызовом скорой, обвинениями в адрес председательствующего судьи и сотрудников Следкома, разоблачениями бывших коллег-приставов. В ответ прокурор не задал ни одного вопроса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Начальника отдела полиции Казани обвинили в коррупции

В четверг подозреваемого в вымогательстве взятки начальника отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова отправили под домашний арест, хотя изначально следствие просило заключить его под стражу. Ходатайство о мере пресечения для задержанного полковника поменяли после того, как он частично признал за собой вину. Пострадавший владелец кафе Абдурахмонжон Каримжанов на заседание не пришел и с прессой общаться отказался, сославшись на плохое самочувствие.

Габбазова подозревают в совершении преступлений сразу по трем статьям: в превышении должностных полномочий, покушении на взятку в крупном размере по предварительному сговору, с вымогательством, а также в покушении на посредничество во взяточничестве. Не исключено, что в деле появятся и другие подозреваемые — из числа подчиненных Габбазова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

На этой неделе в Московском суде завершилось дело пенсионера, сбившего насмерть женщину и 10-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе у казанского ТЦ «Тандем» в сентябре прошлого года. Фото Лейсан Набиевой



Пенсионера, сбившего насмерть женщину и ребенка, осудили на 3 года

На этой неделе в Московском суде завершилось дело пенсионера, сбившего насмерть женщину и 10-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе у казанского ТЦ «Тандем» в сентябре прошлого года. Дамира Гатина приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и на 2,5 года лишили водительских прав. Решение суда разочаровало семью погибших, родственники намерены обжаловать приговор.

Напомним, что 70-летний водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» пенсионер Дамир Гатин сбил на проспекте Ибрагимова 36-летнюю Наталью Холкину с 10-летней дочкой. Холкина вела дочь из школы. Наезд произошел напротив дома №32, в котором они жили. Обе не выжили: девочка скончалась на месте, а мать — по дороге в больницу. Подробности судебного решения — в материале «Реального времени».

Дольщики борются за активы «ФОНа»

На очередном заседании по делу о банкротстве «ФОНа» дольщики ЖК МЧС участвовали не только в качестве слушателей. Один из представителей инициативной группы — Леонид Фоминых — выступал, как один из представителей «ФОНа». Он и передал суду соглашение о намерениях по достройке второго дома ЖК МЧС, заключенное между ООО «ФОН», Фондом поддержки дольщиков, УКСом города Казани и удмуртской компанией «Комос-Строй».

Леонид Фоминых выразил опасение, что, если будет введена процедура банкротства, нежилые помещения, которые есть в этом доме, уйдут в конкурсную массу и их нельзя будет использовать для достройки. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Радий Хабиров объявил войну автомобилистам, паркующимся на газонах. Фото bash.news

В Башкирии запретили парковки на газонах

В конце марта врио главы Башкортостана Радий Хабиров объявил войну автомобилистам, паркующимся на газонах. И на днях соответствующий законопроект приняли депутаты Госсобрания — Курултая РБ. Однако городское население весьма неоднозначно восприняло инициативу руководителя региона.

Напомним, штрафы за парковку или проезд автомобилей по газонам и клумбам для граждан составляют 1—2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс., для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении штрафы значительно возрастают. Уфимский политолог Дмитрий Казанцев делится с читателями «Реального времени» своим мнением о сути проблемы и «парковочном мышлении» жителей республиканской столицы.