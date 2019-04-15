Декларации-2018: депутаты Татарстана стали беднее на 725 млн рублей

Анастасия Колесова с мужем — самые богатые по совместному доходу, лидерство по личным средствам вернул себе Вячеслав Зубарев (ТТС)

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, следом за федеральными коллегами, свои декларации обнародовали депутаты Госсовета РТ. Аналитическая служба газеты «Реальное время» подготовила ежегодный рейтинг доходов татарстанских парламентариев. На первое место вернулся основатель холдинга ТТС Вячеслав Зубарев, а предыдущий лидер Альберт Фахрутдинов оказался в конце двадцатки. Улучшил показатели и глава ПСО «Казань» — по общим доходам с супругой он вошел в топ-5 нашего рейтинга.

Автопарк супруга Колесовой пополнился Maserati и советским грузовиком

Лидер рейтинга-2017 — Альберт Фахрутдинов, генеральный директор ЗАО «Кулон», в этот раз оказался на 19-м месте: с 604,6 млн в 2017 году его доход в 2018-м уменьшился почти в 17 раз — до 36 млн рублей. В 35 раз сократились доходы и супруги депутата — с 14,3 млн до 408 тысяч.

Основатель холдинга ТТС, председатель совета директоров ООО «УК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев увеличил за год свое состояние на 28,3 млн рублей, до 435,5 млн рублей. Несмотря на то, что до показателя 2016 года он не дотянулся (641,3 млн), первое место в списке самых богатых депутатов сумел вернуть. Доход супруги уменьшился в 8 раз — с 1,3 млн рублей до 165 тысяч.

При этом вместе они занимают второе место в рейтинге «Реального времени» и по совместному доходу. Имущество обоих супругов не изменилось: во владении депутата значится земельный участок (почти гектар) и две квартиры — 387,4 (в совместном пользовании с супругой, сыном и дочерью) и 47,6 кв. м, супруги — квартира в 167,5 кв. м и стояночное место 23,1 кв. м, а также автомобиль BMW X6 XDRIVE 35i (2017 г.).

Совсем немного отстает от лидера Анастасия Колесова, предправления «Татсоцбанка»: ее годовой доход составил 422,3 млн рублей (в 4,5 раза больше, чем прошлый результат). Возможно, рост связан с продажей четырех самых маленьких из имеющихся у нее квартир — менее 60 кв. м. Оставшиеся три имеют площадь 177,5 «квадратов», 178,6 и 500,2 кв. м. Земельные участки 2860 и 56 кв. м остались с 2017 года. В 2016 году депутат продала автомобили Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. Пока автомобилей у Колесовой нет, но есть 25 машино-мест (на одно меньше, чем годом ранее).

В 3 раза, напротив, уменьшился доход мужа Колесовой — до 171 млн рублей, таким образом, их общий результат тоже пошел вниз — на 20 млн, до 593,6 млн рублей. За год у него появился земельный участок в 200 кв. м, жилой дом в 158,8 кв. м, а также две квартиры в 93,2 кв. м и 47,2 «квадрата». Есть изменения и в «ином недвижимом имуществе», и количестве автомобилей — к мотоциклам Harley-Davidson 2006 года и BMW K1300R добавились Maserati 2010 года, ЗИЛ 41041, УАЗ (2017 года) и ГАЗ 66 (1982 года выпуска). У супруга Колесовой всего одно машино-место, зато есть гараж в 773 кв. м.

Общий доход Колесовой и ее мужа приносит им первое место по совместному доходу в рейтинге «Реального времени».

Кто еще в топ-5

В 30 раз в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос доход Сергея Рачкова, председателя совета директоров АО «ТАТПРОФ», — с 4,7 до 142 млн. За год Рачков избавился от четверти доли квартиры в 72,6 кв. м и приобрел два земельных участка в 1500 и 2403 кв. м вдобавок к 550 «квадратам», которые у него уже были в 2017 году. Депутат сохранил свои владения в Греции — участок 664 кв. м и дом в 116,5 «квадрата». Лодка и лодочный прицеп остались с 2017 года.

Супруга Рачкова в этом году заработала 336 тыс. рублей. У нее в собственности — две квартиры площадью не более 70 кв. м и два автомобиля.

Четвертое место — у Наиля Маганова, гендиректора ПАО «Татнефть», его доход уменьшился на 25,6 млн рублей, до 112,8. Шесть земельных участков общей площадью почти в 3 га, жилой дом в 159 кв. м, небольшой гараж на 22 кв. м и иное недвижимое имущество (транспортных средств у Маганова нет) остались неизменными с 2017 года. Супруга нефтяного топ-менеджера получила доход почти на 100 тыс. больше, чем в 2017 году, — 923 тыс. рублей.

Замыкает топ-5 председатель совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат» и совладелец ГК «Нэфис» Дмитрий Самаренкин с результатом в 98,4 млн рублей. За 2017 год с доходом 133 млн он также был на пятом месте.

Гендиректор производственно-строительного объединения «Казань» Равиль Зиганшин в прошлом году заработал 40 млн рублей. Это почти на 6 млн больше, чем в позапрошлом году, несмотря на череду преград, в том числе исков в Арбитражный суд республики, требующих банкротства его компании, — от налоговой, ГЖФ Татарстана, готовящегося иска от АСВ, а также сорвавшегося контракта на 39 млрд рублей от «Роскосмоса».

С учетом прошлогодних результатов его супруги в 64 млн рублей (в полтора раза больше, чем в 2017-м) Зиганшин входит в топ-5 рейтинга по совместному доходу.

Доход Комарова уменьшился почти в 10 раз за год

Экс-глава Альметьевска, бывший депутат Госдумы, влиятельный в нефтяной сфере бизнесмен, занявшийся и дорожным строительством (помимо прочего, вложил 20 млрд рублей в строительство участка дорожного коридора Европа — Западный Китай) Фоат Комаров, занимавший в рейтинге за 2017 год второе место, в этот раз, по оценке «Реального времени», спустился на 9-е место. Его доход за 2018 год снизился с 427,6 млн до 46,8 — более чем в 9 раз.

Доход Муслимы Латыповой вырос почти на 7 млн рублей за год. Притом если количество квартир осталось неизменным (77,5 и 61,8 кв. м), то к двум имеющимся земельным участкам в 1348 и 1108 кв. м Латыпова прикупила еще два, больше прежних, — 1673 и 1614 кв. м. Автомобиля по-прежнему нет.

Известный елабужский бизнесмен Леонид Барышев, генеральный директор ЗАО «Эссен продакшн АГ», почти в 2,5 раза улучшил прошлый результат — до 35 млн рублей. Бизнесмен замыкает двадцатку нашего рейтинга. При этом вместе с супругой, которая также почти вдвое увеличила доходы (с 14 млн до 25), они занимают 8-е место по совместному доходу.

У Асфана Галявова, главы «Метроэлектротранса», по итогам прошлого года почти вчетверо уменьшился доход — до 7,7 млн рублей (по сравнению с 28,8 млн рублей в 2017-м). Доход его супруги уменьшился вдвое — до 1,1 млн рублей.

Роберт Мусин, находящийся в заключении, бывший глава ПАО «Татфондбанк», за год умудрился заработать 1,4 млн, хотя это и меньше 9 млн за 2017 год. Доход его супруги также уменьшился, но ненамного (с 18,9 до 17,6 млн рублей). «Реальное время» писало о том, что представитель Лидии Мусиной рассказал в суде о ее намерении подать иск в Вахитовский суд о разделе имущества.

В целом депутаты по итогам 2018 года заработали на 725 млн рублей меньше (3,3 млрд в 2017-м против 2,6 млрд в прошлом году). Супруги депутатов за год «обеднели» на 321 млн рублей (790 млн в 2017-м и 469 в 2018-м). Совокупный доход уменьшился более чем на 1 млрд, до 3,03 млрд рублей.

Декларации о доходах депутатов Госсовета РТ за 2018 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. 2 1 ЗУБАРЕВ Вячеслав Викторович Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 435.577.110,09 165.926,78 1 2 КОЛЕСОВА Анастасия Николаевна Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 422.345.033,37 171.313.815,00 3 3 РАЧКОВ Сергей Геннадьевич Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 141.999.723,92 335.797,55 4 4 МАГАНОВ Наиль Ульфатович Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 112.883.490,74 923.147,36 6 5 САМАРЕНКИН Дмитрий Анатольевич Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 98.401.575,66 140.115,21 7 6 ЕГОРОВ Иван Михайлович Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 68.786.821,15 834.299,00 11 7 ХАЛИМОВ Рустам Хамисович Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 49.807.774,80 664.731,92 10 8 САЛИХОВ Ирек Фаритович Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 49.316.611,01 1.255.810,48 9 9 КОМАРОВ Фоат Фагимович Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 46.830.539,35 9.813.142,73