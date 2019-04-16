Макрон: собор Парижской Богоматери восстановят за пять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери потребуется пять лет.

«Мы воссоздадим собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с настоящего момента» — приводит слова французского лидера BFM.



Макрон подчеркнул, что после реконструкции собор станет еще красивее.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. В качестве основной версии пожара рассматривается непредумышленное возгорание.

