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Макрон: собор Парижской Богоматери восстановят за пять лет

21:43, 16.04.2019
Макрон: собор Парижской Богоматери восстановят за пять лет
Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери потребуется пять лет.

«Мы воссоздадим собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с настоящего момента» — приводит слова французского лидера BFM.

Макрон подчеркнул, что после реконструкции собор станет еще красивее.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. В качестве основной версии пожара рассматривается непредумышленное возгорание.

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