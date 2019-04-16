В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали пожарный и два полицейских

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В результате пожара в соборе Парижской Богоматери легкие ранения получили пожарный и два полицейских.

Всего возгорание в соборе тушили более 400 спасателей, пишет RT со ссылкой на пожарную службу Парижа.

Напомним, вчера, 15 апреля, в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. В результате сильного возгорания обрушились крыша и шпиль здания. По данным французских СМИ, огонь был ликвидирован.