Непопулярная мера Хабирова: в Башкирии запретили парковки на газонах

Медиапространство Уфы пестрит сообщениями о сотнях оштрафованных и «визгом» недовольных

В конце марта врио главы Башкортостана Радий Хабиров объявил войну автомобилистам, паркующимся на газонах. И на днях соответствующий законопроект приняли депутаты Госсобрания — Курултая РБ. Однако городское население весьма неоднозначно восприняло инициативу руководителя региона. Уфимский политолог Дмитрий Казанцев делится с читателями «Реального времени» своим мнением о сути проблемы и «парковочном мышлении» жителей республиканской столицы.

После принятых башкирским парламентом изменений в КоАП о штрафах за парковку на газонах в СМИ и соцсетях разгорелись нешуточные споры о запрете, которого в региональном кодексе ранее не было. Буквально сразу инициатор законопроекта, врио главы Башкирии Радий Хабиров поделился в Instagram статистикой первого дня действия закона и выложил видео молодого водителя Mercedes, публично извинившегося за нарушение.

«Только в Уфе наловили 576 любителей парковаться на газонах. Неплохо для начала, но требую от административных комиссий увеличения этих показателей», — отметил Хабиров.

Напомним, штрафы за парковку или проезд автомобилей по газонам и клумбам для граждан составляют 1—2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс., для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении штрафы значительно возрастают.

«Только в Уфе наловили 576 любителей парковаться на газонах. Неплохо для начала, но требую от административных комиссий увеличения этих показателей», — отметил Хабиров. Фото glavarb.ru



Бизнес-центры Уфы давно славятся теснотой парковок и частыми визитами эвакуаторщиков

В России пока серьезно не столкнулись с проблемой нехватки земли, как это произошло у европейцев. Поэтому реформа с ограничением парковок в центре крупных городов повсеместно еще не проводилась в жизнь.

Уфа сейчас активно застраивается, «впитывая» человеческие и финансовые ресурсы. И точечная застройка напрямую связана с количеством парковок. В большинстве жилых домов Уфы нет необходимого объема машино-мест. При этом горожане, проживающие в многоэтажках еще с 90-х, сохранили привычку парковать авто в шаговой доступности от дома. Видимо, потому, что раньше полицейские сводки пестрели сообщениями о кражах из машин автомагнитол и щеток стеклоочистителя. Сейчас таких ситуаций практически нет, но память осталась.

В деловой части Уфы сегодня изобилие бизнес-центров и иных зданий, переоборудованных из бывших заводов и фабрик. Вокруг этих объектов концентрируется огромное количество автомашин. Советская площадь, одна из самых красивых площадей башкирской столицы, где сейчас расположен комплекс правительственных зданий, превратилась в грандиозную парковку. Территория бизнес-центра «Капитал» давно славится теснотой парковок и частыми визитами эвакуаторщиков. Та же картина наблюдается между Домом Республики и Центральным духовным управлением мусульман России.

Объективности ради заметим, что советские постройки ориентированы на минимальное количество автотранспорта. В этом легко убедиться, посмотрев старые открытки и фото 60—70-х годов. На них по самой длинной улице Уфы, проспекту Октября, на пространстве 2—3 километров в разгар дня разъезжают две машины и один мотоцикл.

В деловой части Уфы сегодня изобилие бизнес-центров и иных зданий, переоборудованных из бывших заводов и фабрик. Вокруг этих объектов концентрируется огромное количество автомашин. Фото vechufa.ru

Дорожное фиаско Хамитова — Ялалова: попытки расширения улиц и внедрения платных парковок

На излете «хамитовского» и «ялаловского» правления (2017—2018 годы) предпринимались попытки завести концессию, предложив взимать плату 50 рублей за парковку в центре Уфы через паркоматы или мобильные приложения. Но попытки застопорились на стыке эпох и забылись со сменой региональных и местных властей.

Сегодня у уфимцев-автолюбителей нет никакого стимула оставлять машину или добираться на велосипеде либо на общественном транспорте на работу в центр города. Кроме того, расширение уличных участков в преддверии международных саммитов ШОС и БРИКС городскими властями в 2015 году было воспринято автолюбителями однозначно: крайние ряды широких улиц стали дополнительным местом для парковки, а не проезда.

К слову, в столице Башкирии как явление отсутствует зона платной парковки и специальная разметка, ее сопровождающая. Остальная разметка бо́льшую часть года также не видна.

Владельцы цивилизованных частных паркингов сетуют, что не могут продать машино-место даже за цену десятилетней давности в 350—700 тыс. рублей. Зачастую в уфимских дворах припаркованы дорогие автомобили, не соответствующие негламурному статусу жилища. Land Cruiser или Range Rover за 2—3 миллиона рублей стоит возле «хрущевки», и это привычное дело для Уфы.

Владельцы цивилизованных частных паркингов сетуют, что не могут продать машино-место даже за цену десятилетней давности. Фото rb7.ru

Управляющая компания всегда пропускает гол от могучей уфимской зимы

«Национальная» особенность уфимцев состоит в том, что горожане очень не любят спускаться под землю на машине. Наблюдая за загруженностью парковок торговых центров, можно увидеть, что в первую очередь переполнены места на крыше и въезде в ТЦ, но подземные паркинги остаются полупустыми. К тому же подъездное мышление уфимских автовладельцев укрепляется мифами о «гниении» авто, ночующего зимой в закрытом гараже.

Единственным «гаражным» доводом для уфимцев может стать необходимость или желание выехать пораньше зимой, не тратя время на расчистку авто от снега и холодный пуск. Но с учетом низкого качества работы управляющих компаний и ежедневно меняющего столичного климата весь этот комфорт нивелируются ухабами, колеей, сугробами и прочими «прелестями» уфимских дворов.

Управляющая компания всегда пропускает гол от могучей уфимской зимы, а автовладельцы в долгу не остаются и превращают газоны в перепаханное полосами месиво. Популярны также самозахваты общественных территорий с установкой личных столбиков, замков, каменных ящиков и прочие поводы для мордобоя. Эта сфера мегаполиса Уфы практически не отрегулирована из-за наспех проведенной в стране жилищной реформе в конце нулевых годов. Земля под домами и во дворах не размежевана.

Уфа, как и Казань, является довольно пыльным городом, особенно это стало заметно в последние годы. Основным поставщиком уфимской пыли является речной песок из реки Уфы (Караидель), в русле которой расположен самый населенный район города — Сипайлово, аналогичный казанской части Горки — Азино.

Весь апрель Уфа стоит в дымке от мелкой пыли. Свой вклад вносят и многочисленные уфимские девелоперы, которые гоняют через весь город китайские трехосные самосвалы — убийц асфальта с недомытыми колесами. Грузовики доезжают до центра города.

Управляющая компания всегда пропускает гол от могучей уфимской зимы, а автовладельцы в долгу не остаются и превращают газоны в перепаханное полосами месиво. Фото utv.ru



В Общественной палате Уфы начали поднимать тему отсыпки щебня на прибордюрном пространстве со стороны газона — это интересная мода, она пришла из интернет-постов об общественных пространствах, но пока не прижилась в муниципалитетах.

Позиция Радия Хабирова как законника, а он, кстати, бывший директор Института права, связывается с запретами парковки на газонах, что уже вызвало недовольство ряда автомобилистов и бурную общественную реакцию в соцсетях. Теперь законодательно закреплены определения, что такое газон, и иные термины, очевидные вещи, обличающие автохамов, переведены в юридическую плоскость.

Протестующие против наведения порядка с парковками на газонах резонно требуют от властей сперва построить паркинги. По оценке республиканского Министерства ЖКХ, чтобы создать для автомобилистов условия цивилизованной парковки, планируется установка 74,3 тыс. столбиков и 130 тыс. погонных метров ограждающих конструкций, а также обустройство парковочных карманов, рассчитанных на 23 398 машин.

Уфа в настоящее время стала центром урбанизации региона. Соответственно, сейчас город переживает некий урбанистический скачок и детскую болезнь мегаполиса. Фактически в нем проживают порядка 200 тыс. неучтенных жителей с пропиской в другом месте. Также ежедневно городской инфраструктурой пользуются жители близлежащих районов.

К тому же Уфа остается в числе бедных городов по бюджетной обеспеченности. На 1,2 млн жителей бюджет башкирской столицы располагает только 25 млрд рублей. В то время как у Москвы — более 2 трлн рублей на 10—15 млн горожан. То есть у российской столицы жителей в 10 раз больше, чем у «коллег» из региона, а бюджет больше в 100 раз.

По оценке республиканского Министерства ЖКХ, чтобы создать для автомобилистов условия цивилизованной парковки, планируется установка 74,3 тыс. столбиков и 130 тыс. погонных метров ограждающих конструкций. Фото nesiditsa.ru

Вместо выводов мысли вслух

В итоге многолетняя нищета бюджета башкирского мегаполиса, отсутствие за последнее десятилетие сколько-нибудь внятного плана развития городского пространства, точечные застройки без соблюдения элементарных вещей для жильцов-автомобилистов подтолкнули уже нынешние власти к решительным действиям.

Новое руководство Башкортостана начало с самого неудобного для себя и больного для уфимских автомобилистов вопроса. Теперь медиапространство региона пестрит сообщениями о сотнях оштрафованных владельцев машин и «визгом» недовольных в соцсетях.

Думаю, что следующим этапом работы Хабирова будет ограничение через парламент Башкирии распространения в домах (со стороны дворов) пивных микроточек. Споры вокруг этой темы уже развернулись. Наверняка принятие такого законопроекта тоже вызовет недовольство, однако стартовые рейтинги Хабирова позволяют главе региона «тратить» их на непопулярные среди ряда граждан решения.