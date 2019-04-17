Допрос со слезами и госпитализацией: «Кого-то надо выгородить, а кого-то на публику — наказать»

О связях подсудимой Сафиной с МВД и Фемидой, дареных главным приставом РФ иконах и своей невиновности рассказала «Навальная» из УФССП по РТ по делу «Адмирала»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня казанский суд поставил точку в судебном следствии по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». На будущий вторник назначен старт прений. Именно этот срок предложила сторона обвинения. Защита же просила о перерыве от двух недель до трех месяцев. Кульминацией процесса стал двухдневный допрос подсудимой Жанны Алпаровой — с вызовом скорой, обвинениями в адрес председательствующего судьи и сотрудников Следкома, разоблачениями бывших коллег-приставов. В ответ прокурором не было задано ни одного вопроса. «Правда» о деле «Адмирала», по версии экс-начальника отдела УФССП по РТ, — в репортаже «Реального времени».

Перерыв на скорую



Вчера от здания суда Жанна Алпарова уехала на реанимобиле, сегодня пришла сама. Со слов ее защитников, вечером в госпитале ветеранов войн на Исаева скорую с подсудимой уже ждали и тут же перенаправили с подозрением на инсульт в горбольницу №12. Там сделали компьютерную томографию, констатировали вегетососудистую дистонию с нарушениями и вернули в госпиталь, там сделали несколько уколов и отправили домой. Защитники не исключают: решение врачей было не вполне самостоятельным, сама Алпарова говорит — болеть ей некогда, надо лечить детей — близняшкам сейчас 4 года и 8 месяцев, старшей дочке — 14.

Напомним, процесс по делу о гибели 19 человек на пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» в марте 2015 года идет уже два года. Накануне суд приступил к допросу последней из 12 обвиняемых. Экс-начальник УФССП по РТ Жанна Алпарова вышла к трибуне с солидной распечаткой и начала зачитывать свои показания. С выражением и интонационными акцентами, с иронией и недоверием напомнила суду, в каких конкретно действиях ее обвиняют…

Успела сообщить, что, по версии следствия, директор ООО «Заря» Гахраманов, не желая устранять нарушения пожарной безопасности в арендуемом здании ТЦ «Адмирал» по решению суда, «склонил и.о. замруководителя УФССП по РТ Алпарову в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах», чтобы та дала поручение подчиненному сотруднику в отделе по особым исполнительным производствам незаконно закончить такое производство по ООО «Заря». А далее Алпарова 1 ноября 2013 года в кафе «Самарканд» на корпоративе в честь Дня судебного пристава дала устное указание приставу Минзиле Сафиной выйти на ТЦ «Адмирал» для проверки исполнения решения суда.

Вчера от здания суда Жанна Алпарова уехала на реанимобиле, сегодня пришла сама



Действовала из корысти — желая получить личную выгоду в виде повышенных квартальных премий и ежемесячных надбавок за работу, считает обвинение, из целей карьеризма и желания приукрасить действительное положение в отделе, искусственно повысить результаты работы. Сафина же, не обладая спецпознаниями в сфере пожарной безопасности, самостоятельно провела проверку на объекте, к которой привлекла в качестве понятых напрямую заинтересованных лиц — директора и начальника службы безопасности «Зари», и составила акт, куда внесла заведомо ложные сведения. А 8 ноября 2013 года получила еще одно указание Алпаровой — закончить это исполнительное производство как фактически исполненное…

Эти цитаты из обвинения оборвал судья Феликс Сабитов. Он сделал подсудимой замечание, что обвинительное заключение уже зачитано прокурором, и потребовал перейти к сути. «То есть мне обрывками показания давать?» — растерялась Алпарова. «Я предлагаю дать показания по вашей позиции по делу. До этого вы отказались от дачи показаний», — отвечал судья.

Адвокат обвиняемой Наталья Фарукшина заявила — Алпарова никогда не отказывалась, она лишь просила дать ей возможность до допроса реализовать право на защиту. Фарукшина просила занести ее возражение в протокол. Судья предложил подсудимой продолжить допрос. «Вы мне не даете… давать показания, как я хочу. У меня вообще никаких прав здесь нет», — сказала Алпарова. А помолчав, добавила: «Вину в предъявленном обвинении не признаю полностью. Прошу сделать перерыв».

— Почему нужен перерыв? — спросил председательствующий.

— Потому что вы меня довели — у меня трясучка началась.

— Суд постановил — в удовлетворении ходатайства отказать.

— Тогда я прошу вызвать мне скорую помощь, сказала обвиняемая и напомнила суду о своем нездоровье.

Скорая в зале могла понадобиться и еще одному из подсудимых — Альберту Халикову, который недавно перенес сложную операцию, во время чужого допроса он сам решил проверить давление. А в перерыве передал тонометр Алпаровой. Как позже рассказали адвокаты, прибор показал давление 136 на 98, очень плохой для нее показатель.

Скорая в зале могла понадобиться и еще одному из подсудимых — Альберту Халикову, который недавно перенес сложную операцию, во время чужого допроса он сам решил проверить давление



Предчувствие Парфенчикова и результаты служебной проверки

Сегодня на заседании суда Алпарова выглядела не очень здоровой. Перед продолжением допроса ее защитник Яна Ковалева заявила новые возражения на действия судьи, считая, что вчера им снова было нарушено право на защиту и доступ к правосудию. Форму изложения своих показаний подсудимый выбирает сам, судья и иные участники процесса не вправе прерывать его. Исключение лишь одно — если сказанное никак не относится к предъявленному обвинению, пояснила адвокат. И назвала еще одним нарушением отказ суда заносить в протокол возражения ее коллеги Фарукшиной.

«Суд не является органом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения», — цитировала законодательство защитник. Часть сегодняшних аргументов уже звучали в отклоненном судьей ходатайстве о его отводе.

Получив слово, Жанна Алпарова сегодня решила не сокращать дистанцию — показания давала с места, не выходя к трибуне. Голос дрожал, иногда в нем слышались слезы. «Вину в предъявленном мне обвинении не признаю полностью», — вновь заявила подсудимая, заработавшая на следствии прозвище Навальной. Ее выступление заняло два часа.

Если коротко, то, по версии Алпаровой, к истории с незаконным закрытием исполнительного производства ООО «Заря» она никакого отношения не имела, с руководством этой компании познакомилась лишь на суде, потому что ее, многодетную мать без нужных родственных связей, решили сделать крайней: у пристава Сафиной нашлись серьезные покровители в МВД и судах, а у руководившей отделом особых производств в период незаконного закрытия производства по ООО «Заря» Минуллиной — связи в Следкоме. По мнению подсудимой, в суде в полной мере были установлены и незаконное использование ее цифровой подписи в ее отсутствие, и давление на приставов с целью недостоверных показаний. А еще Алпарова впервые рассказала, как ее заслуги высоко оценил глава ФССП России Артур Парфенчиков (ныне — глава Республики Карелия).

По словам Алпаровой, в 2013-м году по итогам подготовки к Универсиаде главный пристав Татарстана Радик Ильясов хвалил ее за работу отдела по особым исполнительным производствам и объявил — будет ходатайствовать перед Парфенчиковым о ее назначении на должность своего заместителя. В мае из Москвы пришло письмо о командировании Алпаровой в центральный аппарат службу. «Я успешно прошла тестирование на соответствие должности и собеседование у главного пристава России», — рассказывала Алпарова.

Оставалось согласовать кандидатуру с ФСБ и уполномоченным в ПФО. Сомнений в том, что назначение состоится, у Ильясова не было, поэтому его приказом от 14 августа 2013 года Алпарову отправили исполнять обязанности замруководителя УФССП по РТ, а руководить отделом по особым производствам оставили зама — Алсу Минуллину. Но 27 ноября 2013 года Алпарову приказом вернули на прежнюю должность. Назначение сорвалось, потому что она не указала в анкете судимость одного из родственников. О чем, по ее словам, рассказала Парфенчикову в феврале 2015-го, когда он во время визита в Казань поинтересовался причиной.

— Он сказал, что пересмотрит мои документы, так как за родственника я отвечать не должна. Я запомнила этот день на всю жизнь, так как он подарил мне две иконы, сказав, что хочет подарить их именно мне, чтобы они оберегали меня и моих детей. Видимо, даже он предчувствовал, что со мной случится беда, — рассказала суду обвиняемая.

Продолжила словами, что оба ее руководителя — Парфенчиков и Ильясов, после возбуждения дела не ставили вопрос о ее увольнении со службы. По четырем ходатайствам следствия об отстранении Алпаровой от должности в связи с давлением на свидетелей суды вынесли отказы. В том числе и потому, что «сами свидетели говорили о давлении на них со стороны следствия», — указала на допросе экс-начальник УФССП по РТ.

Алпарова впервые рассказала, как ее заслуги высоко оценил глава ФССП России Артур Парфенчиков (ныне — глава Республики Карелия). Фото karelinform.ru



«Она пояснила — родители ее готовят в судьи»

Поскольку обвинение Жанны Алпаровой во многом строится на показаниях ее бывшей подчиненной Минзили Сафиной, она детально рассказала об обстоятельствах их знакомства. По ее словам, за Сафину просила помощник пристава Шутрова в мае 2013 года. «В ходе собеседования с Сафиной я узнала, что она из семьи сотрудников правоохранительных органов. До этого работала в Вахитовском райсуде Казани. Она пояснила — хочет набраться опыта в службе судебных приставов, так как родители ее готовят в судьи, у нее и родственники судьи есть», — поделилась информацией подсудимая.

На собеседовании Сафина показала себя грамотным юристом с опытом работы, прекрасно понимающим всю ответственность, вспоминает Алпарова. Потому ее пригласили на стажировку в отдел и на конкурсную комиссию в УФССП. Она прошла тестирование на знание законодательства об исполнительном производстве и государственной гражданской службе, включая статью 15 — «в случае дачи незаконного указания руководителем она обязана его не исполнять и сообщить об этом в службу безопасности». До назначения Алпаровой и.о. замруководителя Сафина проработала в отделе всего 7 дней, сообщила подсудимая.

— Ваша честь, можно сделать замечание Сафиной — она сидит и меня матом посылает, — прервала свои показания Алпарова.

— Я этого не слышал. Продолжайте, — ответил председательствующий.

И Алпарова продолжила. Рассказала, что первоначально в ходе служебных проверок уволившаяся годом раньше Сафина твердила — исполнительное производство она окончила в связи с фактическим устранением нарушений. А когда оказалась под следствием и угрозой ареста — «пошел оговор».

— Человек вырос в семье сотрудников (папа много лет проработал начальником УВД Аксубаевского района республики, брат — в Управлении МВД по РТ, гражданский супруг был также сотрудником правоохранительных органов), хорошо знает о преступлениях и наказаниях. И нет ничего хуже, чем народный суд, репутация. Лучше ведь выглядит, что она будто бедная лань, а я — бездушный руководитель, — объясняла суду Алпарова. — Сейчас я вижу, что если ты простой человек, то все — ты будешь виноват исключительно по той причине, что кого-то надо выгородить, а кого-то обязательно на публику наказать!

Подсудимая рассказала, что заступник в Следкоме якобы был и у Алсу Минуллиной — той, что исполняла обязанности начальника отдела и должна была контролировать работу Сафиной и законность ее решений по исполнительным производствам. Напомнила, что Сафина неоднократно меняла показания, как только сама Алпарова в ходе следствия предоставляла в свою защиту данные биллинга и иные доказательства того, что в указанные коллегой дни «дачи незаконных указаний» они не созванивались и не пересекались.

Сама Минзиля Сафина на протяжении этой долгой речи время от времени доставала телефон и набирала там какой-то текст. Факт нарушения ею условий домашнего ареста зафиксировали адвокаты. По завершении допроса Сафина поделилась с судом своим мнением о показаниях Алпаровой: «Я просто в шоке, если честно. Столько бреда я вообще никогда не слышала».

Минзиля Сафина на протяжении этой долгой речи время от времени доставала телефон и набирала там какой-то текст



«Пропавший» вещдок нашелся в Следкоме к концу судебного следствия

Подробный рассказ затронул и фиктивный розыск Минзили Сафиной. О том, что пристава ищут и ее местонахождение неизвестно в марте 2015-го писали многие СМИ, информацию подтверждал и официальный спикер Следкома Владимир Маркин. Однако Алпарова утверждает — спикера сознательно вводили в заблуждения, по материалам дела — 14 и 15 марта Сафина была на допросах, 18 марта она дала показания против Алпаровой и лишь после этого ее задержали. А затем задержали и Алпарову.

А вот не попавшей в уголовное дело Минуллиной после «Адмирала» пришлось уволиться из приставов. В отличие от следователей руководители ФССП России по результатам служебной проверки привлекли к дисциплинарной ответственности именно ее, а не Алпарову. Объявили Минуллиной неполное служебное соответствие, та уволилась, после чего следователям представили липовую, по мнению обвиняемой, копию обложки исполнительного производства по ООО «Заря». По версии подруги Минуллиной, она нашла оригинал обложки, разорванной на четыре части ее в мусорке в приемной еще в первый вечер пожара в «Адмирале» и, на всякий случай, отсканировала. Оригинал потеряла, а копию представила следователям.

На этой копии, якобы подтверждающий вину Алпаровой — внизу листа, в графе начальник отдела Минуллина стоит подпись Машанина (девичья фамилия Алпаровой). По мнению подсудимой, это подделка. Допрошенный по ходатайству защиты эксперт не исключил и фотомонтаж — ведь по сканкопии сложно определить, какая это копия по счету! Еще одним признаком подделки защита считает загнутый нижний левый угол, в котором в оригинале была дата, которая могла бы служить четким доказательством о периоде подписания документа.

Примечательно, что этот вещдок суд наотрез отказался исследовать в судебном заседании. Тем самым, как считает подсудимая, ее лишили права требовать проведения почерковедческой и иной экспертизы. На предварительном следствии эту обложку Алпаровой показали лишь издали. Когда дело находилось уже в суде, и в процесс вступили новые адвокаты экс-начальника отдела УФССП, то они больше года не могли ознакомиться с этим вещдоком. В суде Ковалева и Фарукшина рассказывали, как неоднократно ездили в Следком и слышали: копии обложки в камере вещдоков нет. «Нам сказали, она у прокурора в машине», — объясняли защитники суду.

Чудо случилось, как только суд начал допрос Алпаровой. Уже вчера «секретный» вещдок материализовался там, где и должен был храниться, и был наконец представлен адвокатам. Вот только оспаривать его подлинность на этой стадии они могут лишь на словах.

На копии, якобы подтверждающий вину Алпаровой — внизу листа, в графе начальник отдела Минуллина стоит подпись Машанина (девичья фамилия Алпаровой). По мнению подсудимой, это подделка

«Я знаю — моя совесть чиста»

После отказа в повышении и возвращения на должность начальника отдела в 2013-м Алпарова взяла отпуск, потом неоднократно брала больничные и отпуска, летом 2014-го родила двух девочек и к работе вернулась лишь в феврале 2015 года. Уже по новому адресу отдела — на улице Курской. Приняла у Минуллиной дела, неоконченного производства по ООО «Заря» та не передавала, поясняла суду Алпарова. Более того, экс-коллега утверждала, что при увольнении Сафиной в апреле 2014 года она приняла у нее все законченные и несданные дела.

Также Алпарова рассказала, что на посту замруководителя получала для сведения протокол совещания кабмина РТ «об организации работы по выявлению коррупционных связей при организации торговли на рынках» с комплексом мер, о которых требовали докладывать еженедельно. Подсудимая напомнила — на процессе исследованы прокурорские письма в адрес премьер-министра Татарстана, в которых сообщается про иск по результатам проверки «Адмирала», но «укрывается информация о самовольном отказе прокурора Уразбаева от требования приостановить работу ТЦ-нарушителя».

Обвинения в жажде неких премий и улучшения статистики выглядят смешно на фоне этой самой статистики, считает Алпарова. За 11 месяцев 2013 года в Татарстане возбудили 1,3 млн исполнительных производств на общую сумму 98,8 млрд рублей. Из них 652 тысячи производств на сумму 38,4 млрд рублей были окончены в связи с исполнением либо прекращены по иным основаниям. Среди них больше 10 тысяч производств по исполнительным листам неимущественного характера — то есть требующих не взыскания средств, а действий — сноса, устранения нарушений и прочего.

«Больше всего меня беспокоит тот факт, что в этой трагедии погибло много людей. При этом я знаю — моя совесть чиста. Моей вины в случившемся нет и быть не может», — заявила в финале своего допроса Жанна Алпарова.

Уникальный случай, но ни у прокурора Ольги Зариповой, ни у судьи Феликса Сабитова, которые порой весьма дотошно допрашивали свидетелей защиты, к этой подсудимой вопросов не было.

Судебное следствие завершено. На будущий вторник назначен старт прений



Судебное следствие после ряда дополнений было завершено. Адвокаты стали просить время на подготовку к прениям. Самым нескромным оказался адвокат Наджафова, который попросил 3 недели. Его клиент на вопрос судьи о согласии с этим ходатайством ответил на азербайджанском. Как позже выяснилось — требовал все те же три недели. Новые защитники Алпаровой ссылались на то, что протоколов заседаний за 2018 год суд не представляет, альтернативные способы получения информации о сказанном свидетелями на допросах сложны. Гособвинитель против такого долгого перерыва возражала, но просила отложить заседание на шесть дней. Суд с этим согласился.