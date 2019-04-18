ОП «Горки» против «Восточной кухни»: кого потянет за собой полковник Габбазов

Начальника отдела полиции Казани подозревают в вымогательстве взятки в 1 млн рублей

Подозреваемого в вымогательстве взятки начальника отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова сегодня отправили под домашний арест, хотя изначально следствие просило заключить его под стражу. Ходатайство о мере пресечения для задержанного полковника поменяли после того, как он частично признал за собой вину. Пострадавший владелец кафе Абдурахмонжон Каримжанов на заседание не пришел и с прессой общаться отказался, сославшись на плохое самочувствие. Габбазова подозревают в совершении преступлений сразу по трем статьям: в превышении должностных полномочий, покушении на взятку в крупном размере по предварительному сговору, с вымогательством, а также в покушении на посредничество во взяточничестве. Не исключено, что в деле появятся и другие подозреваемые — из подчиненных Габбазова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Два миллиона за «Восточную кухню»



Сегодня в Советском суде Казани на избрании меры пресечения для Габбазова было особенно многолюдно. Кроме многочисленной прессы, пришли супруга и родственники подозреваемого, правозащитник Еркен Сарсембаев, помогавший пострадавшему бизнесмену, и председатель движения «Против преступности и беззакония» Дмитрий Бердников.

Следком просит изолировать от общества полковника казанской полиции Рафаэля Габбазова. Следователи считают, что связи подозреваемого полковника в МВД позволят ему получить информацию о свидетелях по делу и оказать на них давление.

Рафаэлю Габбазову — 42 года. Из них в полиции работает почти 20 лет. Звание полковника получил на посту начальника казанского отдела полиции «Горки», до этого возглавлял отдел в управлении угрозыска МВД по Татарстану, плотно занимался раскрытием краж и угонов автотранспорта.

16 апреля 2019 года полковник Габбазов был задержан в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий. На следующий день в его уголовном деле добавилось еще две статьи — покушение на получение взятки по предварительному сговору, в крупном размере, с вымогательством взятки (ст. 30, пп. а, б, в ч. 5; ст. 290, ч. 5) и покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Оба новых дела были возбуждены 17 апреля, причем первое в отношении начальника ОП «Горки» и неустановленных сотрудников полиции, а вот второе — в отношении неких неустановленных лиц.

Все три дела связаны с историей взаимоотношений возглавляемого Габбазовым отдела с кафе «Восточная кухня» на улице Роторной. Фото yandex.ru



Все три дела, как утверждают источники «Реального времени», связаны с историей взаимоотношений возглавляемого Габбазовым отдела с кафе «Восточная кухня» на улице Роторной. По версии силовиков, неустановленные сотрудники ОП еще весной 2017 года стали требовать у владельца заведения Абдурахмонжона Каримжанова 1 млн рублей за «спокойную работу», деньги предназначались начальнику отдела. Ранее полицейские несколько раз выезжали в кафе по сигналам о якобы имеющихся нарушениях, что каждый раз нарушало работу кафе, а подтверждались не все сообщения.



Именно по этой истории 19 марта 2019-го возбудили дело о превышении полномочий. Допросили Габбазова в качестве свидетеля, и он, конечно, все отрицал. А после задержания в качестве подозреваемого заявлял — вину не признает, давать показания отказывается.

В то же время у следователей есть основания подозревать, что именно Габбазов в течение 2017 года давал неоднократные указания подчиненным — навещать «Восточную кухню» с проверками, а с марта по август того же года якобы лично в сговоре с неустановленными сотрудниками полиции и иными лицами требовал у Каримжанова 1 млн рублей — взятку за окончание им же инициированных проверок.

Преступление не было завершено, поскольку владелец кафе заявил о происходящем.

Расследованием дела занимаются сотрудники второго отдела Следкома по РТ. Свою служебную проверку проводит МВД Татарстана.

Как выяснило «Реальное время», в деле имеется как минимум еще один подозреваемый — некто Гатауллин. На очной ставке он дал показания против полковника Габбазова, подтвердив слова потерпевшего предпринимателя. По информации правозащитника Сарсембаева, Габбазов действовал через троих подчиненных и Гатауллин, скорее всего, один из них.



Расследованием дела занимаются сотрудники второго отдела Следкома по РТ. Свою служебную проверку проводит МВД Татарстана



«Изъяли у него автомобиль, неоднократно направляли ОМОН»

Сегодня в суде адвокат Габбазова, Радмир Галимов, и сам полковник просили суд вывести из зала прессу, ссылаясь на то, что будут говорить о состоянии здоровья близких подозреваемого. Но судья Сергей Аптулин лишь поручил журналистам не разглашать эти данные.

В присутствии СМИ, отвечая на стандартные вопросы судьи об установлении личности, Габбазов не хотел называть адрес и даже говорить о наличии у него детей. Но потом все-таки сообщил, что их у него трое и двое из них — несовершеннолетние.

Сначала обвинение просило заключить Габбазова под стражу, но сегодня следователь второго отдела Раиль Самигуллин отозвал первое ходатайство и заявил новое — о домашнем аресте для задержанного. К материалам дела также приобщили допрос обвиняемого.

Каримжанов — владелец небольшого кафе «Восточная кухня», закусочной и круглосуточного магазина на ул. Роторной, зарегистрированных на ООО «Березка». «В отношении фирмы проводились проверки, обыски, был изъят алкоголь на 800 тыс. рублей, что пострадавший связывает с нежеланием передавать Габбазову средства», — зачитал судья, пролистывая материалы дела. Судя по записям, Каримжанов также жаловался, что на него оказывали «психологическое давление», пугая проверками из прокуратуры, налоговой, Роспотребнадзора. Предприниматель заявил, что на него вышел некий гражданин, представившийся Хайдаром (по фамилии Гарифуллин, как потом выяснилось), и передал требования на 2 млн рублей.

— Каримжанов сообщает, что его приводили в отдел полиции, где ему также говорили о необходимости передать денежные средства. Изъяли у него автомобиль, неоднократно направляли к нему ОМОН. Сотрудники полиции его пугали, закрывали его кафе, что он связывает с нежеланием платить деньги Габбазову, — зачитывал судья Аптулин.

Адвокат Габбазова, Радмир Галимов, и сам полковник просили суд вывести из зала прессу. Фото kazanfirst.ru



Также из показаний потерпевшего выяснилось, что полицейские из ОП «Горки» неоднократно устраивали рейды в его кафе: «В том числе там произошла кража золотых изделий у девушки, в заведении провели обыск и изъяли почему-то алкоголь». Даже судья удивился, преступление при этом не раскрыли.

Из показаний одного из подчиненных полковника выяснилось, что «Габбазов давал ему указание «закрыть» автомобиль директора кафе, и тот, опасаясь неприятностей по работе, выполнял». Полицейский также сознался, что по поручению шефа купил симку «Билайна» и звонил в службу 112, искажая голос, чтобы сообщить, что машина Каримжанова в розыске.

Как стало известно в ходе заседания, Габбазов частично признал за собой вину. Представитель прокуратуры РТ Хисамутдинова ходатайство следствия поддержала.

«Меня фотографировали, как обезьяну в клетке, как будто вы люди, а я — животное»

Адвокат полковника попросил приобщить к делу положительные характеристики на своего клиента. Попросил разрешить Габбазову прогулки в пределах придомовой территории, а также навещать отца, который живет в соседнем квартале, поддерживать связь со своим защитником по телефону. Сам обвиняемый также просил о домашнем аресте.

— Я не преступник, всю жизнь служил Отечеству, считаю себя офицером. Я обещаю, что не буду мешать следствию, потому что честь для меня — самое главное. А необходимость нахождения дома объясняется тем, что семья большая: супруга, трое детей, родители пожилого возраста, к тому же они заболевания имеют, из-за которых необходимо быть с ними рядом. В дальнейшем обязуюсь следствию и суду помогать, являться по первому вызову незамедлительно. Хочу повторить, что при избрании данной меры я никаким образом не буду влиять на ход следствия. Я в своей службе всегда придерживался порядочности и чести офицера, — заверил суд Габбазов.

Обвиняемый также просил о домашнем аресте

Пока судья был в совещательной комнате, журналисты просили полковника полиции изложить свою позицию по делу, но он отказался: «Я хотел с вами пообщаться, но когда меня начали фотографировать, как обезьяну в клетке, как будто вы люди, а я — животное… Поэтому никакого желания».

По возвращении судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил Габбазова под домашний арест на два месяца, до 16 июня.