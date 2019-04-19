Дважды оправданный: ВИП-пристав Сергей Плющий получил право на реабилитацию

Суд пришел к выводу, что причастность замглавы УФССП по РТ к преступлениям не доказана, и второй раз оправдал ВИП-пристава

Фото: Лейсан Набиева

Замглавы УФССП по РТ Сергею Плющему вынесли оправдательный приговор по второму уголовному делу. Решение по первому — о превышении должностных полномочий в 2013— 2015 годах по 49 исполнительным производствам Советского РОСП — в марте устояло в апелляции в Верховном суде РТ. В завершившемся сегодня деле ВИП-приставу также инкриминировали превышение полномочий и получении взятки 100 тыс. рублей в 2015 году за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника, но состава преступления суд не нашел и в этот раз. Плющий получил право на реабилитацию, но не стал делиться с прессой, как намерен им воспользоваться. Подробности — в материале «Реального времени».

«Нехорошая» квартира

Второе уголовное дело против Сергея Плющего Вахитовский суд Казани рассмотрел аналогично первому — снова вынес оправдательный вердикт.

Следствие обвиняло заместителя главного пристава республики в превышении полномочий и получении взятки в 100 тыс. рублей. По версии силовиков, в 2015 году Плющий якобы получил деньги за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника.

Обвинение запросило для него 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Во время предыдущего заседания (прошедшего во вторник) в своем последнем слове Плющий продолжил настаивать на своей невиновности, заявил, что никаких преступлений не совершал. Обвинение, по его словам, было построено на «догадках и нестыковках».

Обвинение настаивало, что в феврале 2015 года в должности начальника Советского РОСП в отношении должника Э. В. Ахунова отдел Плющего ввел запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Должник затем купил квартиру на пр. Победы, зарегистрировал право собственности в Росреестре, но ведомство также ввело по требованию приставов запрет на регистрационные действия.

Ахунов решил любыми способами снять этот запрет и обратился к знакомому П. В. Петрову, а тот уже — Э. С. Хлхатяну. Тот запросил 100 тыс. на взятки приставам. По версии обвинения, примерно с сентября до декабря 2015 года состоялась передача денег по цепочке, дошедшей до Плющего.

Суд не нашел у Плющего «мотива для совершения действий, явно выходящих за пределы его полномочий». Фото Ирины Плотниковой



Все сомнения — в пользу подсудимого

«Изучив материалы дела, суд находит приведенные доводы необоснованными», — зачитывал судья приговор. «В эпизоде дачи взятки обвинение основывается на показаниях свидетеля Хлхатяна, при этом суд относится к этим показаниям критически, считает их недостоверными, не может взять их за основу ввиду их противоречивости», — продолжил судья.

— Из оглашенного на судебном заседании показания свидетеля следует, что Сергей Плющий ему не знаком, но при этом Хлхатян подтвердил, что передал ему взятку в 100 тыс. рублей, причем «он вошел в противоречие со свидетельскими показаниями касательно суммы взятки», а также не смог пояснить, в какое точно время была передана взятка.

Показания Хлхатяна не согласуются с показаниями Петрова, продолжал судья: «Кроме того, подсудимый Плющий отрицает получение взятки от Хлхатяна. Других доказательств, подтверждающих получение денежных средств Плющим, в ходе судебного рассмотрения суду сторонами не представлено».

Что касается превышения полномочий, суд следовал из показаний свидетеля А. С. Мухаметгалиевой — именно у нее в работе было исполнительное производство о взыскании задолженности с Ахунова (600 тыс. рублей), в рамках которого и был установлен запрет на его имущество.

Суд не нашел у Плющего «мотива для совершения действий, явно выходящих за пределы его полномочий»:

— Данный вывод суда подтверждается показаниями свидетеля Мухаметгалиевой, из которых следует, что 22 декабря 2015 года в Росреестр с постановлением об отмене запрета поехал пристав-исполнитель Мустаев, в связи с тем, что Ахунов в Росреестр не приехал, Мустаев указанное постановление вернул Мухаметгалиевой. Учитывая изложенное, суд считает, что стороной обвинения не представлено бесспорно свидетельствующих доказательств того, что Плющий при осуществлении служебных полномочий главного судебного пристава РОСП по г. Казани давал указания на совершение юридически значимых действий при отсутствии для этого законных оснований.

Все сомнения в виновности, которые не могут быть указаны на судебном заседании, толкуются в пользу подсудимого Плющего, поэтому суд оправдал его «в связи с неустановлением события преступления», отсутствием в его действиях состава преступления, с правом на реабилитацию. Меру пресечения в виде подписки о невыезде суд постановил отменить.

После вынесения приговора оправданный пристав отметил, что «эти люди дважды в суде говорили, что давление на них оказывали следственные органы, а в суде они говорят правду и без давления». Фото Лейсан Набиевой



Правда без давления

Оправданный сегодня Плющий впервые попал под следствие в 2017 году. По мнению прокуратуры, Плющий мог быть причастен к массовому незаконному закрытию 7 тысяч исполнительных производств (обнаруженных на казанской свалке). По версии Следкома, Плющий превысил должностные полномочия в 2013—2015 годах по 60 исполнительным производствам Советского РОСП. К моменту рассмотрения дела в суде их количество сократилось до 49. Вину свою тогда еще подсудимый не признавал и соглашался при необходимости пройти детектор лжи. В январе Вахитовский суд не нашел в его деле состава преступления и вынес оправдательный приговор.

19 марта 2019 года представитель прокуратуры РТ Марат Нуриев на заседании в Верховном суде попросил отменить приговор и вернуть дело на повторное рассмотрение в райсуд. Нуриев заявил, что суд не дал «надлежащей оценки изменению показаний свидетелей»: шесть свидетелей, сотрудников УФССП, отказались от своих слов во время допросов. Представитель прокуратуры заявил, что это явное свидетельство оказанного на них воздействия, а именно «воздействовал» Плющий.

После вынесения приговора оправданный пристав отметил, что «эти люди дважды в суде говорили, что давление на них оказывали следственные органы, а в суде они говорят правду и без давления».