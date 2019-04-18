От вкладчиков к земле: глава РФП Айрат Нурутдинов возглавит Минземимущество РТ?

Информацию о скором назначении помощника президента на должность министра «Реальному времени» подтвердили источники в правительстве и парламенте РТ

Фото: Максим Платонов

Глава Республиканского фонда поддержки пострадавших вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка» (РФП) Айрат Нурутдинов может покинуть свой пост еще до выборов в татарстанский парламент. Сам фонд теперь возглавит первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин — по крайней мере, лидерам движений вкладчиков ТФБ и «Интеха» говорят об этом на встречах в правительстве РТ уже полгода. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что официальных документов еще нет и пока не подтверждает, но и не опровергает информацию. В преддверии ухода в большую политику двух политических тяжеловесов — главы Министерства земельных и имущественных отношений РТ Азата Хамаева и главы «Таттелекома» Лутфуллы Шафигуллина — обсуждается назначение Нурутдинова на новые государственные должности, но скорее всего он возглавит МЗИО, сообщили источники издания. Действующий же министр Азат Хамаев, как рассказали собеседники нашего издания, займет место зампредседателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой, а Лутфулла Шафигуллин покидает свой пост 1 мая. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кадровые рокировки



Айрат Нурутдинов, похоже, завершает руководство Республиканским фондом поддержки пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», который был создан в мае 2017 года после крушения банков по указу президента РТ. Как утверждают источники, доверенное лицо президента, назначенный прежде всего за отличное знание земельных активов республики, получит новый государственный пост.

Нурутдинов — самый опытный из помощников президента РТ, работает в этой должности 7 лет, а теперь возглавит республиканское Минземимущество. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили сразу несколько источников в правительстве и парламенте РТ. Министерство для Нурутдинова не чужое — до назначения в аппарат президента он три года работал здесь в должности первого замминистра. Действующий же министр Азат Хамаев, по информации собеседников нашего издания, займет место зампредседателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой. Кандидатуру Айрата Нурутдинова также рассматривали для назначения на должность гендиректора ПАО «Таттелеком», поскольку нынешний руководитель компании Лутфулла Шафигуллин покидает свой пост 1 мая. Впрочем, окончательное решение принято в пользу министерского кресла Хамаева.

Действующий же министр Азат Хамаев, по информации собеседников нашего издания, займет место зампредседателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой. Фото Максима Платонова



Выплаты банковским погорельцам идут



За время работы в РФП Нурутдинов успел построить организационную структуру фонда и запустить процедуру расчета с вкладчиками ТФБ и «ИнтехБанка», так что осталось выполнять лишь технические расчеты.

Нынешний же глава МЗИО Азат Хамаев оставляет руководство и в связи с выборами может перейти в Государственный совет РТ.

— Дважды в реку не входят, к тому же нет особой нужды в привлечении компетенций Айрата Нурутдинова к руководству МЗИО. Больших политических сделок по обмену татарстанских активов с Москвой больше не ожидается. Последняя волна по передаче госпакетов акций татарстанских предприятий «Ростеху» завершилась в прошлом году. Более актуальными для МЗИО остаются земельные вопросы, а точнее, проведение кадастровой оценки, — заявили знакомые с ситуацией источники «Реального времени».

В аппарате МЗИО РТ «Реальному времени» сообщили, что Азат Хамаев находится в отпуске, оставив без комментариев вероятность его отставки. В фонде сообщили, что им ничего неизвестно об уходе шефа.

Между тем РФП вчера сообщил об осуществлении очередного транша выплат «всем по 500». «В рамках этапа поддержки пострадавших вкладчиков категории «всем по 500» (клиенты ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», чьи вклады превышали 500 тысяч. рублей) в Республиканский фонд поддержки поступило более 2,5 тысячи заявлений. Соглашения на оказание поддержки уже подписаны с 719 лицами», — говорится в сообщении РФП.

24 января 2019 года премьер-министр РТ Алексей Песошин провел встречу с инициативной группой вкладчиков указанных финансовых организаций, где озвучил решение руководства республики обеспечить выплаты в размере 500 тыс. рублей данным категориям. Фото tatarstan.ru

Напомним, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поставил задачу охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра банков. 24 января 2019 года премьер-министр РТ Алексей Песошин провел встречу с инициативной группой вкладчиков указанных финансовых организаций, где озвучил решение руководства республики обеспечить выплаты в размере 500 тыс. рублей данным категориям. «На их поддержку потребуется не менее 2 млрд рублей», — говорится в сообщении РФП.

Еще недавно обсуждалось и назначение Нурутдинова в «Таттелеком», поскольку его нынешний гендиректор Лутфулла Шафигуллин уходит в татарстанский парламент и уже вчера был зарегистрирован кандидатом на праймериз-2019.

«Президент знает, кому поручать, Нурутдинов — знающий человек»

Татарстанских парламентариев выбор кандидатуры Нурутдинова на пост министра земельных и имущественных отношений РТ не удивил. Так, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов полагает, что помощник президента прекрасно справится с новыми обязанностями:

— Я его хорошо знаю, мне по работе приходится с ним часто сталкиваться. «По работе» — имею в виду то, что идут заявления граждан, и я не помню, чтобы он хоть раз не откликнулся. Значит, он с людьми может работать. И потом, близко находясь с президентом, он этот вопрос, по-моему, знает наизусть. Жалко, конечно, нашего министра Хамаева, он один из опытнейших министров. Но все когда-то приходят и уходят. А Нурутдинов уже знает тему этого министерства. Думаю, он туда впишется и будет дальше работать в той же команде нашего президента. И когда я узнал, что Нурутдинов станет министром, меня этот выбор обрадовал — люди растут. Хотя особого роста тут и нет: помощник президента — тоже великая должность, но здесь у него обязанности будут шире. Что касается Хамаева, если он выдвинется [на место Ратниковой], думаю, у него все получится. Опыт огромный, прошел все, начиная с земли. Депутатский корпус с его опытом только выиграет. Дай бог ему здоровья, если он будет зампредседателя.

Солидарен с коллегой и глава Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев:

— В аппарате президента простые люди не работают, там хороший подбор, и Нурутдинов не исключение. Человек компетентный, занимается трудными вопросами — решает проблемы «Татфондбанка». Так что президент знает, кому поручать, Нурутдинов — знающий человек. Земля требует последовательной работы, потому что у нас идет значительное сокращение земельных ресурсов. В последние 100 лет земля буквально уходит из-под ног. Мы очень щедро раздаем эти ресурсы под строительство. Говорю как депутат и агроном. Поскольку знаю, что 95% продукции на нашем столе формируется за счет пашни! А у нас, к сожалению, качественные показатели пашни ухудшаются, идут эрозионные процессы. Поэтому, хотя это министерство земельных и имущественных отношений, земля должна быть на первом месте. Если этого не поймем, останемся у разбитого корыта. У земли пока нет хозяина, вне зависимости от собственника. Я бы очень хотел, чтобы новый министр обратил на это внимание.

Примечательно, что вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка еще зимой в ходе встречи с премьер-министром РТ Алексеем Песощиным предупредили об уходе Нурутдинова с поста главы РФП. На вопрос: кто его заменит, банковские погорельцы получили неожиданный ответ:

— Официально не говорили, но еще в январе, когда встречались с Песошиным, нам сказали, что Айрат Рафкатович в скором времени уйдет, и что вице-премьер Нигматуллин возглавит РФП. И мы даже уже пытались записаться к нему на прием, но пока неудачно, приемов нет у него — только в июне будут. Утверждать не можем, но Нигматуллин — это единственная кандидатура на пост главы РФП, которую нам уже полгода озвучивают. А сам Нурутдинов нам еще до нового года говорил, что добьется выплат по 500 тыс. всем и уйдет, — рассказала «Реальному времени» глава «Союза кредиторов банков-банкротов» Елена Косоурова.

Представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что официальных документов еще нет, но в любом случае первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин будет продолжать работать по проблемным стройкам:

— Первый вице-премьер Рустам Камильевич как курировал вопросы дольщиков, так это направление за ним и остается, в любом случае — не важно в каком он будет статусе — будет возглавлять РФП или нет. Но пока никаких документов об уходе с должности Айрата Нурутдинова не подписано, и официально говорить, что Нигматуллин будет работать еще и с вкладчиками пока рано. Работа с вкладчиками продолжается, и один из итогов — это выдача компенсаций по 500 тыс. рублей, — заключила Галимова.