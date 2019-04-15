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Происшествия

Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара

21:48, 15.04.2019
Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара
Фото: cкриншот видео youtube.com

В Париже в результате пожара обрушились крыша и шпиль собора Парижской Богоматери.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности, сообщает Le Figaro.

По предварительным данным, пожар может быть связан с ремонтными работами.

Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара. Госсекретарь Министерства внутренних дел Лоран Нунес сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, передает РБК.

Сегодня в Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари. Часть собора закрыта строительными лесами из-за реставрационных работ.

Происшествия
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