Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара

В Париже в результате пожара обрушились крыша и шпиль собора Парижской Богоматери.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности, сообщает Le Figaro.



По предварительным данным, пожар может быть связан с ремонтными работами.

Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара. Госсекретарь Министерства внутренних дел Лоран Нунес сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, передает РБК.



Сегодня в Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари. Часть собора закрыта строительными лесами из-за реставрационных работ.