Во Франции назвали возможную причину пожара в соборе Парижской Богоматери

Представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, скорее всего, является электрическое короткое замыкание.

Он также добавил, что следователи пока не могут работать в соборе из соображений безопасности, передает Bloomberg.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения, но часть реликвий удалось спасти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет. По словам президента РФ Владимира Путина, российские компании готовы оказать помощь в восстановлении собора.