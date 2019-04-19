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Во Франции назвали возможную причину пожара в соборе Парижской Богоматери

01:37, 19.04.2019
Во Франции назвали возможную причину пожара в соборе Парижской Богоматери
Фото: скриншот видео youtube.com

Представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, скорее всего, является электрическое короткое замыкание.

Он также добавил, что следователи пока не могут работать в соборе из соображений безопасности, передает Bloomberg.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения, но часть реликвий удалось спасти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет. По словам президента РФ Владимира Путина, российские компании готовы оказать помощь в восстановлении собора.

Происшествия
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