Из Нотр-Дама удалось спасти часть реликвий

Часть реликвий удалось спасти из горящего собора Парижской Богоматери. Среди них Терновый венец, заявил в эфире телеканала BFM епископ Патрик Шове.

«Терновый венец и туника Сен-Луи, два предмета, чрезвычайно важных для католиков, были спасены от пожара», — сказал Шове.

По его словам, удалось избежать жертв во время пожара, однако зданию был нанесен значительный ущерб.

Напомним, что 15 апреля в Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари. От воздействия огня обрушились крыша и шпиль здания.

К горящему собору прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сказал, что существует риск полного разрушения здания.